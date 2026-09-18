Négy mérkőzés a kispadon, majd három egymást követő találkozó a kezdőben – néhány hét alatt nagyot fordult Gulácsi Péter helyzete a Villarrealnál. A nyáron, tizenegy lipcsei idény után Spanyolországba szerződő magyar kapus a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapta meg első tétmeccsét új klubjában, és bár a Villarreal 3–2-re kikapott, teljesítményét Spanyolországban is dicsérték. Ezt a Real Betis ellen tíz védést mutatott be, majd a Málaga ellen sorozatban harmadszor is ő állt a kapuban. Gulácsi rövid idő alatt jutott el a kispadtól odáig, hogy komolyan átírja a Villarreal kapusposztjának erőviszonyait.

Gulácsi Péter ismét kezdőként lépett pályára a Malaga-Villarreal spanyol bajnokin Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Dortmundban változott meg minden

Gulácsi ennél nehezebb helyszínt aligha kaphatott volna a bemutatkozásra: a Signal Iduna Parkban, a Dortmund ellen került először a Villarreal kezdőjébe. A németek hét kaput eltaláló lövéséből négyet hárított, a hajrában pedig több nagy védése is volt. A Dortmund saját meccsbeszámolója külön kiemelte, hogy Fábio Silva akár több gólt is szerezhetett volna, ha Gulácsi nem védi három próbálkozását is.

A három kapott gól ellenére Spanyolországban is a magyar kapus teljesítménye lett az egyik téma. A Cadena SER két nappal később már arról írt, hogy Gulácsi gyakorlatilag „lezárta a Villarreal kapuskérdését”. A lap szerint biztonságot, személyiséget és tapasztalatot sugárzott, és egyetlen mérkőzés alatt megváltoztatta a kapusposztról kialakult képet.

Tíz védés mutatott be Gulácsi Péter a Betis ellen

A dortmundi teljesítménynek gyorsan lett következménye: hat nappal később a Real Betis ellen már a spanyol bajnokságban is Gulácsi kezdett.

Bár a Villarreal 2–1-re kikapott, a magyar kapus 12 kaput eltaláló lövésből tízet hárított, ami 83,3 százalékos védési hatékonyságot jelentett.

A számok alapján még ennél is értékesebb volt a teljesítménye: a Sofascore szerint Gulácsi 1,66 gólt akadályozott meg a várhatóhoz képest. A Betis 26 lövésig jutott, így komoly szerepe volt abban, hogy végül csak két gólt kapott a Villarreal.