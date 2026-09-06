Az Újpest legutóbb az 1997/98-as idényben diadalmaskodott az NB I-ben Várhidi Péter irányításával. A lila-fehérek szurkolói már több mint 28 éve várnak a nagy áttörésre, de ez még talán nem ebben a szezonban fog összejönni, holott jól kezdték a bajnokságot. Ami a Fradi-Újpest derbit illeti, a IV. kerületiek több mint 10 éve nyeretlenek az ősi rivális ellen, legutóbb 2015. december 12-én sikerült legyőzniük a Ferencvárost. A hétvégi rangadót a két csapat azonos pontszámmal (10) és azonos gólkülönbséggel (+3) várja, ám fontos különbség, hogy a Fradi egy meccsel kevesebbet játszott ellenfelénél.
- Fradi-Újpest – NB I 7. forduló, vasárnap 17:45, Groupama Aréna
Fradi-Újpest: még az FTC az esélyes
Az Újpest korábbi sikeredzője, Várhidi Péter szerint a Fradi jelenleg előrébb tart volt csapatánál, és a hazai pálya is óriási előnyt jelenthet a zöld-fehérek számára vasárnap.
„A Fradinak nem mindig kiegyensúlyozott a teljesítménye a bajnokságban, de a játékoskerete nagyon erős, plusz ott van a szurkolótábor.
Magyarországon nem mindegy, hol rendeznek egy bajnoki rangadót. Fél gól előnyt jelent a hazai pálya.
Mindkét csapatnak erős a szurkolótábora, de idegenben ugyanazt a hangulatot nem lehet elvárni, mintha otthon játszana a csapat” – mondta az Origo Sportnak Várhidi a rangadó kapcsán, amelyre mindkét csapat sikerrel hangolt. Az Újpest az előző körben 3-1-re verte a Vasast, a Fradi pedig a 3. fordulóból bepótolt meccsén 3-0-ra múlta felül a címvédő ETO-t.
„Ezen a mérkőzésen még nagyobb esélyt látok a Fradi győzelmére. Az elmúlt években ez egy nagyon ütős csapat lett, még akkor is, ha az NB I-ben nem mindig tudták hozni az elvárt eredményeket. A játékoskeret megvan, de nem biztos, hogy számukra a magyar bajnokság ugyanolyan fontos, mint a nemzetközi meccsek. Logikusan a piacképes labdarúgók, főként a légiósok számára az a fontosabb, hogy az európai kupamérkőzéseken milyen teljesítményt nyújtanak. Az NB I-et annyira nem figyelik Nyugat-Európában” – tette hozzá a magyar válogatott kispadján is megfordult Várhidi, aki azért leszögezte, hogy a Fradi-Újpest derbi ettől függetlenül mindig is egy komoly rangadónak számít.
Ebből meríthet erőt az Újpest a jövőben
Várhidi szerint az Újpest jó úton jár, a tulajdonosváltás óta a fejlődés érezhető, de még időre van szükség ahhoz, hogy újra a hőn áhított bajnoki címről lehessen beszélni.
„Az Újpest számomra szent és sérthetetlen. Szomorú, hogy azóta se sikerült senkinek bajnokságot nyerni. Mindenki ezt várja már. Az jó, hogy a tulajdonosváltás óta nyugodtabb a háttér, a MOL személyében a tőkeerősség most megvan. Ez a játékosokat is felturbózhatja. Úgy látom, a szurkolók is maximálisan kitartanak a csapat mellett, elég sokan járnak most a meccsekre, és persze elég nagy az elvárás a részükről is.
Azért 1-2 éven belül még nem reális a bajnoki cím, hiszen a Ferencváros előrébb jár. Náluk hosszú ideje, legalább 10 éve tart egy folyamat,
rendszeresen szerepelnek nemzetközi kupasorozatokban” – fejtette ki álláspontját az egykori szövetségi kapitány, aki szerint a magyar szabályból a jövőben profitálhat az Újpest.
„A magyar szabály át tudja írni az erőviszonyokat, az előző idényben is jól megmutatkozott, hogy azért ez nem kedvezett annyira a Fradinak. A múlt szezonban az Újpest elengedte ezt a szabályt, mert nem volt akadémiájuk.
Ebben az évben viszont már a lila-fehéreknél is megvannak azok a magyarok, akik rendszeresen játszanak. Ez azt mutatja hosszútávon, hogy az Újpest is kiegyenesedhet.
Ezen a rangadón még nem biztos, hogy ez meglátszik, de ezek a tényezők azt mutatják, hogy az Újpest előre halad” – tette hozzá a 68 éves szakember.
Mi lehet a reális célkitűzés Újpesten?
Várhidi szerint az Újpest ebben a szezonban már a dobogóért harcolhat, a csapat volt edzője azt is elmondta, miért látja így.
„Mindenképpen a dobogó lehet a cél. Korábban előre le lehetett osztani a dobogós helyezéseket, de most nem látok most erős csapatokat, mint az elmúlt években. Nem érzem jelenleg olyan erősnek a Puskás Akadémiát és a Paksot sem, ott is nagy átalakulás zajlik. Az Újpest ilyen szempontból előnyben van a riválisokhoz képest” – szögezte le, majd hozzátette, hogy az Újpestnél nincs mese, a nagy múltú klubnál a mércét magasra kell helyezni.
„Egy Újpestnek nem lehet olyan elvárása, hogy elég a középmezőnyben végezni. A szurkolók mindig is a bajnoki címről álmodnak, még akkor is, ha az elmúlt években erre nem volt reális esély.
Újpesten mindig nagy a nyomás, hatalmas az elvárás. Aki egyszer odavetette a lábát, annak ezzel tisztában kell lennie.
Bajnoki címről persze nem érdemes még beszélni szerintem, bár tavaly a Győr is megmutatta, hogy nem lehetetlen ezt elérni. Ez még a jövő zenéje, ez a hosszabb távú cél lehet” – zárta gondolatait az Újpest kapcsán Várhidi Péter.
A 248. Fradi-Újpest derbi vasárnap 17:45-kor kezdődik a Groupama Arénában. Szélesi Zoltán csapata ugyan az előző fordulóban legyőzte a Vasast, de korábban megjelentek olyan hírek, miszerint Dárdai Pál veheti át a helyét a kispadon. Az Újpest az első hat fordulóban már kétszer is kikapott, de így is tabella harmadik helyén áll, holtversenyben az egy meccsel kevesebbet játszott Ferencvárossal. Ennek ismeretében meglepő lenne a váltás, azonban egy nagy különbségű FTC-győzelem akár végleg megpecsételheti Szélesi sorsát.
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