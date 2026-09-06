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Borbély Balázs csalódott volt az NB I-es rangadó miatt. A Fradi-Újpest derbi után az FTC edzője azt mondta, csapata győzelmet érdemelt volna, és a zöld-fehérek játékosa, Kristoffer Zachariassen is bosszúsan értékelt.

A Fradi-Újpest derbi 2-2-es döntetlennel ért véget az NB I hetedik fordulójában. A Ferencváros két góllal is vezetett, mégsem tudott nyerni a Groupama Arénában.

A Fradi-Újpest derbi döntetlennel ért véget
A Fradi-Újpest derbi döntetlennel ért véget
Fotó: ORIGO

Fradi-Újpest: Borbély Balázs a sorsot emlegette

A zöld-fehérek vezetőedzője szerint csapata jobb volt, ezért győzelmet érdemelt volna.

„Jó, küzdelmes meccset játszottunk, volt benne intenzitás, agresszivitás. 

Ma pechesek voltunk, győzelmet érdemeltünk, de hiszem, hogy a sors ezt majd visszaadja nekünk. 

Ott voltak Lisztes helyzetei, Corbu lehetősége és Zachariassen nagy ziccere. Mi irányítottunk, ott voltak a lehetőségek, de a győztes gól nem akart a hálóba kerülni” – mondta Borbély Balázs a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„A hazai pontvesztés sosem kellemes, a srácok mindent beleadtak, nincs hiányérzetem, csak legfeljebb az eredménnyel kapcsolatban” – tette hozzá a Fradi edzője, aki azt is elárulta, hogy a sérült Lenny Joseph leghamarabb a válogatott szünet után térhet vissza.

Borbély Balázs szerint a sors majd visszaadja, amit elvett a Fraditól
Fotó: ORIGO

A Fradi játékosa nem fog jól aludni

A Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen ugyan gólt szerzett, de a végjátékban megnyerhette volna csapatának a derbit.

„Voltak lehetőségeink a harmadik gólhoz, de több kellett volna ehhez. 

Nem fogok tudni jól aludni, mindig csalódás egy ilyen eredmény 2-0-s előnyről. 

Sok pontatlanság akadt a játékunkban, főleg az első félidő vége felé. Megvolt a lehetőség a harmadik gólhoz, ez mindig csalódás. A sok meccsünknek, a sűrű menetrendnek nincs köze ehhez az eredményhez” – nyilatkozta egykedvűen a meccs után Zachariassen.

A Fradi-Újpest derbin kétszer is vezettek a hazaiak, de nem tudtak nyerni
Fotó: ORIGO

A Fradinak azért nem lehet oka a panaszra, mert remek sorozata tovább tart az Újpest ellen. A lila-fehérek ezt megelőzően sorozatban 16 bajnokin kaptak ki a Groupama Arénában, 2016 szeptembere óta először szereztek vendégként pontot, nyeretlenségük azonban összességében 32 mérkőzés óta tart.

Galéria: Képeken a feszült hangulatú Fradi-Újpest derbi
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Fradi-Újpest derbi a Groupama Arénában
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