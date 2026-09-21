A Ferencváros kisebb meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként. A vendégek sorozatban másodszor játszottak döntetlent, míg a hazai alakulat négy meccse nyeretlen. A Fradi csütörtökön este Glasgowban 3-1-es győzelemmel kezdte az Európa Liga alapszakaszát, s talán a Celtic elleni meccs és az utazás okozta fáradtság miatt a zöld-fehérek kifejezetten álmosan kezdték a találkozót, ami gyorsan megbosszulta magát. Bódog Tamás együttese a 19 éves Hős Zsombor góljával szerezte meg a vezetést, amit a második félidőben Gomez egyenlített ki a Nyíregyháza-FTC mérkőzésen.

A Fradi a Celtic elleni győzelem után Nyíregyházán játszott Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Fradi pontot mentett

"Gratulálok a Nyíregyházának, különösképpen Révész Bálintnak. Jó csapatot raktak össze, megnehezítették a dolgunkat. Ma majdnem sikerült nyerni, de mégsem. Egy pontot viszünk haza Nyíregyházáról. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!" - üzente Kubatov Gábor a Facebook-oldalán.

Az FTC az ötödik, a Nyíregyháza a kilencedik helyen áll, a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.