Nem sok önbizalommal várják a Celtic szurkolói a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzést. A skótok csütörtök este 21:00-kor Glasgow-ban fogadják Borbély Balázs együttesét, a drukkerek egy része azonban már a találkozó előtt alaposan nekiment saját csapatának. Van, aki szerint a Fradinak még csak kiemelkedően sem kell futballoznia ahhoz, hogy győzzön a Celtic Parkban, más pedig odáig ment: jelenleg elképzelni sem tudja, hogyan verhetnék meg a magyar rekordbajnokot.

A Fraditól tartanak a Celtic-drukkerek

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Celtic-FTC

21:00, Tv: M4 Sport

A Fraditól tartanak a Celtic-drukkerek

Alaposan megtépázott önbizalommal készül a Celtic a Ferencváros elleni Európa-liga-nyitányra. A glasgow-i együttes legutóbb súlyos, 3-0-ás vereséget szenvedett a Rangerstől, a mutatott játék pedig láthatóan mély nyomot hagyott a szurkolókban. A Celtic Noise fórumán már javában a Fradi elleni mérkőzés a fő beszédtéma, a hangulat pedig finoman szólva sem optimista.

Az egyik Celtic-szurkoló különösen kemény véleményt fogalmazott meg. Úgy látja, amennyiben a Ferencváros csak megközelítőleg van jó formában, akkor már az is elegendő lehet ahhoz, hogy győzelemmel távozzon Glasgow-ból. A drukker szerint a skótok középpályája jelenleg olyan könnyen átjátszható, hogy a Fradi játékosai komoly területeket találhatnak majd, amelyekből gyors gólokat is kaphatnak.

A szurkoló ezek után még tovább ment: jelenleg egyszerűen nem látja, hogyan nyerhetné meg a Celtic a találkozót. Szerinte a skótok számára akár már az is jó forgatókönyv lehet, ha valahogy ki tudnak kaparni egy döntetlent a Ferencváros ellen.

Ez különösen erős vélemény annak fényében, hogy a találkozót a Celtic Parkban rendezik, ahol a skót sztárcsapat hagyományosan félelmetes atmoszférában játszhatja európai kupamérkőzéseit.