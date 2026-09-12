Szombat délután a címvédő Ferencváros 7-0-ra nyert a harmadosztályú DEAC otthonában, így Borbély Balázs együttese bejutott a legjobb 32 közé a Magyar Kupában. A találkozó legjobbja a szlovák válogatott Matús Bero volt, aki mesterhármassal debütált a Fradiban. A mérkőzés után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte az új szerzemény remek játékát.
A Fradi már a mérkőzés első percében betalált a harmadosztályú DEAC otthonában, és már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás sorsát. A mérkőzés legjobbja a szlovák Matús Bero volt, aki mesterhármassal debütált a zöld-fehér csapatban.
A Fradi elnöke is az új szerzeményt méltatta
A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is kiemelte az 50-szeres szlovák válogatott középpályás játékát, aki szeptember elején igazolt a fővárosi csapathoz.
„Szép bemutatkozás a Kupában. Nagy kedvvel és szépen játszottak a fiúk, így tovább. Hajrá, Fradi!” – írta a közösségi oldalán a Fradi elnöke.
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