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Szombat délután a címvédő Ferencváros 7-0-ra nyert a harmadosztályú DEAC otthonában, így Borbély Balázs együttese bejutott a legjobb 32 közé a Magyar Kupában. A találkozó legjobbja a szlovák válogatott Matús Bero volt, aki mesterhármassal debütált a Fradiban. A mérkőzés után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte az új szerzemény remek játékát.

A Fradi már a mérkőzés első percében betalált a harmadosztályú DEAC otthonában, és már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás sorsát. A mérkőzés legjobbja a szlovák Matús Bero volt, aki mesterhármassal debütált a zöld-fehér csapatban. 

A Fradi könnyed győzelmet aratott a Magyar Kupában
A Fradi könnyed győzelmet aratott a Magyar Kupában
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

​A Fradi elnöke is az új szerzeményt méltatta

A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte az 50-szeres szlovák válogatott középpályás játékát, aki szeptember elején igazolt a fővárosi csapathoz. 

„Szép bemutatkozás a Kupában. Nagy kedvvel és szépen játszottak a fiúk, így tovább. Hajrá, Fradi!” – írta a közösségi oldalán a Fradi elnöke. 

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