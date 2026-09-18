A Ferencváros csodás győzelemmel rajtolt az Európa-ligában. Borbély Balázs együttese a Celtic otthonában már a 20. percben vezetett Bamidele Yusuf megpattanó lövésével, ám a skót együttes erre még az első félidő hajrájában válaszolt. A hazaiakat ekkor nagy sokk érte, ugyanis Kristoffer Zachariassen szinte azonnal betalált, így a Fradi vonulhatott előnnyel szünetre. A második játékrész elején aztán Daniel Arzani villant meg, az ausztrál légiós bombagóllal döntötte el a 3-1-es vendégsikert hozó Celtic-FTC meccset.

A Fradi remek játékkal diadalmaskodott a Celtic otthonában

Fotó: Andy Buchanan / AFP

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló: Celtic-FTC 1-3

gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

Celtic-FTC: így nőtt a Fradi a skótok fölé

A mérkőzés egészét tekintve ugyan Martin O'Neill együttesénél volt többet a labda, ám mindez meddő fölénynek bizonyult. A Ferencváros rendkívül hatékonyan futballozott, és kiválóan kamatoztatta erősségét, a gyors átmenetekben egyértelműen ellenfele fölé nőtt.

Borbély Balázs csapatának ez kifejezetten fekszik: olyan csapatok ellen, amelyekkel szemben van területe, könyörtelenül ki tudja használni villámgyors támadói sebességét.

Yusuf az egész meccsen megállíthatatlan volt, meg is választották a mérkőzés legjobbjának. A Fradi az NB I-ben gyakran megszenved az olyan riválisokkal, melyek mély blokkban védekeznek, de a Celtic hazai pályán érthetően támadni akart, a védekezésben vétett hibáit pedig kíméletlenül megbüntette a magyar csapat.

Bamidele Yusuf tarthatatlan volt a Celtic-FTC meccsen

Fotó: Andy Buchanan / AFP

A Fradi csodás gólokat szerzett a Celtic ellen

A Ferencváros a Celtic ellen 1.15-ös xG-t (várható gólok) hozott össze, de három gólt szerzett,

ami azt mutatja, hogy nem hatalmas helyzetekből talált be, hanem kisebb lehetőségekből az egyéni villanásokra építve.

Yusuf vezető gólja sem tiszta ziccerből született, a második találatnál pedig egészen kiváló cselsorozattal bolondította meg a védőket, majd hozta helyzetbe Zachariassent, aki közelről nem hibázott. A mérkőzés legszebb gólja egyértelműen Arzanié volt, a 27 éves csatár egy kontratámadás során kapta meg a labdát a bal szélen, onnét befelé cselezett, majd gyönyörűen lőtte ki a bal felső sarkot.