A szeptember 6-án rendezett Fradi–Újpest derbi 2–2-es döntetlennel zárult, a találkozón azonban nemcsak a pályán történtek miatt volt feszült a hangulat. Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága most nyilvánosságra hozta a szeptember 16-i ülésén meghozott határozatokat, amelyekben mindkét klub szerepel.

A Fradi–Újpest derbi után ismét lecsapott az MLSZ

Fotó: fradi.hu

A Ferencvárost összevont eljárásban, az ETO FC és az Újpest elleni bajnokival kapcsolatban büntették meg. Az MLSZ közlése szerint a zöld-fehér szurkolók megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak, pirotechnikai eszközöket használtak, valamint megbotránkoztató molinókat függesztettek ki, ezért az FTC-nek pénzbüntetést kell fizetnie.

Fradi–Újpest: szektorbezárás is a derbi után

Az Újpest büntetése ennél komolyabb. A Fegyelmi Bizottság szerint a lila-fehér drukkerek a Ferencváros elleni mérkőzésen megbotránkoztató és diszkriminatív, rasszista kifejezéseket kiabáltak, emellett pirotechnikai eszközöket használtak és megbotránkoztató molinókat helyeztek ki.

A klubnak ezért pénzbüntetést kell fizetnie, továbbá az MLSZ elrendelte, hogy egy hazai NB I-es mérkőzésen zárják le a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektorát. A szektorbezárás végrehajtását ugyanakkor hat hónapra felfüggesztették.

Az ETO még súlyosabb büntetést kapott

Nem az Újpest járt a legrosszabbul. A bajnoki címvédő ETO FC-t a Ferencváros elleni mérkőzésen történt rasszista és megbotránkoztató bekiabálások miatt pénzbüntetéssel és egy zárt kapus bajnokival sújtotta a fegyelmi bizottság. Utóbbi végrehajtását hat hónapra felfüggesztették.

A győriek esetében azonban egy korábbi fegyelmi vétség próbaideje alatt történt az újabb szabálysértés, ezért az MLSZ elrendelte egy korábban felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását is.