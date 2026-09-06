Az Újpest legutóbb az 1997/98-as idényben diadalmaskodott az NB I-ben Várhidi Péter irányításával. A lila-fehérek szurkolói már több mint 28 éve várnak a nagy áttörésre, de ez még talán nem ebben a szezonban fog összejönni, holott jól kezdték a bajnokságot. Ami a Fradi-Újpest derbit illeti, a IV. kerületiek több mint 10 éve nyeretlenek az ősi rivális ellen, legutóbb 2015. december 12-én sikerült legyőzniük a Ferencvárost. A hétvégi rangadót a két csapat azonos pontszámmal (10) és azonos gólkülönbséggel (+3) várja, ám fontos különbség, hogy a Fradi egy meccsel kevesebbet játszott ellenfelénél.

A lila-fehérek jól kezdték a szezont, de a Fradi-Újpest rangadónak nem ők az esélyesei

Fotó: ujpestfc.hu

Fradi-Újpest – NB I 7. forduló, vasárnap 17:45, Groupama Aréna

Fradi-Újpest: még az FTC az esélyes

Az Újpest korábbi sikeredzője, Várhidi Péter szerint a Fradi jelenleg előrébb tart volt csapatánál, és a hazai pálya is óriási előnyt jelenthet a zöld-fehérek számára vasárnap.

„A Fradinak nem mindig kiegyensúlyozott a teljesítménye a bajnokságban, de a játékoskerete nagyon erős, plusz ott van a szurkolótábor.

Magyarországon nem mindegy, hol rendeznek egy bajnoki rangadót. Fél gól előnyt jelent a hazai pálya.

Mindkét csapatnak erős a szurkolótábora, de idegenben ugyanazt a hangulatot nem lehet elvárni, mintha otthon játszana a csapat” – mondta az Origo Sportnak Várhidi a rangadó kapcsán, amelyre mindkét csapat sikerrel hangolt. Az Újpest az előző körben 3-1-re verte a Vasast, a Fradi pedig a 3. fordulóból bepótolt meccsén 3-0-ra múlta felül a címvédő ETO-t.

„Ezen a mérkőzésen még nagyobb esélyt látok a Fradi győzelmére. Az elmúlt években ez egy nagyon ütős csapat lett, még akkor is, ha az NB I-ben nem mindig tudták hozni az elvárt eredményeket. A játékoskeret megvan, de nem biztos, hogy számukra a magyar bajnokság ugyanolyan fontos, mint a nemzetközi meccsek. Logikusan a piacképes labdarúgók, főként a légiósok számára az a fontosabb, hogy az európai kupamérkőzéseken milyen teljesítményt nyújtanak. Az NB I-et annyira nem figyelik Nyugat-Európában” – tette hozzá a magyar válogatott kispadján is megfordult Várhidi, aki azért leszögezte, hogy a Fradi-Újpest derbi ettől függetlenül mindig is egy komoly rangadónak számít.