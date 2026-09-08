Gulácsi Péter számára a lehető legnagyobb színpadon jöhet el a várva várt pillanat. Az 58-szoros magyar válogatott kapus nyáron szerződött az RB Leipzigtől a Villarrealhoz, ám új csapatában eddig egyetlen percet sem játszott, ez viszont kedden megváltozhat.

Gulácsi Péter az előrejelzések szerint bemutatkozhat a Villarrealban

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Dortmund-Villarreal

kedd, 21 óra

A Villarreal kedd este a Borussia Dortmund otthonában kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és könnyen elképzelhető, hogy a magyar játékosnak különösen emlékezetes lesz a találkozó. Az UEFA a Borussia Dortmund–Villarreal BL-mérkőzés előtt közzétette a várható kezdőcsapatokat, a spanyol együttes kapujába pedig nem az eddigi alapember Luiz Júniort, hanem Gulácsi Pétert jósolja.

Ez nagy fordulat lenne a magyar légiós számára. Gulácsi augusztusban, több mint egy évtized után hagyta el az RB Leipziget, és 2028-ig írt alá a Villarrealhoz, ám a spanyol bajnokság első négy fordulójában végig Luiz Júnior védett, a 36 éves magyar egyszer sem lépett pályára.

Az UEFA szerint azonban Dortmundban már változhat a sorrend.

A szervezet várható Villarreal-kezdője így fest: Gulácsi – Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero – Pépé, Santi Comesana, Gueye, Buchanan – Gerard Moreno, Mikautadze.

Gulácsi Péternek kapóra jöhet riválisa vesszőfutása

A kapuscsere lehetősége nem előzmény nélküli. Ahogy az Origo Sport is megírta, a Villarreal pocsékul kezdte a spanyol bajnokságot: négy forduló alatt mindössze két pontot szerzett, miközben már nyolc gólt kapott. A legutóbbi, Deportivo elleni 3–2-es vereség után pedig Luiz Júnior helyzete különösen bizonytalanná vált.

A 25 éves brazil kapus nagyot hibázott a Deportivo egyenlítő góljánál, a spanyol sajtóban pedig már nemcsak a kezdőből való kikerülése vetődött fel. Sajtóhírek szerint a Villarreal akár az eladását is fontolóra veheti, miközben rövid távon éppen Gulácsi jelentheti a megoldást.

A magyar kapust eredetileg is azért szerződtették, hogy valódi versenyhelyzetet teremtsen a kapuban. Gulácsi a bemutatásakor úgy fogalmazott, tapasztalatával és képességeivel szeretne segíteni, és bármilyen szerepet elfogad, amelyet a csapatnál szánnak neki. A lehetőségre pedig nem kellett sokáig várnia.