Marco Rose együttese már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett Justin Kluivert és Rayan góljával, s bár a Real Sociedad a szünet után Sergio Gómez révén szépített, egyenlíteni már nem tudott. A magyar válogatott Tóth Alex ott volt a Bournemouth keretében, de végig a kispadon maradt, így továbbra is várnia kell első európai kupaszereplésére az angol klub színeiben. Gulácsi Péter ezzel szemben a pályán tehetett a Villarreal sikeréért...

Gulácsi Péter csapata először tudott nyerni a La Liga 2026–2027-es kiírásában

Fotó: Jorge Guerrero/AFP

Gulácsi Péterék hátrányból fordítottak Málagában

A spanyol bajnokságban Gulácsi egymás után harmadik tétmérkőzésén kapott lehetőséget a Villarreal kapujában. A magyar válogatott kapus a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés, majd a Betis elleni bajnoki után Málagában is bekerült Ínigo Pérez kezdőcsapatába. A Villarreal számára különösen fontos volt a találkozó, hiszen öt forduló után még nyeretlenül, mindössze két ponttal állt a La Ligában.

A mérkőzés azonban rosszul indult a vendégeknek: Carlos Dotor a 12. percben egy kontra végén Juan Cruz passzából, a tizenhatos közepéről lőtt laposan Gulácsi kapujának bal oldalába. A helyzet közelről és tisztán adódott a Málaga középpályása előtt, így a magyar kapusnak kevés esélye volt közbeavatkozni.

A Villarreal ezután fölénybe került, és még a szünet előtt megfordította az állást: Alberto Moleiro a 40. percben egyenlített, majd a sérült Santi Comesana helyére korábban beálló Pape Gueye a hosszabbítás második percében megszerezte a vendégek második gólját, így Gulácsiék 2–1-es előnnyel vonultak pihenőre.

A második félidőben a Villarreal már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést, a hajrában Gueye újra betalált, ezzel eldöntötte a találkozót. A Sárga Tengeralattjáró 3–1-re nyert Málagában, és hatodik fordulóbeli sikerével megszerezte idénybeli első bajnoki győzelmét. Gulácsi ezzel első La Liga-sikerét ünnepelhette a Villarreal játékosaként.