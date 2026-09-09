Gulácsi Péter kedden este a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen bemutatkozott a spanyol Villarreal csapatában. A 36 éves magyar válogatott kapus nyáron nagy fába vágta a fejszéjét: 11 év után távozott az RB Leipzigtől, a klub történetének egyik legsikeresebb, legendás játékosaként.

Gulácsi Péter klublegendaként távozott az RB Leipzigtől

Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Gulácsi 362 mérkőzésen lépett pályára a lipcsei klub színeiben.

A 2021/22-es szezonban Német Kupát nyert, amely a 2009-ben alapított RB Leipzig történetének első trófeája volt.

A Kicker című német szaklap 2017-ben, 2024-ben és 2025-ben is a Bundesliga legjobb kapusának választotta.

A 2017/18-as szezonban pedig az osztályzatok alapján nemcsak a kapusok rangsorában végzett az élen, hanem az egész Bundesliga legjobb játékosa lett.

Gulácsi Péter vállalta a kihívást egy új országban

Az 58-szoros magyar válogatott kapus szerződése 2027 nyaráig volt érvényes az RB Leipzignél, a klubnál azonban úgy döntöttek, hogy a 2026/27-es szezonban a belga Maarten Vandevoordt lesz a csapat első számú kapusa, akit 2024 nyarán éppen azért szerződtettek, hogy hosszú távon Gulácsi utódja legyen.

Nagy potenciállal rendelkezik, fiatal kora ellenére már közel 200 tétmérkőzésen bizonyította a képességeit. Az eddigi meccsein nálunk is megmutatta, hogy a stílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amit játszani akarunk”

– nyilatkozta a döntésről Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezetője.

Gulácsi Péter megtehette volna, hogy bevállalja Lipcsében a második számú kapus szerepét, ő azonban úgy döntött, hogy 36 évesen új kihívást keres, és a spanyol bajnokságban bronzérmes Villarreal csapatához igazolt.

A „magyar óriásiként” bemutatott kapus az átigazolása után elmondta, hogy a Németországban töltött sok év után új kihívást keresett.

„Szerettem volna megőrizni a magas versenyszintet, de egy másik bajnokságban, egy új kultúrát megismerve. Aztán adódott a lehetőség, hogy itt játszhassak, Spanyolország egyik legjobb klubjában” – mondta a döntéséről Gulácsi.

Gulácsi Péter vállalta a kihívást egy új országban

Fotó: Ronny Hartmann / AFP

A magyar kapus augusztus 5-én végigvédte a Levante elleni felkészülési mérkőzést, melyen több nagy védést is bemutatott. Három nappal később a török Galatasaray elleni találkozón a második félidőben állt be a brazil Luiz Júnior helyére, és lehúzta a rolót a török csapat támadói előtt.