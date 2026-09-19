A Ferencváros komoly bravúrral kezdte meg szereplését az UEFA Európa Liga ligaszakaszában, a nyitóforduló csütörtöki játéknapján ugyanis 3-1-re nyert Glasgow-ban a BEK-győztes Celtic vendégeként. A siker értékét növeli a tény, hogy a Fradi kezdőcsapatában három saját nevelésű labdarúgó kapott helyet: Borbély Balázs vezetőedző Varga Ádámot, Nagy Olivért és Bagi Ádámot is a kezdőbe nevezte, majd a 70. percben pedig Bagi cseréjeként Lisztes Krisztián is pályára lépett.

Varga Ádám, a Fradi kapusa remekelt Glasgow-ban Fotó: AFP

"Nagyon büszkék vagyunk a csapat teljesítményére, fantasztikus volt a Celtic otthonában ilyen magabiztosan játszani, ilyen minőségi játékot mutatni – nyilatkozta Hajnal Tamás az FTC sportigazgatója. - Az pedig külön öröm, hogy a kezdőcsapatban három saját nevelésű labdarúgónk szerepelt. Különböző korosztályokról van szó, különböző karrierutat jártak be, de most is bizonyítani tudtak. A három kezdőjátékoshoz később csatlakozott Lisztes Krisztián, aki szintén az akadémiánkon nevelkedett.

Helyt álltak a fiataljaink, ami nagyon nagy öröm számunkra, és motivál mindenkit a klub utánpótlásában, hogy továbbra is így folytassuk a munkát.

A fiatalok számára pedig egyértelmű az üzenet, a Ferencvárosnál megvan a lehetőség ilyen szintre eljutni és ilyen mérkőzéseket játszani."

A Fradi fiataljai remekeltek Glasgow-ban

A Celtic elleni kapus, Varga Ádám hétévesen lett a Ferencváros igazolt labdarúgója. Az FTC-ben végigjárta a klub utánpótláscsapatait, majd a 2018/2019-es szezonban, a Puskás Akadémia elleni utolsó bajnokin mutatkozott be az élvonalban. Varga nem csütörtökön debütált az EL-ben, már a 2024/2025-ös kiírásban pályára lépett.

A 23 esztendős hátvéd, Nagy Olivér 2016-ban került a Ferencvároshoz. Ő is végigjárta a korosztályos csapatokat, majd szintet lépve a harmadosztályú FTC II felnőttcsapatában először a 2020/2021-es szezonban jutott szóhoz, de ekkor már rendszeresen edzett az NB I-es együttessel. A felnőttek között 2026 nyarán, a Vojvodina elleni hazai EL-selejtezőn játszott először.