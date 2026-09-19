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A Ferencváros csodás sikerrel rajtolt az Európa-ligában. Borbély Balázs vezetőedző nyáron vette át a Fradi irányítását, de már tisztán látszik, kik a kulcsemberei a nemzetközi kupasorozatban. A selejtezőket is tekintve a zöld-fehérek még mindig veretlenek ebben a szezonban az El-ben, ehhez pedig az is kellett, hogy a tréner megtalálta a nyerőembereket, és a csapat összetételét illető változtatásai is remekül működtek.

A Fradi az Európa-liga selejtezőjét egyedüli csapatként veretlenül teljesítette, remek formáját pedig az alapszakaszra is átmentette: az első fordulóban 3-1-re nyert a Celtic otthonában. Borbély Balázs az El-ben másként állítja össze csapatát, mint az NB I-ben, ami érthető is, hiszen a bajnokságban azért a magyarszabálynak is meg kell felelni, míg a nemzetközi kupasorozatokban erre nem kell figyelni. Az ETO-tól érkezett tréner irányításával az FTC eddig 9 meccset játszott az El-ben (selejtező, playoff és főtábla), és úgy tűnik, rátalált arra az összeállításra, amely hosszú távon sikeres lehet.

A Fradi a Celtic elleni győzelemmel indította El-főtáblás szereplését
A Fradi a Celtic elleni győzelemmel indította El-főtáblás szereplését
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Fradi edzője a légiósokra épít, de a magyarokra is számít az El-ben

A magyar ajánlás az Európa-ligában értelemszerűen nem érvényes, így Borbélynak nem kell arra figyelnie, hogy egyidejűleg öt magyar játékosa legyen a pályán. Ennek szellemében is szokta összeállítani a csapatát, ami nem azt jelenti, hogy kizárólag a légiósokra építene az El-ben, de azért a kezdőben zömmel külföldiek szerepelnek. 

Az eddig lejátszott kilenc mérkőzésen négyen voltak azok, akik minden alkalommal bekerültek a kezdőtizenegybe: Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Cadu és Kristoffer Zachariassen. 

Előbbi három játékos alkotja a védelem alappillérét, ebben a csapatrészben a jobbhátvéd posztján szokott változtatni Borbély. Eleinte Osváth Attila volt a 46 éves tréner első számú választása, azonban a Trabzonspor és a Celtic ellen már Nagy Olivér kezdett. A 23 éves védő egyértelműen Borbély felfedezettje, a törökök elleni playoff-meccsek idején berobbant és teljesítményével meggyőzte edzőjét.

Ferencvaros' Hungarian forward #76 Krisztian Lisztes (R) celebrates scoring his team's fourth goal with Ferencvaros' Hungarian defender #54 Oliver Nagy during the UEFA Europa League second leg playoff football match between Ferencvaros and Trabzonspor in Budapest on August 27, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Nagy Olivér berobbant a Ferencvárosba, de Lisztes Krisztián is rendszeresen játszik Borbély Balázsnál
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lisztes Krisztiánt sem felejtette el Borbély Balázs 

Zachariassen – aki már a magyar válogatottban is szerepelhetne – 2021 óta erősíti a zöld-fehéreket, és Borbélynál is alapember. A norvég középpályás a Celtic-FTC El-találkozón is betalált, négy góljával Lenny Joseph-el holtversenyben a Fradi legeredményesebb játékosa a sorozatban. Dibusz Dénes, Corbu Máriusz és Bamidele Yusuf nyolc alkalommal szerepeltek a kezdőben, míg Osváth és Joseph hétszer kerültek be, tehát ők is Borbély kulcsemberei közé tartoznak az El-ben.    

Lisztes Krisztián helyzete is érdekes, mert a tehetséges támadó Robbie Keane irányítása alatt csak elvétve kapott lehetőséget, a Fradi nyáron érkezett edzője azonban számít rá, mégha nem is feltétlenül alapemberként. Lisztes egy alkalommal kezdett, de már hatszor pályára lépett, a Vojvodina ellen gólpasszt adott, a Trabzonspor 4-0-s kiütéséből pedig góllal vette ki a részét.

FTC-Ujpest 2026.09.06
Borbély Balázs ütöképes csapatot rakott össze az Európa-ligában
Fotó: MW

Az Európa-liga alapszakaszában bravúros idegenbeli győzelemmel rajtoló Fradi legközelebb hazai pályán folytathatja szereplését és nyújthatja tovább veretlenségi sorozatát. A zöld-fehérek október 15-én a cseh Viktoria Plzen csapatát fogadják majd a Groupama Arénában.

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