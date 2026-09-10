Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szeptember 9-i ülésén döntött a legutóbbi fegyelmi ügyekről: a legsúlyosabb NB I-es határozatok egyike a Fradit érinti. A szövetség szerint a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen a zöld-fehér szurkolók „megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket” kiabáltak.

A Fradit a szurkolói miatt büntették meg

Fotó: fradi.hu

Szektorbezárás vár a Fradira

A Ferencvárost ezért pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, valamint elrendelték, hogy egy soron következő hazai NB I-es találkozón zárják le a Groupama Aréna B3-as szektorát. Ennek az újonnan kiszabott szektorbezárásnak a végrehajtását ugyan hat hónapra felfüggesztették, a Fradi azonban így sem ússza meg lezárt lelátórész nélkül.

A mostani vétség ugyanis még egy korábbi büntetés próbaideje alatt történt, ezért az MLSZ elrendelte a korábban felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását: erre október 10-én, a Debrecen elleni hazai bajnokin kerül sor.

Nem ez az első fegyelmi ügy az FTC körül az elmúlt napokban: az MLSZ már a múlt héten jelezte, hogy a klub ellen eljárás indult a szurkolók rasszista, illetve diszkriminatív megnyilvánulásai miatt. A most nyilvánosságra hozott határozat ennek az ügynek a következménye.

A Debrecent is súlyosan megbüntette az MLSZ

Nemcsak a Ferencváros kapott szektorbezárást. A DVSC szurkolói az MTK Budapest elleni mérkőzésen használtak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket, ezért a debreceni klubnak pénzbüntetést kell fizetnie, valamint a következő hazai bajnokiján le kell zárnia a Nagyerdei Stadion B5-ös, B6-os és B7-es szektorát. Ez a Vasas elleni szeptember 19-i találkozót érinti.

Az MLSZ közben újabb ügyeket is vizsgál: az előző heti fordulóban történt rasszista, illetve diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt az Újpest és az ETO FC ellen indítottak eljárást. További hét klubbal szemben kisebb súlyú fegyelmi vétségek miatt folyik vizsgálat.

A Videotont újabb csapás érte a szurkolói botrány közepette

Az NB II-ben a Videoton FC Fehérvárt több ügy miatt is megbüntette a fegyelmi bizottság. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Mezőkövesd elleni találkozók szurkolói bekiabálásai miatt összevont eljárásban szabtak ki pénzbüntetést, míg a Karcag elleni mérkőzésen elhangzott megbotránkoztató és rasszista kifejezések miatt újabb pénzbírság mellett az RBD-szektor bezárását is elrendelték. Mivel a fehérváriaknál is próbaidő alatt ismétlődött meg a vétség, egy korábban felfüggesztett szektorbezárást ugyancsak végre kell hajtani.