A Ferencváros vasárnap az Újpestet fogadta a labdarúgó NB I rangadóján. A zöld-fehérek 2-0-ra vezettek, de a vendégek egyenlíteni tudtak, és a derbi 2-2-re zárult. A meccs folyamán a Fradi szurkolói két transzparenst is kifeszítettek, az első félidőben a „25 milliárd kevés, a Ferencváros minden pénzt megér!” felirat volt olvasható, a második játékrészben pedig a „Ha bántod a Fradit, agyonverünk!” molinót mutatták fel. A transzparensek komoly visszhangot váltottak ki a sportsajtóban és a szurkolói körökben. A Fradi fő támogatója, a Telekom sem hagyta szó nélkül, a közösségi oldalán reagált.

A Fradi-Újpest derbi négy gólt hozott a Groupama Arénában

Fotó: ORIGO

A Fradi fő támogatója üzent

"Számunkra a Fradi szenvedély és siker. Kitartás és erő. Múlt és jövő. Csillogó arcok, pacsik, összekacsintások és barátságok. Közösségek, melyek összetartanak, segítenek, támogatnak és felemelnek. Közös élmények. A Fradi nem fenyegetés, agresszió, vagy félelemkeltés, és semmi esetre sem tiszteletlenség vagy kirekesztés. Éppen ezért, a Magyar Telekom, mint a Ferencvárosi Torna Club fő támogatója elhatárolódik minden, a szurkolók egyes csoportjai által, a Ferencváros-Újpest hétvégi magyar bajnoki labdarúgó mérkőzésen, a Groupama Arénában használt transzparenstől és megnyilvánulástól. Ezek éles ellentétben állnak azokkal az értékekkel, melyeket a Magyar Telekom márka magáénak vall és hisz, és a többi szurkoló számára sem támogatja a családbarát, biztonságos és sportszerű környezet megteremtését a lelátókon.

A mai nappal kértük mind a Ferencvárosi Torna Club, mind pedig a Groupama Arénát üzemeltető SPORTFIVE Hungary Kft. hivatalos állásfoglalását arról, milyen intézkedéseket és megelőző lépéseket terveznek annak érdekében, hogy az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól.

Szponzorációnkkal továbbra is a hazai viszonylatban kiemelkedő népszerűségű és nagy múltra visszatekintő klubot támogatjuk - annak sportolóival, utánpótlás játékosaival, edzőivel, egyéb munkatársaival és azon szurkolóival - akik számára az alapvető emberi értékek ugyanolyan fontosak, mint nekünk" - írta a Telekom a Facebook oldalán.