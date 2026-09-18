A Ferencváros csodás győzelemmel rajtolt az Európa-ligában. Borbély Balázs együttese a Celtic otthonában már a 20. percben vezetett Bamidele Yusuf megpattanó lövésével, ám a skót együttes erre még az első félidő hajrájában válaszolt. A hazaiakat ekkor nagy sokk érte, ugyanis Kristoffer Zachariassen szinte azonnal betalált, így a Fradi vonulhatott előnnyel szünetre. A második játékrész elején aztán Daniel Arzani villant meg, az ausztrál légiós bombagóllal döntötte el a 3-1-es vendégsikert hozó Celtic-FTC meccset.
- Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló: Celtic-FTC 1-3
- gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)
Celtic-FTC: így nőtt a Fradi a skótok fölé
A mérkőzés egészét tekintve ugyan Martin O'Neill együttesénél volt többet a labda, ám mindez meddő fölénynek bizonyult. A Ferencváros rendkívül hatékonyan futballozott, és kiválóan kamatoztatta erősségét, a gyors átmenetekben egyértelműen ellenfele fölé nőtt.
Borbély Balázs csapatának ez kifejezetten fekszik: olyan csapatok ellen, amelyekkel szemben van területe, könyörtelenül ki tudja használni villámgyors támadói sebességét.
Yusuf az egész meccsen megállíthatatlan volt, meg is választották a mérkőzés legjobbjának. A Fradi az NB I-ben gyakran megszenved az olyan riválisokkal, melyek mély blokkban védekeznek, de a Celtic hazai pályán érthetően támadni akart, a védekezésben vétett hibáit pedig kíméletlenül megbüntette a magyar csapat.
A Fradi csodás gólokat szerzett a Celtic ellen
A Ferencváros a Celtic ellen 1.15-ös xG-t (várható gólok) hozott össze, de három gólt szerzett,
ami azt mutatja, hogy nem hatalmas helyzetekből talált be, hanem kisebb lehetőségekből az egyéni villanásokra építve.
Yusuf vezető gólja sem tiszta ziccerből született, a második találatnál pedig egészen kiváló cselsorozattal bolondította meg a védőket, majd hozta helyzetbe Zachariassent, aki közelről nem hibázott. A mérkőzés legszebb gólja egyértelműen Arzanié volt, a 27 éves csatár egy kontratámadás során kapta meg a labdát a bal szélen, onnét befelé cselezett, majd gyönyörűen lőtte ki a bal felső sarkot.
Idegenben fantasztikus a Fradi
Már Robbie Keane irányítása alatt is rendkívül hatékony volt a Fradi, amikor idegenben lépett pályára az Európa-ligában. Az előző szezonban a zöld-fehérek az El-alapszakaszban 1-0-ra nyertek a Genk otthonában, 3-2-re diadalmaskodtak Salzburgban, és a Fenerbahce vendégeként is pontot tudtak szerezni. Ez az idegenbeli mérleg megsüvegelendő, még úgy is, hogy a Nottingham ellen beleszaladtak egy 4-0-s vereségbe Angliában, a nyolcaddöntőben pedig a Braga otthonában is négy góllal kaptak ki.
Borbély Balázs esetében még nincs ekkora minta, de az eddig látottak alapján a magyar edzőnél ez az idegenbeli teljesítmény még jobb lett.
Az FTC az El-selejtezőben a Vojvodina, a Twente és a Trabzonspor vendégeként is nyerni tudott, de a Górnik Zabrze ellen sem szenvedett vereséget. A zöld-fehérek a szezonban még veretlenek a második számú európai kupasorozatban, és a főtáblás szereplésüket is egy remek sikerrel indították a Celtic Parkban. Ez jól mutatja azt, amit már említettünk, hogy a hazai pályán dominanciára törekvő csapatok otthonában remekül tudja kidomborítani az erősségeit a Fradi.
A Ferencvárosnak két meccse lesz az NB I-ben, majd az El-ben a cseh Viktoria Plzen ellen, hazai pályán folytatja szereplését.
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