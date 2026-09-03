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Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője kijelölte keretét a labdarúgó Európa-liga ligaszakaszának első körére. A Fradi El-keretébe bekerült az elefántcsontparti Habib Maïga is, aki az előző szezonban csak elvétve kapott lehetőséget Robbie Keane együttesében.

A Fradi a Magyar Kupa megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-liga-selejtezőbe, ahol négy párharc sikeres megvívásával bejutott a ligaszakaszban.

A Fradira nehéz mérkőzések várnak az Európa-ligában
Corbu Mariusz és Bambidele Yusuf is ott vannak a Fradi El-keretében
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Fradi szeptember 17-én, Glasgow-ban kezdi meg szereplését az Európa-liga főtábláján, most pedig Borbély Balázs vezetőedző, valamint a szakmai stáb kijelölte az együttes keretét a ligaszakasz első körére.

A Fradi bombaerős kerettel készül az Európa-ligára?

A Fradi az első selejtezőkörben csatlakozott a küzdelmekhez, és a sorozatban egyetlen csapatként, veretlenül jutott be a ligaszakaszba, a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a török Trabzonspor elleni sikeres párharcok után.

„A szakmai stábbal együtt az a véleményünk, hogy sikerült egy olyan keretet kialakítani az Európa-liga főtáblájára, amely megfelelően egyben van, és minden poszton megvagyunk minőségben és mennyiségben is ahhoz, hogy sikeresek lehessünk a ránk váró találkozókon” – mondta a klub honlapjának Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója.

„Az új érkezők mellett ott vannak a B-listán azok a fiatalok is, akik folyamatosan játéklehetőséget kapnak a vezetőedzőtől. 

A keretet nézve megvannak a megfelelő emberek ahhoz, hogy a ránk váró mérkőzéseken tudjunk reagálni, bármilyen kihívás is vár ránk. Érdemes kiemelni, hogy Habib Maïga is bekerült, aki sérülése után hamarosan meccsterhelést is kap az NB III-as csapatban, ez pedig fontos, mert ilyen profilú játékosra szükségünk van” 

– tette hozzá.

James Maddison of Tottenham competes for the ball with Habib Maiga of FTC during the UEFA Europa League match at Groupama Arena in Budapest, Hungary, on October 3, 2024. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Az elefántcsontparti Habib Maïga a Fradi El-keretének nagy visszatérője
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A 30 éves Habib Maïga az idei szezonban még nem tudott pályára lépni a Fradiban, az előző idényben pedig összesen 233 percet játszott.

A Ferencváros El-keretében egyetlen komoly hiányzó van: a magyar válogatott Ötvös Bence még februárban, a Braga elleni El-nyolcaddöntőben szenvedett súlyos térdsérülést, a visszatérése pedig még várat magára.

A Fradi El-kerete:

kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám
védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Matús Bero, Veljko Birmancsevics, Corbu Máriusz, Naby Keita, Jonathan Levi, Madarász Ádám*, Habib Maïga, Nagy Ádám, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Kristoffer Zachariassen
támadók: Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf

a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

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