Ötvenedik születésnapját ünnepli 2026. szeptember 27-én Francesco Totti, az olasz labdarúgás és az AS Roma egyik legismertebb alakja. A legendás támadó egész profi pályafutását nevelőklubjánál töltötte, és 28 év alatt olyan rekordokat állított fel, amelyek a római klub történetének meghatározó alakjává tették. Totti a Roma mezében 786 mérkőzésen lépett pályára és 307 gólt szerzett, miközben az olasz válogatottal világbajnoki címet is ünnepelhetett.
Egyetlen klub mezét viselte egész pályafutása során
Totti 1976. szeptember 27-én született Rómában, és már gyerekként a futball felé fordult. Több római utánpótláscsapatban is megfordult, majd 1989-ben, mindössze 12 évesen került az AS Romához.
A klubnál végigjárta a korosztályokat, és 1993-ban, 16 évesen mutatkozott be az első csapatban.
Ettől kezdve több mint két évtizeden keresztül a Roma egyik meghatározó játékosa volt. Nem váltott nagy európai klubra annak ellenére sem, hogy pályafutása csúcsán a kontinens legnagyobb csapatai is érdeklődtek iránta.
Totti számára a Roma nem egyszerűen egy munkahely volt: egész karrierjét a fővárosi klubnál töltötte, amelynek színeiben 28 év alatt 786 mérkőzésen játszott.
A 2001-es bajnoki cím volt Francesco Totti pályafutása egyik csúcspontja
Totti 2001-ben kapitányként vezette bajnoki címre a Romát. A klub történetének egyik legfontosabb sikere volt ez, hiszen a fővárosiak azóta is csak ritkán tudtak felérni az olasz bajnokság csúcsára.
A támadó később is sorra döntötte a klubrekordokat. 2008-ban ő lett a Roma történetének legtöbb mérkőzésen pályára lépő játékosa, 2012-ben pedig a klub színeiben szerzett 211. góljával megelőzte Gunnar Nordahlt, és egyetlen klubban szerzett gólok tekintetében is történelmi rekordot állított fel.
2007-ben a Serie A gólkirálya lett, és ugyanabban az idényben az Európai Aranycipőt is megszerezte.
Az AS Roma ekkor megnyerte az Olasz Kupát, majd az olasz Szuperkupát is.
Világbajnok lett Olaszországgal
Totti az olasz válogatottban 1998-ban mutatkozott be, és összesen 58 alkalommal szerepelt az Azzurriban, amelynek színeiben kilenc gólt szerzett.
Pályafutásának legnagyobb válogatott sikere a 2006-os világbajnokság volt. Németországban Totti tagja volt a végső győztes olasz csapatnak, amely a döntőben tizenegyespárbajban győzte le Franciaországot.
A világbajnokság után még egy ideig szerepelt volna a válogatottban, végül azonban 2007-ben bejelentette, hogy a nemzeti csapatban nem folytatja. Döntését fizikai okokkal indokolta, és hangsúlyozta, hogy klubjára, a Romára szeretne összpontosítani.
39 évesen is rekordokat döntött
Totti pályafutásának egyik különlegessége volt, hogy a harmincas évei végén is képes volt meghatározó teljesítményre. 2015-ben a Lazio elleni római derbin két gólt szerzett, amivel a városi rangadók történetének egyik legeredményesebb játékosává vált.
Egy évvel később, 39 évesen és hét hónaposan újabb rekordot állított fel: a Torino ellen két gólt szerzett, ezzel ő lett a Serie A történetének legidősebb játékosa, aki egy bajnoki mérkőzésen duplázni tudott.
2017-ben búcsúzott a futballtól
Francesco Totti utolsó mérkőzését 2017. május 28-án játszotta a Roma színeiben a Genoa ellen.
A találkozóval egy 24 éves első osztályú játékoskarrier zárult le, amelynek során 786 alkalommal lépett pályára a klubban és 307 gólt szerzett.
A búcsúmeccs után a római szurkolók hosszú ünnepléssel köszöntek el kapitányuktól. Totti akkor már 28 éve tartozott a klubhoz, és az AS Roma történetének leghosszabb ideig szolgáló játékosaként fejezte be pályafutását. Azóta is különleges helyet foglal el a római futballban. Totti története nem csupán a gólokról és a rekordokról szól: egy olyan játékos pályafutása, aki a modern futballban ritkaságnak számító módon egész karrierjét egyetlen klubnak szentelte.
Ebből az alkalomból összeszedtük a 10 legszebb gólját, kérjük lapozz!