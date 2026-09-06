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A labdarúgó NB I hetedik fordulójában rangadót rendeztek a Groupama Arénában. A Fradi-Újpest derbit a hazai együttes kezdte jobban, amely már a 20. percben vezetett. Az első félidő végén az FTC növelte előnyét, de a vendégcsapat a szünet előtt szépített, a második félidő elején pedig egyenlített. A folytatásban újabb gól már nem esett, a Fradi-Újpest derbi 2-2-es döntetlennel ért véget.

A Fradi-Újpest derbi előtt meglepetés történt az NB I-ben, ugyanis az utolsó helyezett Zalaegerszeg hazai pályán 1-0-ra verte a Puskás Akadémiát. Mindez azt is jelentette, hogy a Gruopama Arénában rendezett rangadó győztese átvehette a vezetést a tabellán. A találkozó előtt Szélesi Zoltán kiemelte, hogy idegenben sem akarnak alárendelt szerepet játszani, Borbély Balázs pedig leszögezte, hogy jó eredménnyel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat a szezon első derbijén. 

A szezon első Fradi-Újpest derbijét a Groupama Arénában rendezték
A szezon első Fradi-Újpest derbijét a Groupama Arénában rendezték
Fotó: ORIGO
  • NB I, 7. forduló: Fradi-Újpest 2-2 (2-1)
  • gólszerzők: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), illetve Stronati (45+1.), Matko (55.)

Fradi-Újpest: Yusuf szerzett vezetést

Nem az Újpest volt a találkozó esélyese, holott a csapat szurkolói már alaposan ki vannak éhezve egy sikerre, ugyanis a lila-fehérek legutóbb 2015-ben tudták legyőzni az ősi riválist. A mérkőzést a Fradi kezdte fölényben, de az 5. percben egy kontrával Matko iramodott meg, lövését azonban blokkolták a védők. A zöld-fehérek helyzettel válaszoltak, Zachariassen csukafejessel próbálkozott, Szappanos viszont leért a rövid sarokra. 

A 20. percben aztán megszerezte a vezetést a Ferencváros, Cadu beadása után Szappanos rossz helyre, pont Yusuf felé ütötte a labdát, aki azonnal a léc alá fejelt.

Fradi-Újpest: egy-egy gól a szünet előtt

Nem zuhant össze a bekapott gól után az Újpest, amely küzdött az egyenlítésért, bár nagy helyzetig nem tudott eljutni Szélesi együttese. A 44. percben esett egy újabb gól, de azt ismét a Fradi szerezte: Osváth beadása után a teljesen üresen hagyott Zachariassen könnyedén fejelt a jobb alsó sarokba.

Az Újpestnek volt erre válasza a szünet előtt, egy szöglet után Stronati lőtte a kapuba a kipattanót – ezzel szépítettek a lila-fehérek.

Egyenlítés az Fradi-Újpest derbin

A félidőben mindkét csapat cserélt, a Fradi edzője a remek formába lendült Lisztest is pályára küldte. 

Az 55. percben az Újpest kiegyenlített, Vlijter lövését még védte Dibusz, de Matko jól helyezkedett, és az üres kapuba lőtte a kipattanót. 

Sokáig úgy tűnt, les előzte meg a találatot, ám a videózás után az az ítélet született, hogy a vendégek gólja szabályos körülmények között esett – a felvétel alapján nagyon kevésen múlhatott, hogy nem volt lesen az újpestiek játékosa, Vlijter.

Stronati szépített, majd az egyenlítés is összejött az Újpestnek
Fotó: ORIGO

Fradi-Újpest: 2-2

Alaposan felpörögtek az események, mindkét csapat közel állt az újabb gólhoz, vendég oldalon Amenyido veszélyeztetett, a hazaiak helyzeténél pedig a gólvonalról sikerült menteni.

A hajrában a Ferencváros uralta a játékot, a 74. percben egy szöglet után Szappanos kiejtette a labdát, de megúszta újabb gól nélkül az Újpest a meleg helyzetet. A 88. percben Lisztes lőhetett közelről, a vendégek kapusa ezúttal jól helyezkedett és fontos védést mutatott be.

A derbi végéhez közeledve fokozódott a feszültség, az Újpest edzője, valamint a Fradi gólszerzője, Yusuf is sárga lapot kapott, 

majd Zachariassen dönthette volna el a meccset, de a norvég kihagyta az ordító ziccert.

A végén Borbély Balázs is kapott egy sárgát, de az eredmény már nem változott, a derbi 2-2-es döntetlennel ért véget. 

Galéria: Képeken a feszült hangulatú Fradi-Újpest derbi
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Fradi-Újpest derbi a Groupama Arénában
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