A Ferencváros feszült hangulatú mérkőzésen győzte le 3-0-ra az ETO-t Győrben. A hazai szurkolók végig Borbély Balázs vezetőedzőt szidták, a Fradi trénere a győriekkel nyert bajnoki cím után ült át a zöld-fehérek kispadjára. A mérkőzésen Dibusz Dénes 11-est védett, a rivális csapat támadói nem tudták bevenni a kapuját. Az FTC kapusa szerint rendkívül fontos győzelmet arattak az NB I hétvégi rangadója, a Fradi-Újpest derbi előtt.

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes büntetőt védett az ETO elleni bajnokin

Fotó: Tumbász Hédi

Dibusz Dénes szerint a Fradi remekül hangolt a derbire

Dibusz Dénes szerint a paprikás hangulat ellenére a Fradi megőrizte hidegvérét, és egységes teljesítménnyel aratott a magabiztos győzelmet az ETO otthonában.

„Azt gondolom, hogy ennél jobban nem hangolhattunk volna itt a hétvégi derbire. Tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mégis a regnáló bajnok otthonában léptünk pályára.

Ugye külön pikantériája is volt a mérkőzésnek a vezetőedzőnk nyári váltása miatt, úgyhogy ez egy felfokozott hangulatú találkozó volt ilyen szempontból is,

és nagyon örülök neki, hogy nagyon hideg fejjel és tényleg nagyon-nagyon egységes, jó teljesítményt nyújtva sikerült ilyen magabiztos 3-0-s győzelmet aratni. Mindenki kivette ebből a sikerből a részét és hozzátette a maga kis teljesítményét ahhoz, hogy ez így sikerüljön” – idézte a csakfoci.hu Dibusz szavait az ETO-FTC meccs után.

Dibusz Dénes az ETO ellen is remekelt

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi kapusa büntetőt védett a hajrában, ennek kapcsán pedig elmondta, hogy nem is tudott készülni a győriek új igazolásának, Luka Kulenovicnak a lövésére.

„Majdhogynem azt mondom, hogy megérzés volt, rá tényleg nem készültünk, nem videóztunk róla. Ilyenkor ugye van egy olyan 3-4 ember, aki nagyobb valószínűséggel lőheti a büntetőt, illetve nyilván főként azokra készül az ember, akik a kezdőcsapat tagjai. Tehát ha mondjuk ő például kezdett volna, akkor valószínű, hogy néztem volna róla videót még így gyorsan a mérkőzés előtt, de hát mindegy, örülök, hogy sikerült hárítanom” – tette hozzá Dibusz.

A Fradi számára az Újpest elleni derbi következik az NB I-ben, a zöld-fehérek vasárnap 17:45-kor lépnek pályára az ősi rivális ellen a Groupama Arénában.