A DEAC együttesénél már tűkön ülve várják a Fradi elleni, szombati mérkőzést (13 óra), az egyetemi klubnak ráadásul az a Kondás Elemér a vezetőedzője, aki már 2019-ben is dolgozott a csapatnál, az NB I-ben szereplő Debreceni VSC-vel pedig kétszer nyert bajnokságot és Magyar Kupát is.

Az Újpest elleni rangadó után a NB III-as Debreceni EAC otthonába látogat a Fradi

Fotó: ORIGO

MOL Magyar Kupa, harmadik forduló: DEAC-Fradi

Szombat, 13:00, Tv: Duna World/M4 Sport +

Mit vár Kondás Elemér a DEAC-Fradi meccstől?

„Dolgoztam már a klubnál, a játékosok nagy részét ismertem korábbról. Jól is kezdtük a bajnokságot, most volt egy kis megtorpanás, de ilyen a futball, a figyelmünk már a következő mérkőzésre irányul, amely éppen a Ferencváros elleni kupameccs lesz” – mondta Kondás Elemér, aki az Origo Sportnak elárulta, mit vár a szombaton 13 órakor kezdődő DEAC-Fradi találkozótól.

„A Fradi elleni mérkőzés szinte mindenkinek egy újdonság, a játékosok nagy része tévés meccset még nem játszott. Nagy valószínűséggel telt ház lesz, több mint 2000 ember lehet majd a stadionban.

Bízom benne, hogy játékosokat is feldobja mindez, azt várom, hogy bátran, nagy kedvvel futballozzanak. Ilyen csapat ellen ritkán játszunk, mi csak nyerhetünk ezzel a találkozóval.

Bárhogy is alakul, egy Ferencváros ellen azért ki lehet esni, nem véletlenül van ott a Fradi az El-csoportkörben, olyan játékosai vannak, akik nemzetközi meccseket képesek eldönteni” – szögezte le az NB III-as DEAC edzője, aki annak idején a DVSC-vel többször meccselt már a Fradi ellen.

Kondás Elemér jól ismeri a Ferencvárost

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Kondás Elemér elárulta, mire számít Borbély Balázstól

Kondás Elemér elismerően beszélt a zöld-fehérekről, és a csapat vezetőedzőjéről, Borbély Balázsról is. A vesztett pontok tekintetében az FTC áll a legjobban az NB I-ben, bár az előző hétvégén az Újpest elleni derbin kétgólos előnyről játszott 2-2-es döntetlent.

„Borbély Balázs Győrben nagyszerű munkát végzett, és ismerős közegbe tért vissza, de nyilván a Fradi azért már más szint, itt magasabbak az elvárások, mint az ETO-nál. Nem telt el még sok idő a szezonból, így bővebbet még nem tudok mondani a munkájáról, de az jelzésértékű, hogy nyerik a meccseket, az Európa-liga selejtezőjében is bizonyítottak.

Azt fontos kiemelni, hogy nem olyan egyszerű ám abból a miliőből kijönni, majd bajnokit játszani, aztán egy NB III-as klub otthonában kupameccsen pályára lépni. Tudom, mert én is megtapasztaltam”

– hívta fel a Fradi figyelmét az ilyen jellegű veszélyre a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes tréner, majd azt is kifejtette, mire számít Borbély Balázstól.