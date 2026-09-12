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A labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB I-es és NB II-es klubok is csatlakoznak a mezőnyhöz, így a 25-szörös MK-győztes és egyben címvédő Ferencváros is pályára lép. A Fradi szombaton Debrecenbe látogat, és a Kondás Elemér által irányított, NB III-ban szereplő DEAC vendége lesz a 32 közé jutásért. A hazaiak gőzerővel készülnek a nem mindennapi találkozóra, a csapat mestere pedig az Origo Sportnak elmondta, mit vár a kupameccstől.

A DEAC együttesénél már tűkön ülve várják a Fradi elleni, szombati mérkőzést (13 óra), az egyetemi klubnak ráadásul az a Kondás Elemér a vezetőedzője, aki már 2019-ben is dolgozott a csapatnál, az NB I-ben szereplő Debreceni VSC-vel pedig kétszer nyert bajnokságot és Magyar Kupát is.

Az Újpest elleni rangadó után a NB III-as Debreceni EAC otthonába látogat a Fradi
Az Újpest elleni rangadó után a NB III-as Debreceni EAC otthonába látogat a Fradi
Fotó: ORIGO
  • MOL Magyar Kupa, harmadik forduló: DEAC-Fradi
  • Szombat, 13:00, Tv: Duna World/M4 Sport +

Mit vár Kondás Elemér a DEAC-Fradi meccstől?

Dolgoztam már a klubnál, a játékosok nagy részét ismertem korábbról. Jól is kezdtük a bajnokságot, most volt egy kis megtorpanás, de ilyen a futball, a figyelmünk már a következő mérkőzésre irányul, amely éppen a Ferencváros elleni kupameccs lesz” mondta Kondás Elemér, aki az Origo Sportnak elárulta, mit vár a szombaton 13 órakor kezdődő DEAC-Fradi találkozótól.

A Fradi elleni mérkőzés szinte mindenkinek egy újdonság, a játékosok nagy része tévés meccset még nem játszott. Nagy valószínűséggel telt ház lesz, több mint 2000 ember lehet majd a stadionban. 

Bízom benne, hogy játékosokat is feldobja mindez, azt várom, hogy bátran, nagy kedvvel futballozzanak. Ilyen csapat ellen ritkán játszunk, mi csak nyerhetünk ezzel a találkozóval. 

Bárhogy is alakul, egy Ferencváros ellen azért ki lehet esni, nem véletlenül van ott a Fradi az El-csoportkörben, olyan játékosai vannak, akik nemzetközi meccseket képesek eldönteni” – szögezte le az NB III-as DEAC edzője, aki annak idején a DVSC-vel többször meccselt már a Fradi ellen.

Kondás Elemér, KondásElemér, magyar labdarúgó, hátvéd, edző, interjú, Debrecen, 2024.10.11.
Kondás Elemér jól ismeri a Ferencvárost
Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Kondás Elemér elárulta, mire számít Borbély Balázstól

Kondás Elemér elismerően beszélt a zöld-fehérekről, és a csapat vezetőedzőjéről, Borbély Balázsról is. A vesztett pontok tekintetében az FTC áll a legjobban az NB I-ben, bár az előző hétvégén az Újpest elleni derbin kétgólos előnyről játszott 2-2-es döntetlent.

Borbély Balázs Győrben nagyszerű munkát végzett, és ismerős közegbe tért vissza, de nyilván a Fradi azért már más szint, itt magasabbak az elvárások, mint az ETO-nál. Nem telt el még sok idő a szezonból, így bővebbet még nem tudok mondani a munkájáról, de az jelzésértékű, hogy nyerik a meccseket, az Európa-liga selejtezőjében is bizonyítottak. 

Azt fontos kiemelni, hogy nem olyan egyszerű ám abból a miliőből kijönni, majd bajnokit játszani, aztán egy NB III-as klub otthonában kupameccsen pályára lépni. Tudom, mert én is megtapasztaltam” 

hívta fel a Fradi figyelmét az ilyen jellegű veszélyre a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes tréner, majd azt is kifejtette, mire számít Borbély Balázstól.

FTC-Ujpest 2026.09.06
Borbély Balázs munkájáról elismerően beszélt Kondás Elemér
Fotó: MW

Valószínű, hogy Borbély Balázs rotálni fog. Ha magamból indulok ki, amikor alacsonyabb osztályú csapathoz mentünk, én is igyekeztem lehetőséget adni olyan játékosoknak, akik kevesebbet játszottak. Elképzelhető, hogy a Fradi edzője is így tesz majd, hiszen a következő héten már az Európa-ligában játszanak. Meg hát mindenkit tűzben kell tartani. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek itt Debrecenben olyanok a Fradi keretében, akik rendszeresen játszani szoktak” – tette hozzá a 62 éves szakember.

Kondás Elemér NB II-be juttatná a DEAC csapatát

Az Origo Sportnak Kondás Elemér azt is elmondta, hogy az NB III-ban a DEAC csapatával szeretne a feljutásért küzdeni. Emellett fontosnak tartja, hogy a különböző helyi akadémiákról a fiatal tehetségek tovább tudjanak lépni és fejlődhessenek – az ügyesebbek az NB III-ban, a még jobbak pedig az NB II-ben pallérozódhassanak.

Kondás Elemér visszatér Debrecenbe
Kondás Elemér újabb bravúrra készül Debrecenben
Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az egyetemi klub már szombaton megkezdte a jegyértékesítést a kupamérkőzésre, amelyet minden bizonnyal telt ház előtt rendeznek meg a helyi Sportcampuson, mivel a padokkal és állóhelyekkel kibővített létesítménybe így is csak kétezer néző beléptetése engedélyezett, ebből a Ferencváros 300 belépőt kapott. A házigazda az NB III Észak-Keleti csoportjában hét forduló után a negyedik helyen áll a 16 csapatos mezőnyben, a Magyar Kupa előző fordulójában pedig a Pest vármegyei II. osztályban szereplő Albidok FC együttesét búcsúztatta.

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