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A 36 éve magyar kapus először kapta meg a lehetőséget új csapatában a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Gulácsi Péter nagyszerű teljesítményével a címlapokra került Spanyolországban, bravúrjai viszont csak arra voltak elegendőek, hogy megakadályozzon egy súlyos vereséget.

Gulácsi Péter teljesítményétől hangos a spanyol sajtó a kedd esti Borussia Dortmund-Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzés után. A 36 éves magyar kapus bravúrjai mellett a csapat vezetőedzője, Inigo Pérez sem ment el szó nélkül. A spanyol szakember úgy fogalmazott, a rutinos hálóőr minden mozdulatán látszott, hogy átélt már ehhez hasonló estéket.

Gulácsi Péter a Borussia Dortmund-Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzésen
Gulácsi Péter nagyszerű teljesítményt nyújtott a Borussia Dortmund-Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzésen
Fotó: Malte Ossowski/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Gulácsi Péter teljesítménye a téma Spanyolországban

Gulácsi Péter magabiztos teljesítménnyel debütált a Villarrealban, amely így is 3-2-es vereséget szenvedett a Borussia Dortmund otthonában. A spanyol sportnapilap, az AS szerint viszont a magyar kapus akadályozta meg, hogy csapata súlyos vereséget szenvedjen.

Inigónak már van kapusa

– írja a sportoldal, utalva arra, hogy a csapat első számú kapusa, a brazil Luiz Júnior gyenge teljesítményt nyújtott az utóbbi hetekben.

Gulácsi ezzel szemben már az első mérkőzésén több bravúrt is bemutatott a Villarreal kapujában. Ezek közül kiemelték azt, amikor az első félidőben Guirassy ziccerénél védett, illetve azt is, amikor Fabio Silva közeli, illetve lapos lövésénél hárított.

Gulácsi fantasztikus teljesítményt nyújtott a kapuban

– ezt már a Villarreal vezetőedzője, Inigo Pérez nyilatkozta a lefújás után.

A kulcspillanatokban óriásiakat védett, a németek két tiszta helyzetét is hatástalanította, ezzel lehetővé tette, hogy esélyünk nyíljon a pontszerzésre. Minden mozdulatán látszott, hogy mennyire rutinos és az is, hogy átélt már ilyen estéket

– idézi a Magyar Nemzet a spanyol szakember szavait, aki hozzátette, hogy csak gratulálni tud Gulácsi Péternek. Reméli, hogy a 36 éves hálóőr a folytatásban is ezen a szinten teljesít majd.

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