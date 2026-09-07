Az FTC-Újpest derbi egy érzelmi hullámvasút volt a vendégek számára. A lila-fehérek az első félidőben közel álltak a vereséghez, ám kétgólos hátrányból végül fel tudtak állni. Az értékes pontszerzés után Szélesi Zoltán sem lehetett elégedetlen.

Az FTC-Újpest derbi döntetlennel ért véget

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FTC-Újpest: Szélesi Zoltán szerint ennyi volt a meccsben

„Régóta éhes a klub és a szurkolótábor a sikerre, a részsikerre. Ez az egy pont az utunknak egy fontos építőkockája. A győzelem bravúr kategória lett volna, de ez a pontszerzés így kétgólos hátrányból megsüvegelendő” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón az Újpest edzője, aki tudja, hogy a szurkolók a Fradi ellen már győzelmet várnak, de ő a döntetlen miatt nem érez csalódottságot.

Ezért biztos kapni fogok, de reálisan ez volt benne a találkozóban.

Történt még egy szituáció, amit vissza kell néznem, hogy az 11-es volt-e vagy sem. A Fradi a hajrában nagy nyomást helyezett ránk, szerencse is kellett a pontszerzéshez” – tette hozzá, majd arra a felvetésre, hogy 11 bérgyilkosa lett volna a pályán, a következőt felelte: „11 bérgyilkosom van? Ha ilyen százalékban végzik ki az ellenfelet, az nem lesz jó a jövőre nézve.”

Szélesi Zoltán szerint jó eredményt értek el a Fradi ellen

Fotó: ORIGO

Szélesit a Vasas elleni mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is sárga lappal büntették – akárcsak most kollégáját, Borbély Balázst –, de nem csinált nagy ügyet az esetből.

„Nem csináltam szörnyű dolgot, egy faultért reklamáltam,

de lehet, hogy jogos volt most a sárga” – mondta az Újpest edzője a sárga lapja kapcsán.

A lila-fehérek ezt megelőzően sorozatban 16 bajnokin kaptak ki a Groupama Arénában, 2016 szeptembere óta először szereztek vendégként pontot, a Fradi elleni nyeretlenségük azonban összességében 32 mérkőzés óta tart.