A címvédő Ferencváros szombaton a harmadosztályú DEAC otthonában kezdi meg szereplését a MOL Magyar Kupa 2026/27-es kiírásában. A debreceni találkozó papíron kötelező feladatnak tűnhet a zöld-fehérek számára, a Fradinál azonban szó sincs arról, hogy félvállról vennék az ellenfelet. Leandro de Almeida másodedző elárulta, ugyanolyan alapossággal készültek a DEAC elleni kupameccsre, mint ahogyan majd a Celtic elleni Európa-liga-találkozóra fognak.

Leandro de Almeida szerint a Fradi úgy készült a DEAC-ra, mit a jövőheti Celtic elleni Európa-liga meccsre Fotó: fradi.hu

DEAC-FTC (Tv: Duna World)

szombat, 13:00

A DEAC-ra is úgy készült a Fradi, mint a Celticre

Bár a DEAC az NB III-ban szerepel, a Ferencváros ugyanazzal az alapossággal készült rá, mint magasabban jegyzett ellenfeleire. Leandro elárulta, hogy az alacsonyabb osztályú csapatokról általában nehezebb megfelelő videóanyagokat beszerezni, ezúttal azonban ebből sem volt probléma.

Nyilván nehezebb egy picit beszerezni a videóanyagokat az ellenfélről, mint a többi meccs előtt – azokról sokszor már a videómegosztón is könnyen találunk anyagokat –, ebből a szempontból kicsivel nehézkesebb, de most például pont volt többmeccsnyi videónk a DEAC-ról. A felkészülésünk ugyanúgy zajlik ilyenkor is, mint máskor, a pénteki napon volt például a csapatvideózás. Minden ugyanúgy zajlik, mint ahogy például a Celtic ellen is fogunk készülni

– fogalmazott a Fradi pályaedzője.

Leandro szerint az ilyen kupamérkőzéseken elsősorban saját magának okozhat problémát az esélyesebb csapat, ha nem megfelelő hozzáállással lép pályára. A Ferencvárosnál azonban nem akarják elkövetni ezt a hibát.

"Szerintem amikor egy NB I-es csapat alacsonyabb osztályú klubhoz látogat, csak magának teheti nehézzé a mérkőzést azzal, ha nem veszi komolyan az ellenfelet. Mi nem esünk bele ebbe a hibába, maximálisan tiszteljük az ellenfelünket. A helyi nézőknek, vagy a Debrecenben, esetleg a város környékén élő Fradi-szurkolóknak biztosan nagy élmény lesz, hogy a DEAC a Ferencvárost fogadja, biztos vagyok benne, hogy a lehető legtöbb néző lesz kint a stadionban."

A Ferencváros az előző kiírás győzteseként egyértelmű céllal vág neki az újabb kupasorozatnak. Leandro szerint a klubnál az európai szereplés mellett továbbra is alapvető elvárás a két hazai trófea megszerzése.

A Fradinál az európai kupaszereplés mellett mindig az a cél, hogy a bajnokság és a kupa is meglegyen, így kijelenthető: szeretnénk újra megnyerni a Magyar Kupát. Tudjuk, hogy a kupában minden meccs olyan, mint egy döntő. Mindegy, hogy kivel játszol, ha hibázol, nincsen javítási lehetőség, úgyhogy a DEAC elleni találkozóra úgy tekintünk, mint az első fináléra

– jelentette ki Leandro.