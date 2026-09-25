Kubatov Gábor szeptember 4-én részletesen megszólalt a Fradiváros ügyében. A Ferencvárosi Torna Club elnöke akkor bejelentette, hogy utóellenőrzési kérelmekkel fordult a sportért felelős Belügyminisztériumhoz. A klubelnök kijelentette, hogy a Ferencváros nem fogadja el az elszámolásának teljes elutasítását, és szerinte az eljárás jelenlegi formájában koncepciósnak tűnik. Az FTC egyúttal nyilvánosságra hozta a minisztériumtól kapott két levelet és saját utóellenőrzési kérelmeit is, amelyek egy 10, illetve egy majdnem 15 milliárd forintos visszafizetési kötelezettségről szólnak, és amelyeket harminc napon belül kell teljesíteni.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke részletesen beszélt a Fradiváros-beruházásról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az indoklásban az olvasható, hogy az összegeket „nem a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően” használták fel, például működési költségekre fordították, de szerepel egy olyan, 11,2 milliárd forintos tétel is, amelyet a korábban megjelent hírek szerint a felnőttcsapat keretének megerősítésére, játékosvásárlásra használtak.

Utóellenőrzést rendelt el a sportállamtitkárság a Fradiváros ügyében

A Ferencváros elnökének állítása szerint a beruházás eredeti formájának meghiúsulása után a klub folyamatosan egyeztetett a támogatóval, és ennek megfelelően változtak meg a támogatás feltételei is.

„A kormány finanszírozásra vonatkozó döntésével 155 milliárd forintra tervezett Fradiváros-beruházás a 2017-ben eltervezett formájában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg. Az okokról többször egyeztettünk a támogatóval, és ezek az egyeztetések kormányhatározat-módosításhoz, majd az államháztartási és sporttámogatási jogszabályokkal összhangban álló módosított támogatói okirathoz és szerződésekhez vezettek” – mondta a Ferencváros elnöke, aki hangsúlyozta, hogy a klub álláspontja szerint a támogatás felhasználása megfelelt ezeknek a döntéseknek.

„Ebből a pénzből egyetlenegy fillér nem került sehová máshová, csak a Ferencvároshoz. Az utolsó fillérig itt van a klubban, a sportoló gyerekekben, a szakosztályainkban, a sportlétesítményeinkben, a csapatainkban.”