Börtönbüntetést is kaphat a Nemzetek Ligájára készülő svájci labdarúgó-válogatottból kimaradt Granit Xhaka. A 33 éves játékos azért fizethet komoly árat, hogy még 2022-ben hamis Covid-oltási igazolást vásárolt magának.

Granit Xhaka (középen) beismerte, hogy 2022-ben hamis Covid-oltási igazolást vásárolt magának

Fotó: Rolf Vennenbernd / dpa

Granit Xhaka hamis Covid-oltási igazolást vásárolt

Granit Xhaka maga tájékoztatta a Svájci Labdarúgó-szövetséget a tettéről, még mielőtt nyilvánosságra került volna, hogy a neve felmerült egy hamis oltási igazolásokat kiállító luzerni orvos ellen 2023 óta zajló nyomozásban.

A 33 éves játékos saját Instagram-oldalán ismerte be, hogy 2022-ben hamis Covid-oltási igazolást vásárolt magának. Tettét azzal indokolta, hogy kétségek gyötörték a vakcinával kapcsolatban – írja a bluewin.ch.

Xhaka belátta, nem ez volt a helyes eljárás, hibázott, és ezt nagyon sajnálja. Kiemelte, vállal minden következményt, és az ügyben együttműködik a hatóságokkal.

A svájci szövetség úgy döntött, az lesz a legjobb, ha a 33 éves játékos nem szerepel a csapat Észak-Macedónia, Skócia és Szlovénia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.