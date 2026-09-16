Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újra megnyílik a Terror Háza, de már megkezdték a kiállítás felülvizsgálatát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem éppen kicsattanó önbizalommal várják a Celtic szurkolói a Ferencváros elleni Európa-liga-összecsapást. A Fradi csütörtök este 21 órától lép pályára a Celtic Parkban, a skót drukkerek egy része pedig a Rangers elleni súlyos vereség után már annak is örülne, ha csapata döntetlent érne el a magyar rekordbajnok ellen.

Nem sok önbizalommal várják a Celtic szurkolói a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzést. A skótok csütörtök este 21:00-kor Glasgow-ban fogadják Borbély Balázs együttesét, a drukkerek egy része azonban már a találkozó előtt alaposan nekiment saját csapatának. Van, aki szerint a Fradinak még csak kiemelkedően sem kell futballoznia ahhoz, hogy győzzön a Celtic Parkban, más pedig odáig ment: jelenleg elképzelni sem tudja, hogyan verhetnék meg a magyar rekordbajnokot.

A Fraditól tartanak a Celtic-drukkerek
A Fraditól tartanak a Celtic-drukkerek
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu
  • Celtic-FTC
  • 21:00, Tv: M4 Sport 

A Fraditól tartanak a Celtic-drukkerek

Alaposan megtépázott önbizalommal készül a Celtic a Ferencváros elleni Európa-liga-nyitányra. A glasgow-i együttes legutóbb súlyos, 3-0-ás vereséget szenvedett a Rangerstől, a mutatott játék pedig láthatóan mély nyomot hagyott a szurkolókban. A Celtic Noise fórumán már javában a Fradi elleni mérkőzés a fő beszédtéma, a hangulat pedig finoman szólva sem optimista.

Az egyik Celtic-szurkoló különösen kemény véleményt fogalmazott meg. Úgy látja, amennyiben a Ferencváros csak megközelítőleg van jó formában, akkor már az is elegendő lehet ahhoz, hogy győzelemmel távozzon Glasgow-ból. A drukker szerint a skótok középpályája jelenleg olyan könnyen átjátszható, hogy a Fradi játékosai komoly területeket találhatnak majd, amelyekből gyors gólokat is kaphatnak. 

A szurkoló ezek után még tovább ment: jelenleg egyszerűen nem látja, hogyan nyerhetné meg a Celtic a találkozót. Szerinte a skótok számára akár már az is jó forgatókönyv lehet, ha valahogy ki tudnak kaparni egy döntetlent a Ferencváros ellen.

Ez különösen erős vélemény annak fényében, hogy a találkozót a Celtic Parkban rendezik, ahol a skót sztárcsapat hagyományosan félelmetes atmoszférában játszhatja európai kupamérkőzéseit.

Szétesett a Celtic öltözője? A csapatkapitány keményen nekiment a társainak a Fradi elleni meccs előtt
Sorsoltak a Magyar Kupában, a Fradi és az Újpest is könnyebb riválist kapott
Kulturális sokk és dühös edző: a Fraditól tartanak a Celticnél?
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!