A Fradi-Újpest derbi előtt meglepetés történt az NB I-ben, ugyanis az utolsó helyezett Zalaegerszeg hazai pályán 1-0-ra verte a Puskás Akadémiát. Mindez azt is jelentette, hogy a Gruopama Arénában rendezett rangadó győztese átvehette a vezetést a tabellán. A találkozó előtt Szélesi Zoltán kiemelte, hogy idegenben sem akarnak alárendelt szerepet játszani, Borbély Balázs pedig leszögezte, hogy jó eredménnyel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat a szezon első derbijén.
- NB I, 7. forduló: Fradi-Újpest 2-2 (2-1)
- gólszerzők: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), illetve Stronati (45+1.), Matko (55.)
Fradi-Újpest: Yusuf szerzett vezetést
Nem az Újpest volt a találkozó esélyese, holott a csapat szurkolói már alaposan ki vannak éhezve egy sikerre, ugyanis a lila-fehérek legutóbb 2015-ben tudták legyőzni az ősi riválist. A mérkőzést a Fradi kezdte fölényben, de az 5. percben egy kontrával Matko iramodott meg, lövését azonban blokkolták a védők. A zöld-fehérek helyzettel válaszoltak, Zachariassen csukafejessel próbálkozott, Szappanos viszont leért a rövid sarokra.
A 20. percben aztán megszerezte a vezetést a Ferencváros, Cadu beadása után Szappanos rossz helyre, pont Yusuf felé ütötte a labdát, aki azonnal a léc alá fejelt.
Fradi-Újpest: egy-egy gól a szünet előtt
Nem zuhant össze a bekapott gól után az Újpest, amely küzdött az egyenlítésért, bár nagy helyzetig nem tudott eljutni Szélesi együttese. A 44. percben esett egy újabb gól, de azt ismét a Fradi szerezte: Osváth beadása után a teljesen üresen hagyott Zachariassen könnyedén fejelt a jobb alsó sarokba.
Az Újpestnek volt erre válasza a szünet előtt, egy szöglet után Stronati lőtte a kapuba a kipattanót – ezzel szépítettek a lila-fehérek.
Egyenlítés az Fradi-Újpest derbin
A félidőben mindkét csapat cserélt, a Fradi edzője a remek formába lendült Lisztest is pályára küldte.
Az 55. percben az Újpest kiegyenlített, Vlijter lövését még védte Dibusz, de Matko jól helyezkedett, és az üres kapuba lőtte a kipattanót.
Sokáig úgy tűnt, les előzte meg a találatot, ám a videózás után az az ítélet született, hogy a vendégek gólja szabályos körülmények között esett – a felvétel alapján nagyon kevésen múlhatott, hogy nem volt lesen az újpestiek játékosa, Vlijter.
Fradi-Újpest: 2-2
Alaposan felpörögtek az események, mindkét csapat közel állt az újabb gólhoz, vendég oldalon Amenyido veszélyeztetett, a hazaiak helyzeténél pedig a gólvonalról sikerült menteni.
A hajrában a Ferencváros uralta a játékot, a 74. percben egy szöglet után Szappanos kiejtette a labdát, de megúszta újabb gól nélkül az Újpest a meleg helyzetet. A 88. percben Lisztes lőhetett közelről, a vendégek kapusa ezúttal jól helyezkedett és fontos védést mutatott be.
A derbi végéhez közeledve fokozódott a feszültség, az Újpest edzője, valamint a Fradi gólszerzője, Yusuf is sárga lapot kapott,
majd Zachariassen dönthette volna el a meccset, de a norvég kihagyta az ordító ziccert.
A végén Borbély Balázs is kapott egy sárgát, de az eredmény már nem változott, a derbi 2-2-es döntetlennel ért véget.
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