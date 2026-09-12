A Fradi már a mérkőzés első percében betalált a harmadosztályú DEAC otthonában, és már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás sorsát. A mérkőzés legjobbja a szlovák Matús Bero volt, aki mesterhármassal debütált a zöld-fehér csapatban.

A Fradi könnyed győzelmet aratott a Magyar Kupában

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

​A Fradi elnöke is az új szerzeményt méltatta

A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte az 50-szeres szlovák válogatott középpályás játékát, aki szeptember elején igazolt a fővárosi csapathoz.

„Szép bemutatkozás a Kupában. Nagy kedvvel és szépen játszottak a fiúk, így tovább. Hajrá, Fradi!” – írta a közösségi oldalán a Fradi elnöke.