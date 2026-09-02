A Fradi a Trabzonspor elleni párharc megnyerésével biztosította helyét az Európa-liga 36 csapatos alapszakaszában. A sorsoláson kiderült, hogy Borbély Balázs együttese a Celtic, a Viktoria Plzen, a Torreense, az AC Milan, a Celje, a Lech Poznan, a Juventus és a Hoffenheim ellen lép pályára. A Ferencváros négy mérkőzést hazai pályán, négyet idegenben játszik.
A Football Meets Data matematikai modellje a sorsolást követően több ezer szimuláció segítségével vizsgálta meg a 36 csapat várható szereplését. Az eredmények alapján a Ferencvárosnak nem csupán reális esélye van a továbbjutásra, hanem még a közvetlen nyolcaddöntő sem számít elképzelhetetlennek.
A Fradi esélyei a továbbjutásra
Az Európa-liga lebonyolítása az előző évekhez hasonlóan működik: a ligaszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyen végző csapatok egy oda-visszavágós rájátszásban harcolhatják ki a legjobb 16 közé kerülést. A 25–36. helyezettek számára véget ér az európai kupaszereplés.
A Football Meets Data augusztus 29-i számítása szerint a Ferencvárosnak 71 százalék esélye van arra, hogy legalább a legjobb 24 között végezzen, vagyis továbbjusson a ligaszakaszból. A modell 16 százalékra teszi annak valószínűségét, hogy a Fradi az első nyolc között zárjon, amivel elkerülné a februári rájátszást, és egyből a nyolcaddöntőben folytathatná.
A számítás alapján a magyar bajnok a 22. legerősebb továbbjutási eséllyel rendelkezik a 36 csapatos mezőnyben. Közvetlenül előtte a Sturm Graz áll 72,3 százalékkal, míg a Fradit a Celtic követi 69,4 százalékkal.
A modell több olyan ismert európai klubnál is nagyobb esélyt ad az FTC-nek a legjobb 24 közé kerülésre, mint az Union Saint-Gilloise, a Sparta Praha, a Salzburg vagy a Viktoria Plzen. Utóbbival ráadásul október 15-én Budapesten találkoznak a zöld-fehérek.
A nyolcaddöntő sem lenne meglepetés
A Football Meets Data nem állt meg a ligaszakasznál, hanem azt is kiszámolta, mekkora valószínűséggel érhetik el a csapatok az Európa-liga egyes kieséses fordulóit.
Itt már fontos különbséget tenni a két adat között. A korábbi 16 százalék annak az esélye, hogy a Fradi közvetlenül, a ligaszakasz első nyolc helyezettjeként jut el a nyolcaddöntőbe. A teljes sorozatot vizsgáló modell azonban már azt is figyelembe veszi, hogy a zöld-fehérek a 9–24. hely valamelyikén végezhetnek, majd továbbjuthatnak a februári rájátszásból.
Így a Ferencvárosnak összesen 40,9 százalék esélye van arra, hogy ott legyen az Európa-liga legjobb 16 csapata között.
A modell a negyeddöntő elérésére 16,2 százalékos, az elődöntőre 6,2 százalékos, a döntőbe jutásra pedig 2,4 százalékos valószínűséget számolt.
Még az Európa-liga megnyerése sem nulla százalékon áll: a Football Meets Data szerint 1 százalék az esély arra, hogy a Ferencváros végül a trófeát is megszerezze. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Fradi a sorozat titkos favoritja lenne, inkább azt mutatja, hogy a modell szerint nem tartozik a teljesen esélytelen résztvevők közé.
A végső győzelemre számított valószínűség alapján a Ferencváros a 25. helyen áll a 36 csapatos mezőnyben, többek között a Sparta Praha, a Salzburg és a Viktoria Plzen előtt.
A Celta Vigo vagy a Lyon jöhetne a Fradinak
A Football Meets Data a várható ligaszakaszos helyezések alapján egy lehetséges kieséses ágat is felrajzolt. Ez természetesen még nem konkrét párosításokat jelent, hiszen azokhoz előbb le kell játszani mind a nyolc fordulót, hanem azt mutatja meg, hogyan alakulhatna a folytatás, ha a csapatok nagyjából a modell által várt helyeken végeznének.
A számítás szerint a Ferencváros a Sturm Graz-cal együtt a 21–22. hely valamelyikére pályázna, míg a Celta Vigo és az Olympique Lyon a 11–12. pozícióban végezhetne. A lebonyolítás alapján ez azt jelenti, hogy a Fradi a rájátszásban a Celta Vigo vagy a Lyon egyikével találkozhatna.
Sikeres párharc esetén pedig még erősebb ellenfél következhetne a nyolcaddöntőben: ezen az ágon az 5–6. hely valamelyikére várt Real Sociedad vagy Sunderland jöhetne szembe.
Mindez egyelőre természetesen csak matematikai projekció. A nyolc mérkőzés eredménye és a ligaszakasz végső sorrendje jelentősen átírhatja a lehetséges útvonalat.
Két európai óriással is találkozik a Ferencváros
A Fradi szeptember 17-én egy nehéznek ígérkező idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Celtic otthonában, majd csaknem egy hónappal később a Viktoria Plzent fogadja. Ezután a Torreense érkezik Budapestre, november 5-én pedig az AC Milan otthonában lép pályára Borbély Balázs együttese.
November végén a Celje elleni hazai találkozó következik, decemberben a Lech Poznan vendége lesz a Fradi. Az alapszakasz két utolsó fordulóját januárban rendezik: előbb a Juventus érkezik Budapestre, majd a Hoffenheim otthonában zárják a zöld-fehérek a nyolc mérkőzésből álló sorozatot.
A két olasz sztárcsapat elleni találkozó egyértelműen a legnehezebb feladatok közé tartozik, a sorsolásban ugyanakkor több olyan mérkőzés is akad, amelyen reális pontszerzési esélye lehet a magyar bajnoknak. Különösen sokat érhetnek a Viktoria Plzen, a Torreense és a Celje elleni hazai találkozók, hiszen a Football Meets Data számításai alapján is ezekhez hasonló ellenfelekkel harcolhat a Fradi a továbbjutást érő helyekért.
A matematikai modell egyelőre kifejezetten biztató képet fest: tíz szimulációból több mint hétben továbbjutott a Ferencváros a ligaszakaszból, és tízből nagyjából négyszer a nyolcaddöntőig is eljutott. Hogy mindebből mi valósul meg a pályán, arra szeptember 17-től kezdve kaphatjuk meg a választ.
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