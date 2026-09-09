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Gulácsi Péter megkapta a lehetőséget a Villarreal kapujában, és a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen rögtön bizonyította, hogy 36 évesen is képes a legmagasabb szinten teljesíteni. Gulácsi ugyan három gólt kapott, de több bravúros védést is bemutatott, teljesítményével pedig a Villarreal edzőjét és szurkolóit is meggyőzte arról, hogy neki kellene védenie a következő mérkőzésen is.

Gulácsi Péter kedden este a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen bemutatkozott a spanyol Villarreal csapatában. A 36 éves magyar válogatott kapus nyáron nagy fába vágta a fejszéjét: 11 év után távozott az RB Leipzigtől, a klub történetének egyik legsikeresebb, legendás játékosaként.

Gulácsi Péter klublegendaként távozott az RB Leipzigtől
Gulácsi Péter klublegendaként távozott az RB Leipzigtől
Fotó: Thomas Kienzle / AFP
  • Gulácsi 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben.
  • A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.
  • A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta.
  • A 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.

Gulácsi Péter vállalta a kihívást egy új országban

Az 58-szoros magyar válogatott kapus szerződése 2027 nyaráig volt érvényes az RB Leipzignél, a klubnál azonban úgy döntöttek, hogy a 2026/27-es szezonban a belga Maarten Vandevoordt lesz a csapat első számú kapusa, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi utódja legyen.

Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amit játszani akarunk” 

nyilatkozta a döntésről Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője.

Gulácsi Péter megtehette volna, hogy bevállalja Lipcsében a második számú kapus szerepét, ő azonban úgy döntött, hogy 36 évesen új kihívást keres, és a spanyol bajnokságban bronzérmes Villarreal csapatához igazolt.

A „magyar óriásiként” bemutatott kapus az átigazolása után elmondta, hogy a Németországban töltött sok év után új kihívást keresett.

„Szerettem volna megőrizni a magas versenyszintet, de egy másik bajnokságban, egy új kultúrát megismerve. Aztán adódott a lehetőség, hogy itt játszhassak, Spanyolország egyik legjobb klubjában” – mondta a döntéséről Gulácsi.

Gulácsi Péter az előrejelzések szerint bemutatkozhat a Villarrealban
Gulácsi Péter vállalta a kihívást egy új országban
Fotó: Ronny Hartmann / AFP

A magyar kapus augusztus 5-én végigvédte a Levante elleni felkészülési mérkőzést, melyen több nagy védést is bemutatott. Három nappal később a török Galatasaray elleni találkozón a második félidőben állt be a brazil Luiz Júnior helyére, és lehúzta a rolót a török csapat támadói előtt.

A 25 éves brazil kapus 2024 nyarán 12 millió euróért érkezett a Villarrealhoz. Az első szezonjában csupán 17 La Liga-meccsen kapott lehetőséget, aztán az előző idényben már 28 bajnoki mérkőzésen és öt BL-meccsen őrizte a spanyol csapat kapuját. Luiz Júniorban azonban benne van a baki, áprilisban pedig már ki is került a Villarreal kapujából, így sokan biztosra vették, hogy a nyáron igazolt Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa.

​Gulácsi Péter riválisa megtört a nyomás alatt?

A nyáron kinevezett Iñigo Pérez vezetőedző a bajnokság elején a brazil kapusnak szavazott bizalmat, de könnyen lehet, hogy már megbánta a döntését. A bronzérmes Villarreal pocsékul kezdte a szezont: négy meccsen két döntetlen, majd két vereség a csapat mérlege, mindezt úgy, hogy a csapatnak remek sorsolása volt, hiszen két újonccal is találkozott.

Luiz Júnior négy meccsen nyolc gólt kapott a Villarreal együttesében. A FotMob statisztikái szerint 42,9 százalékos a védési hatékonysága.

 Az újonc Deportivo A Coruña ellen 3–2-re elveszített bajnokin a brazil kapus három kapura tartó lövésből három gólt kapott, négy forduló után pedig már közel négy góllal kapott többet annál, mint ami a kapujára érkező lövések minősége alapján várható lett volna.

Luiz Junior goalkeeper of Villarreal and Brazil during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Villarreal CF and RC Deportivo de A Coruna at Estadio de la Ceramica on September 5, 2026 in Villarreal, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A brazil Luiz Júniornak több komoly bakija is volt már az idei szezonban
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Így érkeztünk el a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccshez, amelyen Gulácsi Péter végre megkapta a lehetőséget a Villarrealban. A spanyol csapat ugyan 3–2-es vereséget szenvedett, a 36 éves magyar kapusra azonban nem lehetett panasz. Gulácsi a három bekapott gólja ellenére 7,4-es osztályzatot kapott, ugyanis három óriási védést is bemutatott a meccsen, a gólokról pedig nem tehetett.

„Az utolsó pillanatig küzdöttünk, és komoly nyomás alá helyeztük a Dortmundot a saját stadionjában. Nem sikerült betalálnunk akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá, majd gólt kaptunk. Ugyanakkor sok pozitívumot is magunkkal vihetünk a mai mérkőzésből, még akkor is, ha nem szereztünk pontot” – mondta a mérkőzés után az UEFA riporterének Gulácsi Péter, akit a Villarreal edzője is méltatott a mérkőzés után.

Gulácsi fantasztikus teljesítményt nyújtott. A kulcspillanatokban hatalmasakat védett, a németek két tiszta helyzetét is hatástalanította, ezzel lehetővé tette, hogy esélyünk nyíljon a pontszerzésre. Minden mozdulatán látszott, hogy mennyire rutinos, és az is, hogy átélt már ilyen estéket” 

mondta Iñigo Pérez, aki hozzátette, hogy reméli, Gulácsi a folytatásban is ezen a szinten teljesít majd.

Gulácsi Péter remek teljesítménnyel mutatkozott be a Villarreal csapatában
Gulácsi Péter remek teljesítménnyel mutatkozott be a Villarreal csapatában
Fotó: Malte Ossowski/Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

Hasonlóan vélekednek a spanyol csapat szurkolói, akik a mérkőzés után kinyilvánították, hogy a folytatásban Gulácsit szeretnék a kapuban látni.

  • „Az egyetlen dolog, ami világosan megmutatkozik számomra, hogy Luiz Júniorral a kapuban 6–1-re kikaptunk volna. Bárcsak ez lenne a szezon fordulópontja a Villarreal számára, a kapuscserétől indulva” – írta az X-en a spanyol gárda egyik szurkolója.
  • „Apró, sz.r részleteken ment el a meccs. Legyen ez lecke a jövő hétfőre. Gulácsinak kell kezdenie – azonnal!” – vélekedett egy másik szimpatizáns.
  • „Alaposan átvertek titeket, de nézzétek a dolgok jó oldalát: rengeteget javultatok az előző évhez képest ebben a stadionban, ráadásul még azt is kiderítettétek, hogy van kapusotok” – írta viccesen egy német szurkoló arra utalva, hogy egy évvel ezelőtt a Villarreal 4–0-ra kapott ki a Dortmund otthonában rendezett BL-meccsen.
  • „Még nem nyertünk, de úgy érzem, most álltunk a legközelebb a győzelemhez. Ha Gulácsi továbbra is bátran kijön a kapujából, szerintem megnyerjük a következő meccset” – írta az Instagramon egy Villarreal-szurkoló.
08 September 2026, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Soccer, Men: Champions League, Borussia Dortmund vs. Villarreal CF, Group Stage, Matchday 1, Signal Iduna Park. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 2nd from right) is denied by Péter Gulácsi (Villarreal CF, 2nd from left). Photo: Bernd Thissen/dpa (Photo by BERND THISSEN / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nagyon úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter egy meccs után maga mellé állította a szurkolókat
Fotó: Bernd Thiessen / dpa Picture-Alliance via AFP

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a szurkolók letették a voksukat Gulácsi Péter mellett, aki újabb kapusháborút nyerhet meg. A Villarreal hétfőn este a szintén BL-szereplő Betis csapatát fogadja a La Liga 5. fordulójában. Iñigo Pérez együttesére talán az eddigi legnehezebb feladat vár, ugyanis a sevillai csapat legutóbb a Real Madridot verte meg a bajnokságban, a BL-ben pedig remek győzelemmel indított.

A Villarrealnak kulcsfontosságú lenne a győzelem megszerzése, ehhez pedig szüksége lenne a klasszis kapusra – aki eddig a kispadon ült.

 

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