A Fradi a Magyar Kupa megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-liga-selejtezőbe, ahol négy párharc sikeres megvívásával bejutott a ligaszakaszban.

Corbu Mariusz és Bambidele Yusuf is ott vannak a Fradi El-keretében

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Fradi szeptember 17-én, Glasgow-ban kezdi meg szereplését az Európa-liga főtábláján, most pedig Borbély Balázs vezetőedző, valamint a szakmai stáb kijelölte az együttes keretét a ligaszakasz első körére.

A Fradi bombaerős kerettel készül az Európa-ligára?

A Fradi az első selejtezőkörben csatlakozott a küzdelmekhez, és a sorozatban egyetlen csapatként, veretlenül jutott be a ligaszakaszba, a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a török Trabzonspor elleni sikeres párharcok után.

„A szakmai stábbal együtt az a véleményünk, hogy sikerült egy olyan keretet kialakítani az Európa-liga főtáblájára, amely megfelelően egyben van, és minden poszton megvagyunk minőségben és mennyiségben is ahhoz, hogy sikeresek lehessünk a ránk váró találkozókon” – mondta a klub honlapjának Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója.

„Az új érkezők mellett ott vannak a B-listán azok a fiatalok is, akik folyamatosan játéklehetőséget kapnak a vezetőedzőtől.

A keretet nézve megvannak a megfelelő emberek ahhoz, hogy a ránk váró mérkőzéseken tudjunk reagálni, bármilyen kihívás is vár ránk. Érdemes kiemelni, hogy Habib Maïga is bekerült, aki sérülése után hamarosan meccsterhelést is kap az NB III-as csapatban, ez pedig fontos, mert ilyen profilú játékosra szükségünk van”

– tette hozzá.

Az elefántcsontparti Habib Maïga a Fradi El-keretének nagy visszatérője

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A 30 éves Habib Maïga az idei szezonban még nem tudott pályára lépni a Fradiban, az előző idényben pedig összesen 233 percet játszott.

A Ferencváros El-keretében egyetlen komoly hiányzó van: a magyar válogatott Ötvös Bence még februárban, a Braga elleni El-nyolcaddöntőben szenvedett súlyos térdsérülést, a visszatérése pedig még várat magára.

A Fradi El-kerete: kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám

védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré

középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Matús Bero, Veljko Birmancsevics, Corbu Máriusz, Naby Keita, Jonathan Levi, Madarász Ádám*, Habib Maïga, Nagy Ádám, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Kristoffer Zachariassen

támadók: Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek