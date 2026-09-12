A DEAC együttesénél már tűkön ülve várják a Fradi elleni, szombati mérkőzést (13 óra), az egyetemi klubnak ráadásul az a Kondás Elemér a vezetőedzője, aki már 2019-ben is dolgozott a csapatnál, az NB I-ben szereplő Debreceni VSC-vel pedig kétszer nyert bajnokságot és Magyar Kupát is.
- MOL Magyar Kupa, harmadik forduló: DEAC-Fradi
- Szombat, 13:00, Tv: Duna World/M4 Sport +
Mit vár Kondás Elemér a DEAC-Fradi meccstől?
„Dolgoztam már a klubnál, a játékosok nagy részét ismertem korábbról. Jól is kezdtük a bajnokságot, most volt egy kis megtorpanás, de ilyen a futball, a figyelmünk már a következő mérkőzésre irányul, amely éppen a Ferencváros elleni kupameccs lesz” – mondta Kondás Elemér, aki az Origo Sportnak elárulta, mit vár a szombaton 13 órakor kezdődő DEAC-Fradi találkozótól.
„A Fradi elleni mérkőzés szinte mindenkinek egy újdonság, a játékosok nagy része tévés meccset még nem játszott. Nagy valószínűséggel telt ház lesz, több mint 2000 ember lehet majd a stadionban.
Bízom benne, hogy játékosokat is feldobja mindez, azt várom, hogy bátran, nagy kedvvel futballozzanak. Ilyen csapat ellen ritkán játszunk, mi csak nyerhetünk ezzel a találkozóval.
Bárhogy is alakul, egy Ferencváros ellen azért ki lehet esni, nem véletlenül van ott a Fradi az El-csoportkörben, olyan játékosai vannak, akik nemzetközi meccseket képesek eldönteni” – szögezte le az NB III-as DEAC edzője, aki annak idején a DVSC-vel többször meccselt már a Fradi ellen.
Kondás Elemér elárulta, mire számít Borbély Balázstól
Kondás Elemér elismerően beszélt a zöld-fehérekről, és a csapat vezetőedzőjéről, Borbély Balázsról is. A vesztett pontok tekintetében az FTC áll a legjobban az NB I-ben, bár az előző hétvégén az Újpest elleni derbin kétgólos előnyről játszott 2-2-es döntetlent.
„Borbély Balázs Győrben nagyszerű munkát végzett, és ismerős közegbe tért vissza, de nyilván a Fradi azért már más szint, itt magasabbak az elvárások, mint az ETO-nál. Nem telt el még sok idő a szezonból, így bővebbet még nem tudok mondani a munkájáról, de az jelzésértékű, hogy nyerik a meccseket, az Európa-liga selejtezőjében is bizonyítottak.
Azt fontos kiemelni, hogy nem olyan egyszerű ám abból a miliőből kijönni, majd bajnokit játszani, aztán egy NB III-as klub otthonában kupameccsen pályára lépni. Tudom, mert én is megtapasztaltam”
– hívta fel a Fradi figyelmét az ilyen jellegű veszélyre a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes tréner, majd azt is kifejtette, mire számít Borbély Balázstól.
„Valószínű, hogy Borbély Balázs rotálni fog. Ha magamból indulok ki, amikor alacsonyabb osztályú csapathoz mentünk, én is igyekeztem lehetőséget adni olyan játékosoknak, akik kevesebbet játszottak. Elképzelhető, hogy a Fradi edzője is így tesz majd, hiszen a következő héten már az Európa-ligában játszanak. Meg hát mindenkit tűzben kell tartani. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek itt Debrecenben olyanok a Fradi keretében, akik rendszeresen játszani szoktak” – tette hozzá a 62 éves szakember.
Kondás Elemér NB II-be juttatná a DEAC csapatát
Az Origo Sportnak Kondás Elemér azt is elmondta, hogy az NB III-ban a DEAC csapatával szeretne a feljutásért küzdeni. Emellett fontosnak tartja, hogy a különböző helyi akadémiákról a fiatal tehetségek tovább tudjanak lépni és fejlődhessenek – az ügyesebbek az NB III-ban, a még jobbak pedig az NB II-ben pallérozódhassanak.
Az egyetemi klub már szombaton megkezdte a jegyértékesítést a kupamérkőzésre, amelyet minden bizonnyal telt ház előtt rendeznek meg a helyi Sportcampuson, mivel a padokkal és állóhelyekkel kibővített létesítménybe így is csak kétezer néző beléptetése engedélyezett, ebből a Ferencváros 300 belépőt kapott. A házigazda az NB III Észak-Keleti csoportjában hét forduló után a negyedik helyen áll a 16 csapatos mezőnyben, a Magyar Kupa előző fordulójában pedig a Pest vármegyei II. osztályban szereplő Albidok FC együttesét búcsúztatta.