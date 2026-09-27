Ötvenedik születésnapját ünnepli 2026. szeptember 27-én Francesco Totti, az olasz labdarúgás és az AS Roma egyik legismertebb alakja. A legendás támadó egész profi pályafutását nevelőklubjánál töltötte, és 28 év alatt olyan rekordokat állított fel, amelyek a római klub történetének meghatározó alakjává tették. Totti a Roma mezében 786 mérkőzésen lépett pályára és 307 gólt szerzett, miközben az olasz válogatottal világbajnoki címet is ünnepelhetett.

Francesco Totti - Fotó: VINCENZO PINTO / AFP

Egyetlen klub mezét viselte egész pályafutása során

Totti 1976. szeptember 27-én született Rómában, és már gyerekként a futball felé fordult. Több római utánpótláscsapatban is megfordult, majd 1989-ben, mindössze 12 évesen került az AS Romához.

A klubnál végigjárta a korosztályokat, és 1993-ban, 16 évesen mutatkozott be az első csapatban.

Ettől kezdve több mint két évtizeden keresztül a Roma egyik meghatározó játékosa volt. Nem váltott nagy európai klubra annak ellenére sem, hogy pályafutása csúcsán a kontinens legnagyobb csapatai is érdeklődtek iránta.

Totti számára a Roma nem egyszerűen egy munkahely volt: egész karrierjét a fővárosi klubnál töltötte, amelynek színeiben 28 év alatt 786 mérkőzésen játszott.

A 2001-es bajnoki cím volt Francesco Totti pályafutása egyik csúcspontja

Totti 2001-ben kapitányként vezette bajnoki címre a Romát. A klub történetének egyik legfontosabb sikere volt ez, hiszen a fővárosiak azóta is csak ritkán tudtak felérni az olasz bajnokság csúcsára.

A támadó később is sorra döntötte a klubrekordokat. 2008-ban ő lett a Roma történetének legtöbb mérkőzésen pályára lépő játékosa, 2012-ben pedig a klub színeiben szerzett 211. góljával megelőzte Gunnar Nordahlt, és egyetlen klubban szerzett gólok tekintetében is történelmi rekordot állított fel.

2007-ben a Serie A gólkirálya lett, és ugyanabban az idényben az Európai Aranycipőt is megszerezte.

Az AS Roma ekkor megnyerte az Olasz Kupát, majd az olasz Szuperkupát is.

Francesco Totti a kupa megnyerése után -Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Világbajnok lett Olaszországgal

Totti az olasz válogatottban 1998-ban mutatkozott be, és összesen 58 alkalommal szerepelt az Azzurriban, amelynek színeiben kilenc gólt szerzett.