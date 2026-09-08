Gulácsi Péter számára a lehető legnagyobb színpadon jöhet el a várva várt pillanat. Az 58-szoros magyar válogatott kapus nyáron szerződött az RB Leipzigtől a Villarrealhoz, ám új csapatában eddig egyetlen percet sem játszott, ez viszont kedden megváltozhat.
Dortmund-Villarreal
kedd, 21 óra
A Villarreal kedd este a Borussia Dortmund otthonában kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és könnyen elképzelhető, hogy a magyar játékosnak különösen emlékezetes lesz a találkozó. Az UEFA a Borussia Dortmund–Villarreal BL-mérkőzés előtt közzétette a várható kezdőcsapatokat, a spanyol együttes kapujába pedig nem az eddigi alapember Luiz Júniort, hanem Gulácsi Pétert jósolja.
Ez nagy fordulat lenne a magyar légiós számára. Gulácsi augusztusban, több mint egy évtized után hagyta el az RB Leipziget, és 2028-ig írt alá a Villarrealhoz, ám a spanyol bajnokság első négy fordulójában végig Luiz Júnior védett, a 36 éves magyar egyszer sem lépett pályára.
Az UEFA szerint azonban Dortmundban már változhat a sorrend.
A szervezet várható Villarreal-kezdője így fest: Gulácsi – Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero – Pépé, Santi Comesana, Gueye, Buchanan – Gerard Moreno, Mikautadze.
Gulácsi Péternek kapóra jöhet riválisa vesszőfutása
A kapuscsere lehetősége nem előzmény nélküli. Ahogy az Origo Sport is megírta, a Villarreal pocsékul kezdte a spanyol bajnokságot: négy forduló alatt mindössze két pontot szerzett, miközben már nyolc gólt kapott. A legutóbbi, Deportivo elleni 3–2-es vereség után pedig Luiz Júnior helyzete különösen bizonytalanná vált.
A 25 éves brazil kapus nagyot hibázott a Deportivo egyenlítő góljánál, a spanyol sajtóban pedig már nemcsak a kezdőből való kikerülése vetődött fel. Sajtóhírek szerint a Villarreal akár az eladását is fontolóra veheti, miközben rövid távon éppen Gulácsi jelentheti a megoldást.
A magyar kapust eredetileg is azért szerződtették, hogy valódi versenyhelyzetet teremtsen a kapuban. Gulácsi a bemutatásakor úgy fogalmazott, tapasztalatával és képességeivel szeretne segíteni, és bármilyen szerepet elfogad, amelyet a csapatnál szánnak neki. A lehetőségre pedig nem kellett sokáig várnia.
A spanyol AS kedden már külön cikkben foglalkozott a magyar kapussal, és arról írt, hogy Inigo Pérez valóban fontolgatja Gulácsi bevetését a Signal Iduna Parkban. A Villarreal edzője nem árulta el előre, ki kezd majd a kapuban, annyit azonban egyértelművé tett, hogy azt választja, akit a legalkalmasabbnak tart a győzelem megszerzésére.
Aligha lehetne ismerősebb helyen a magyar kapus
Ha valóban Gulácsi kap lehetőséget, különleges, ugyanakkor nagyon is ismerős helyen mutatkozhat be új csapatában. A Dortmund ugyanis egyáltalán nem ismeretlen ellenfél számára: a Transfermarkt adatai szerint a magyar kapus pályafutása során 18 alkalommal lépett pályára a Borussia Dortmund ellen, ennél többször csak a Wolfsburggal és a Freiburggal találkozott. A 18 Dortmund elleni mérkőzésből nyolcat megnyert, három döntetlenre végződött, hétszer pedig vereséget szenvedett, vagyis kifejezetten kiegyenlített a mérlege a német sztárcsapattal szemben.
A Signal Iduna Park hangulatát is jól ismeri: Gulácsi nyolc alkalommal védett már a Dortmund otthonában. Ezek közül kétszer győztesen, kétszer döntetlennel távozott, négyszer pedig vereséget szenvedett. A híres Sárga Fal tehát aligha jelenthet újdonságot annak a labdarúgónak, aki több mint egy évtizedet töltött a német futballban, és ezt akár az előnyére fordíthatja az esetleges bemutatkozás során.