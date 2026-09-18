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A skót sajtó sem ment el szó nélkül a Ferencváros nagyszerű glasgow-i teljesítménye mellett. A Celtic–Fradi Európa-liga-meccs után záporoztak a dicséretek, különösen a zöld-fehérek két játékosát méltatták.

A Ferencváros 3–1-es győzelmet aratott a Celtic otthonában az Európa-ligában, így remekül indította a sorozatot. A zöld-fehérek Bamidele Yusuf góljával kerültek előnybe, majd a hazaiak egyenlítése után Kristoffer Zachariassen talált be, a végeredményt pedig Daniel Arzani állította be. A Fradi glasgow-i sikere természetesen a skót sajtóban is komoly visszhangot kapott, a helyi lapok pedig nemcsak a Celtic gyenge teljesítményével foglalkoztak: több ferencvárosi játékos produkcióját is külön kiemelték.

A Fradi magabiztos, 3-1-es sikert ért el a Celtic ellen
A Fradi magabiztos, 3-1-es sikert ért el a Celtic ellen Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Celtic-Fradi Európa-liga: 1-3 

  • Gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

 

Yusuf és Arzani játékától is el voltak ájulva a skótok

A Scottish Sun elsősorban Bamidele Yusuf teljesítményére is felhívta a figyelmet, és kiválónak nevezte a Ferencváros támadóját, aki két gólpasszal vette ki a részét a győzelemből. Yusuf maga is betalált, ám a gólt később a Celtic öngóljaként könyvelték el. Külön kitértek a második ferencvárosi találatot megelőző jelenetre is: Yusuf előbb Kieran Tierney mellett ment el, majd Callum McGregort is becsapta, végül Kristoffer Zachariassen elé készített, aki nem hibázott. A nigériai támadót végül a meccs legjobbjának választották. 

A magyar rekordbajnok ráadásul a fordulás után szinte azonnal újabb csapást mért a Celticre. A 47. percben ismét Yusuf volt az előkészítő, Daniel Arzani pedig befelé húzott, majd remek lövéssel a felső sarokba talált. A skót lap külön is méltatta a találatot, amelyet szenzációsnak nevezett, és kiemelte, hogy Arzani nagyszerűen játszotta át magát a hazai védelmen a befejezés előtt.

Nemcsak a Scottish Sun figyelt fel Yusuf teljesítményére, a The Times is a Ferencváros támadóját emelte ki a találkozó után. A beszámoló szerint a Celtic védelme nehezen tudott mit kezdeni vele, Yusuf pedig folyamatos veszélyt jelentett a hazai kapura, és meghatározó szerepet játszott a Fradi sikerében. A skót sajtóban a vereség után természetesen a Celtic teljesítménye is komoly kritikákat kapott, ugyanakkor a Ferencváros produkciója mellett sem mentek el szó nélkül. Yusuf játékát különösen nagyra értékelték, Arzani gólját pedig a találkozó egyik legszebb jeleneteként emlegetik. 

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