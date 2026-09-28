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A Ferencvárosi Torna Club 2026. október 27-én, kedden tartja a tisztújító közgyűlését, ahol sor kerül a klub vezetésének, köztük a kilenc választott elnökségi tagnak a megválasztására is. Az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkan fel Ifjabb Simon Tibor neve a Ferencvárossal kapcsolatban. Ennek kapcsán találtunk egy érdekes posztot, ugyanis a Fradi ultrái nem szeretnék, hogy a klub legendás játékosának fia szerepet vállaljon a klub életében.

A ferencvárosi ultrák arról posztoltak, hogy egyre többet találkoznak Ifj. Simon Tibor nevével a klub körül. A meglepő Facebook-posztban hangsúlyozzák, hogy nem nagyon szeretnék, ha a Fradi mellett "sertepertélne". 

 

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