A Fradi-Újpest derbi előtt meglepetés történt az NB I-ben, ugyanis az utolsó helyezett Zalaegerszeg hazai pályán 1-0-ra verte a Puskás Akadémiát. Mindez azt is jelentette, hogy a Gruopama Arénában rendezett rangadó győztese átvehette a vezetést a tabellán. A találkozó előtt Szélesi Zoltán kiemelte, hogy idegenben sem akarnak alárendelt szerepet játszani, Borbély Balázs pedig leszögezte, hogy jó eredménnyel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat a szezon első derbijén.

A szezon első Fradi-Újpest derbijét a Groupama Arénában rendezték

Fotó: ORIGO

NB I, 7. forduló: Fradi-Újpest 2-2 (2-1)

gólszerzők: Yusuf (20.), Zachariassen (44.), illetve Stronati (45+1.), Matko (55.)

Fradi-Újpest: Yusuf szerzett vezetést

Nem az Újpest volt a találkozó esélyese, holott a csapat szurkolói már alaposan ki vannak éhezve egy sikerre, ugyanis a lila-fehérek legutóbb 2015-ben tudták legyőzni az ősi riválist. A mérkőzést a Fradi kezdte fölényben, de az 5. percben egy kontrával Matko iramodott meg, lövését azonban blokkolták a védők. A zöld-fehérek helyzettel válaszoltak, Zachariassen csukafejessel próbálkozott, Szappanos viszont leért a rövid sarokra.

A 20. percben aztán megszerezte a vezetést a Ferencváros, Cadu beadása után Szappanos rossz helyre, pont Yusuf felé ütötte a labdát, aki azonnal a léc alá fejelt.

Fradi-Újpest: egy-egy gól a szünet előtt

Nem zuhant össze a bekapott gól után az Újpest, amely küzdött az egyenlítésért, bár nagy helyzetig nem tudott eljutni Szélesi együttese. A 44. percben esett egy újabb gól, de azt ismét a Fradi szerezte: Osváth beadása után a teljesen üresen hagyott Zachariassen könnyedén fejelt a jobb alsó sarokba.

Az Újpestnek volt erre válasza a szünet előtt, egy szöglet után Stronati lőtte a kapuba a kipattanót – ezzel szépítettek a lila-fehérek.

Egyenlítés az Fradi-Újpest derbin

A félidőben mindkét csapat cserélt, a Fradi edzője a remek formába lendült Lisztest is pályára küldte.

Az 55. percben az Újpest kiegyenlített, Vlijter lövését még védte Dibusz, de Matko jól helyezkedett, és az üres kapuba lőtte a kipattanót.

Sokáig úgy tűnt, les előzte meg a találatot, ám a videózás után az az ítélet született, hogy a vendégek gólja szabályos körülmények között esett – a felvétel alapján nagyon kevésen múlhatott, hogy nem volt lesen az újpestiek játékosa, Vlijter.