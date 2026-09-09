Gulácsi Péter kedden este a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen bemutatkozott a spanyol Villarreal csapatában. A 36 éves magyar válogatott kapus nyáron nagy fába vágta a fejszéjét: 11 év után távozott az RB Leipzigtől, a klub történetének egyik legsikeresebb, legendás játékosaként.
- Gulácsi 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben.
- A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.
- A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta.
- A 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.
Gulácsi Péter vállalta a kihívást egy új országban
Az 58-szoros magyar válogatott kapus szerződése 2027 nyaráig volt érvényes az RB Leipzignél, a klubnál azonban úgy döntöttek, hogy a 2026/27-es szezonban a belga Maarten Vandevoordt lesz a csapat első számú kapusa, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi utódja legyen.
Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amit játszani akarunk”
– nyilatkozta a döntésről Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője.
Gulácsi Péter megtehette volna, hogy bevállalja Lipcsében a második számú kapus szerepét, ő azonban úgy döntött, hogy 36 évesen új kihívást keres, és a spanyol bajnokságban bronzérmes Villarreal csapatához igazolt.
A „magyar óriásiként” bemutatott kapus az átigazolása után elmondta, hogy a Németországban töltött sok év után új kihívást keresett.
„Szerettem volna megőrizni a magas versenyszintet, de egy másik bajnokságban, egy új kultúrát megismerve. Aztán adódott a lehetőség, hogy itt játszhassak, Spanyolország egyik legjobb klubjában” – mondta a döntéséről Gulácsi.
A magyar kapus augusztus 5-én végigvédte a Levante elleni felkészülési mérkőzést, melyen több nagy védést is bemutatott. Három nappal később a török Galatasaray elleni találkozón a második félidőben állt be a brazil Luiz Júnior helyére, és lehúzta a rolót a török csapat támadói előtt.
A 25 éves brazil kapus 2024 nyarán 12 millió euróért érkezett a Villarrealhoz. Az első szezonjában csupán 17 La Liga-meccsen kapott lehetőséget, aztán az előző idényben már 28 bajnoki mérkőzésen és öt BL-meccsen őrizte a spanyol csapat kapuját. Luiz Júniorban azonban benne van a baki, áprilisban pedig már ki is került a Villarreal kapujából, így sokan biztosra vették, hogy a nyáron igazolt Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa.
Gulácsi Péter riválisa megtört a nyomás alatt?
A nyáron kinevezett Iñigo Pérez vezetőedző a bajnokság elején a brazil kapusnak szavazott bizalmat, de könnyen lehet, hogy már megbánta a döntését. A bronzérmes Villarreal pocsékul kezdte a szezont: négy meccsen két döntetlen, majd két vereség a csapat mérlege, mindezt úgy, hogy a csapatnak remek sorsolása volt, hiszen két újonccal is találkozott.
Luiz Júnior négy meccsen nyolc gólt kapott a Villarreal együttesében. A FotMob statisztikái szerint 42,9 százalékos a védési hatékonysága.
Az újonc Deportivo A Coruña ellen 3–2-re elveszített bajnokin a brazil kapus három kapura tartó lövésből három gólt kapott, négy forduló után pedig már közel négy góllal kapott többet annál, mint ami a kapujára érkező lövések minősége alapján várható lett volna.
Így érkeztünk el a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccshez, amelyen Gulácsi Péter végre megkapta a lehetőséget a Villarrealban. A spanyol csapat ugyan 3–2-es vereséget szenvedett, a 36 éves magyar kapusra azonban nem lehetett panasz. Gulácsi a három bekapott gólja ellenére 7,4-es osztályzatot kapott, ugyanis három óriási védést is bemutatott a meccsen, a gólokról pedig nem tehetett.
„Az utolsó pillanatig küzdöttünk, és komoly nyomás alá helyeztük a Dortmundot a saját stadionjában. Nem sikerült betalálnunk akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá, majd gólt kaptunk. Ugyanakkor sok pozitívumot is magunkkal vihetünk a mai mérkőzésből, még akkor is, ha nem szereztünk pontot” – mondta a mérkőzés után az UEFA riporterének Gulácsi Péter, akit a Villarreal edzője is méltatott a mérkőzés után.
Gulácsi fantasztikus teljesítményt nyújtott. A kulcspillanatokban hatalmasakat védett, a németek két tiszta helyzetét is hatástalanította, ezzel lehetővé tette, hogy esélyünk nyíljon a pontszerzésre. Minden mozdulatán látszott, hogy mennyire rutinos, és az is, hogy átélt már ilyen estéket”
– mondta Iñigo Pérez, aki hozzátette, hogy reméli, Gulácsi a folytatásban is ezen a szinten teljesít majd.
Hasonlóan vélekednek a spanyol csapat szurkolói, akik a mérkőzés után kinyilvánították, hogy a folytatásban Gulácsit szeretnék a kapuban látni.
- „Az egyetlen dolog, ami világosan megmutatkozik számomra, hogy Luiz Júniorral a kapuban 6–1-re kikaptunk volna. Bárcsak ez lenne a szezon fordulópontja a Villarreal számára, a kapuscserétől indulva” – írta az X-en a spanyol gárda egyik szurkolója.
- „Apró, sz.r részleteken ment el a meccs. Legyen ez lecke a jövő hétfőre. Gulácsinak kell kezdenie – azonnal!” – vélekedett egy másik szimpatizáns.
- „Alaposan átvertek titeket, de nézzétek a dolgok jó oldalát: rengeteget javultatok az előző évhez képest ebben a stadionban, ráadásul még azt is kiderítettétek, hogy van kapusotok” – írta viccesen egy német szurkoló arra utalva, hogy egy évvel ezelőtt a Villarreal 4–0-ra kapott ki a Dortmund otthonában rendezett BL-meccsen.
- „Még nem nyertünk, de úgy érzem, most álltunk a legközelebb a győzelemhez. Ha Gulácsi továbbra is bátran kijön a kapujából, szerintem megnyerjük a következő meccset” – írta az Instagramon egy Villarreal-szurkoló.
Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a szurkolók letették a voksukat Gulácsi Péter mellett, aki újabb kapusháborút nyerhet meg. A Villarreal hétfőn este a szintén BL-szereplő Betis csapatát fogadja a La Liga 5. fordulójában. Iñigo Pérez együttesére talán az eddigi legnehezebb feladat vár, ugyanis a sevillai csapat legutóbb a Real Madridot verte meg a bajnokságban, a BL-ben pedig remek győzelemmel indított.
A Villarrealnak kulcsfontosságú lenne a győzelem megszerzése, ehhez pedig szüksége lenne a klasszis kapusra – aki eddig a kispadon ült.