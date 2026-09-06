Vasárnap ismét megrendezik a magyar labdarúgás egyik legnagyobb múltú és legjobban várt rangadóját. A Fradi–Újpest derbi Széki Attilát, azaz Curtist is különösen lázba hozza, hiszen a rapper köztudottan vérbeli lila-fehér szurkoló: a IV. kerületben nőtt fel, gyerekként a klub utánpótlásában futballozott, és azóta is ezer szállal kötődik szeretett csapatához. A vasárnapi összecsapás előtt Curtis különleges módon üzent a játékosoknak és a drukkereknek: verset írt a liláknak, amellyel még inkább feltüzelheti őket az ősi rivális elleni csata előtt.

Curtis megható verset írt a Fradi–Újpest előtt

Fotó: MW Bulvár / Curtis nem ül vissza a Megasztár zsűrijébe

Curtis megható verset írt a Fradi–Újpest előtt

Aki ismeri Széki Attilát, az pontosan tudja, hogy vérbeli Újpest-rajongó, így számára a Ferencváros elleni derbi jóval több egy egyszerű bajnoki mérkőzésnél: valóságos ünnepnap. Curtis egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy egy ilyen rangadón nem feltétlenül a tabellán elfoglalt helyezés vagy a játékoskeretek erőssége dönt, sokkal inkább az, hogy fejben melyik csapat tud jobban ráhangolódni az összecsapásra.

Egy derbin általában nem az számít, hogy éppen hol állnak a csapatok a tabellán, vagy melyiknek erősebb a kerete. Sokkal inkább mentális kérdés az egész. Ezt a mérkőzést mindenkinek át kell éreznie: ez más, mint az év többi meccse

- nyilatkozta Curtis, aki ennek apropóján írt egy megható verset is.

„Hajrá, lilák! E két szó nem kiáltás csupán, hanem örök eskü a Duna fölött. Újpest ködös utcáin születtem, hol a gyárkémények árnya a múltat őrzi. Lila zászlóink úgy lobognak az alkonyban, mint remény a megtört szívek felett. A Megyeri út gyepén minden fűszál régi diadalokról és hűségről mesél. Ott apáink hangja zeng tovább, s fiaink szemében újra fellobban a tűz. Mert e klub nem választott kedvesünk, végzetünk, ő kihez a sors kötött. Szeretjük győzelménk fényében, s még hívebben vereség sötét éjjelén. S míg bennünk egyetlen szívdobbanás él, zengeni fog: „Hajrá, lilák!”

A csavar a történetben, hogy Széki Attila ezúttal kivételesen nem lesz ott a vasárnap esti Fradi–Újpest derbin, ugyanis Németországban tartózkodik, ahol felesége, Széki-Barnai Judit a női kosárlabda-válogatottal szerepel. Curtis pénteki fellépése miatt az első mérkőzésen még nem tudott a helyszínen szurkolni, szombaton azonban már a lelátóról buzdította feleségét, és hétfőn is a helyszínről követi majd az eseményeket. A program pedig ezúttal még egy olyan eseményt is felülír, amely Curtis számára különösen fontos: a vasárnapi Fradi–Újpest derbit a labdarúgó NB I-ben.

Lemondta a rangadót miattam. Most talán kivételesen egy világbajnoki mérkőzés előrébb van, mint egy Újpest-meccs. Hat év alatt megszoktam, hogy ha Cegléd- vagy Újpest-meccs volt, akkor nyilván az Újpest volt az első. De most talán a világbajnokság előrébb áll

– mondta korábban Judie. Curtis tehát ezúttal a helyszíni szurkolás helyett a feleségét választotta, ám aligha marad le teljesen a számára kiemelten fontos derbiről: minden bizonnyal talál majd lehetőséget arra, hogy Németországból is kövesse a Fradi–Újpest rangadót.