A Fradi-Újpest derbi rég nem látott fordulatokat tartogatott, a lila-fehérek kétgólos hátrányból álltak talpra a Groupama Arénában. A 2-2-re végződött rangadó után Kubatov Gábor klubelnök is értékelte a látottakat.

A Fradi-Újpest derbi izgalmas csatát hozott

Fotó: ORIGO

Fradi-Újpest: Kubatov Gábor is megszólalt

Akárcsak a Győr elleni mérkőzés után, az FTC elnöke a vasárnapi rangadót követően is üzent a közösségi oldalán.

„Közel 11 éve vagyunk veretlenek, ez jó hír.

A rossz hír az, hogy a kezünkből kicsúszott, és egy fájó döntetlen lett belőle. Még nagyobb fájdalom, hogy vezettük volna a tabellát, de nem baj, majd a jövő héten megoldjuk.

Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” – mondta videoüzenetében Kubatov Gábor.

A Ferencváros jelenleg a negyedik helyen áll a tabellán, de egy meccsel kevesebbet játszott közvetlen riválisainál. A Fradi legközelebb a Magyar Kupában lép pályára, majd következik a Celtic elleni Európa-liga-meccs idegenben. A bajnokságban szeptember 20-án a Nyíregyháza vendégeként jön a következő mérkőzése Borbély Balázs csapatának.