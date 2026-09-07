A Fradi-Újpest derbinek a zöld-fehérek voltak az esélyesei, akik a mérkőzést megelőzően sorozatban 16-szor verték meg a lila-fehéreket hazai pályán.

A lila-fehérek tíz év után először szereztek pontot a Fradi-Újpest derbin

Fotó: ORIGO

Szélesi Zoltán együttese a vasárnapi derbin kétgólos hátrányból jött vissza, így az Újpest 2016 szeptembere óta először szerzett pontot a Groupama Arénában.

Curtis kifakadt a Fradi-Újpest derbi után

Az egyenlítés után az újpesti szurkolók rendesen megünnepelték a pontszerzést. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a lila-fehérek már 32 mérkőzés óta nyeretlenek a Fradi ellen, legutóbb 2015 decemberében győzték le a zöld-fehéreket.

Erre a statisztikára világított rá Curtis, vagyis Széki Attila, aki koránt sincs elragadtatva az eredménytől.

„Lehet, ünneprontó leszek most… Természetesen nagyon örülök annak, hogy tegnap pontot szereztünk az Üllői úton, és 2–2-es döntetlent játszottunk az ősi rivális ferencváros ellen. Nyilván ez sokkal jobb, mintha kikaptunk volna” – írja a rapper a Facebook-bejegyzésében, aki korábban öt NB I-es, valamint két Magyar Kupa-mérkőzésen is pályára lépett az Újpest csapatában.

„Viszont azt látom, hogy több újpesti fórumon és platformon úgy ünnepeljük ezt a döntetlent, mintha bajnokságot nyertünk volna.

Ne haragudjon meg és ne sértődjön meg senki, de én ennyi év után nem tudok így örülni egyetlen pontnak – még akkor sem, ha azt a Fradi otthonában szereztük”

– folytatta Curtis, aki ezúttal nem tudott ott lenni a derbin, mivel kosárlabdázó feleségének, Széki-Barnai Juditnak szurkol a berlini kosár-vb-n.

„Nekem Újpest-szurkolóként az az álmom, hogy újra a győzelem legyen a mérce, ne pedig az, hogy nem kaptunk ki. Ez a hatalmas örömünnep egy döntetlen után számomra inkább szomorú, mint felemelő. Örülök a pontnak, büszke vagyok arra, hogy küzdött a csapat, és időnként jól is játszott, de én ennél többet akarok” – tette hozzá az újpesti rapper, aki végezetül hangsúlyozta, hogy az irány jó, de egy Újpest kaliberű klubnál nem a döntetlent kell ünnepelni, hanem győzni kell.