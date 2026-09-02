A Fradi a Trabzonspor elleni párharc megnyerésével biztosította helyét az Európa-liga 36 csapatos alapszakaszában. A sorsoláson kiderült, hogy Borbély Balázs együttese a Celtic, a Viktoria Plzen, a Torreense, az AC Milan, a Celje, a Lech Poznan, a Juventus és a Hoffenheim ellen lép pályára. A Ferencváros négy mérkőzést hazai pályán, négyet idegenben játszik.

A Fradi ott lehet az egyenes kieséses szakaszban az Európa-ligában

Fotó: fradi.hu

A Football Meets Data matematikai modellje a sorsolást követően több ezer szimuláció segítségével vizsgálta meg a 36 csapat várható szereplését. Az eredmények alapján a Ferencvárosnak nem csupán reális esélye van a továbbjutásra, hanem még a közvetlen nyolcaddöntő sem számít elképzelhetetlennek.

A Fradi esélyei a továbbjutásra

Az Európa-liga lebonyolítása az előző évekhez hasonlóan működik: a ligaszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyen végző csapatok egy oda-visszavágós rájátszásban harcolhatják ki a legjobb 16 közé kerülést. A 25–36. helyezettek számára véget ér az európai kupaszereplés.

A Football Meets Data augusztus 29-i számítása szerint a Ferencvárosnak 71 százalék esélye van arra, hogy legalább a legjobb 24 között végezzen, vagyis továbbjusson a ligaszakaszból. A modell 16 százalékra teszi annak valószínűségét, hogy a Fradi az első nyolc között zárjon, amivel elkerülné a februári rájátszást, és egyből a nyolcaddöntőben folytathatná.

A számítás alapján a magyar bajnok a 22. legerősebb továbbjutási eséllyel rendelkezik a 36 csapatos mezőnyben. Közvetlenül előtte a Sturm Graz áll 72,3 százalékkal, míg a Fradit a Celtic követi 69,4 százalékkal.

A modell több olyan ismert európai klubnál is nagyobb esélyt ad az FTC-nek a legjobb 24 közé kerülésre, mint az Union Saint-Gilloise, a Sparta Praha, a Salzburg vagy a Viktoria Plzen. Utóbbival ráadásul október 15-én Budapesten találkoznak a zöld-fehérek.

A nyolcaddöntő sem lenne meglepetés

A Football Meets Data nem állt meg a ligaszakasznál, hanem azt is kiszámolta, mekkora valószínűséggel érhetik el a csapatok az Európa-liga egyes kieséses fordulóit.