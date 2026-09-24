87 éves korában elhunyt a Liverpool korábbi tulajdonosa, George Gillett. Az amerikai üzletember 2007 és 2010 között birtokolta az angol klubot, de korábban számos más sportágba is pénzt fektetett. Halálát Alzheimer-kór okozta.

George Gillett 2007 és 2010 között volt a Liverpool tulajdonosa

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Elhunyt George Gillett, a Liverpool korábbi tulajdonosa

George Gillett 2007 márciusában, Tom Hicksszel közösen vásárolta meg a Liverpoolt 174 millió fontért (73,6 milliárd Ft), és birtokolták a klubot egészen addig, amíg 2010 októberében el nem adták azt a New England Sports Venturesnek, későbbi nevén Fenway Sports Groupnak.

A két amerikai üzletember Liverpoolban töltött ideje viharos volt. Kezdetben nagy ígéreteket tettek – többek közt új stadionról is beszéltek –, hamarosan viszont súlyos adósságba verték a klubot, és nyilvánosan kritizálták a szurkolók kedvencét, Rafa Benítez vezetőedzőt. Sőt, később egymással is megromlott a kapcsolatuk, mert nem igazán értettek egyet a finanszírozásban. A meg nem valósult ígéretek és az adósságok miatt a szurkolók többször tiltakoztak George Gillett és Tom Hicks ellen, mielőtt – a két amerikai szerint áron alul – 300 millió fontért (127 milliárd Ft) eladni kényszerültek a Liverpoolt.

George Gillett bár Liverpoolban nem lett népszerű, a jégkorong világában számos rajongót szerzett magának, miután 2001 és 2009 között a Montreal Canadiens tulajdonosa volt.

A teljes szervezet nevében szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet George családjának

– idézi a Mirror Geoff Molson, a Montreal Canadiens jelenlegi tulajdonosának szavait.

Az amerikai üzletember egyébként más sportklubok tulajdonosa is volt, a Miami Dolphins amerikaifutball-csapatot és a Harlem Globetrotters kosárlabdacsapatot is birtokolta.