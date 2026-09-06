Jó eredménnyel szeretné megörvendeztetni a hazai szurkolókat a vasárnapi FTC-Újpest NB I-es mérkőzésen a zöld-fehérek vezetőedzője, Borbély Balázs. A magyar rekordbajnok a Trabzonspor Európa-ligából való kiejtése, valamint a Puskás Akadémia és az ETO FC legyőzése után jó formában várja a szezon első derbijét.

Borbély Balázs üzent az FTC-Újpest derbi előtt

Fotó: Ladoczki Balazs

FTC-Újpest (NB I)

17.45, tv: M4 Sport

Borbély Balázs nemcsak annak örül, hogy a Fradinak sikerült legyőznie az ETO FC-t Győrben, hanem annak is, hogy jól játszottak.

Teljesen megérdemelten hoztuk el a három pontot. Az utolsó öt percben, illetve a hosszabbításban picit csökkent koncentrációval zajlott a részünkről a meccs, a pontrúgásokat nem tudtuk annyira kontrollálni, de ez 85 percig remekül megvalósult

– fogalmazott a fradi.hu-nak a 46 éves szakember, aki kimondta azt, amit minden ferencvárosi szurkoló hallani akar egy derbi előtt: jó eredménnyel szeretnék megörvendeztetni a Groupama Aréna közönségét. Ehhez azonban ugyanolyan teljesítményre lesz szükségük, mint a legutóbbi találkozókon.

Borbély Balázs az FTC-Újpest derbiről

Most jön az Újpest itthon, a hangulat adott lesz a mieink előtt, telt ház lesz. Azt gondolom, ha ezt a teljesítményt újra meg tudjuk ismételni, amit mutattunk Győr, illetve a Puskás ellen, vagy korábban a Trabzonspor ellen, akkor szerintem egy jó eredménnyel tudjuk megörvendeztetni a szurkolóinkat

– nyilatkozta Borbély Balázs.