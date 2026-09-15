Miután a múlt héten a tétmeccsen, a Bajnokok Ligájában bemutatkozott a Villarrealban Gulácsi Péter, hétfőn este a spanyol bajnokságban is lehetőséget kapott. A magyar kapus először szerepelt a hazai közönség előtt, hiszen a BL-ben idegenben, a Dortmund otthonában debütált. Nem rajta múlt, hogy csapata vereséget szenvedett.

Gulácsi Péter először volt kezdő a spanyol bajnokságban Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Gulácsi Péter első bajnoki meccse a Villarrealban

Jól indult a mérkőzés a Villarreal számára: a 29. percben Veiga fejelte keresztbe a labdát, Moreno pedig bal lábbal, kapásból, estében a háló közepébe lőtt. Az első félórában Gulácsi Péter két nagy védéssel segítette a Villarrealt, a szurkolók óriási tapssal hálálták meg a hárításokat. Tíz perccel később mégis egyenlített a Betis, Garcia balról lőtt kapura, Gulácsi védte, a kipattantót Hernandez a hálóba vágta. A 42. percbem fordított a Betis, Isco szögletét kapura csúsztatták, Gulácsi ismét védett, de a labda Natan elé került, ő pedig a kapuba passzolt (1-2). A szünetben a vendégek vezettek a Villarreal-Betis mérkőzésen.

A 70. percben Gulácsi újabb védéssel villant, jobbról, közelről kapott egy lövést, és reflexmozdulattal, jobb kézzel védett. Hét perccel később a magyar kapus ziccert hárított, Antony vezette rá egy az egyben a labdát, de Gulácsi eszén nem tudott túljárni. A 88. percben Bellerin is egyedül került szembe Gulácsival, aki ezúttal lábbal védett. A magyar kapus tíz védéssel zárta a találkozót.

A Betis végül 2-1-re verte a Villarrealt, amely öt fordulót követően továbbra is nyeretlen.

A magyar kapus bravúrokkal, jó teljesítménnyel mutatkozott be a La Ligában.