Négy mérkőzés a kispadon, majd három egymást követő találkozó a kezdőben – néhány hét alatt nagyot fordult Gulácsi Péter helyzete a Villarrealnál. A nyáron, tizenegy lipcsei idény után Spanyolországba szerződő magyar kapus a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapta meg első tétmeccsét új klubjában, és bár a Villarreal 3–2-re kikapott, teljesítményét Spanyolországban is dicsérték. Ezt a Real Betis ellen tíz védést mutatott be, majd a Málaga ellen sorozatban harmadszor is ő állt a kapuban. Gulácsi rövid idő alatt jutott el a kispadtól odáig, hogy komolyan átírja a Villarreal kapusposztjának erőviszonyait.
Dortmundban változott meg minden
Gulácsi ennél nehezebb helyszínt aligha kaphatott volna a bemutatkozásra: a Signal Iduna Parkban, a Dortmund ellen került először a Villarreal kezdőjébe. A németek hét kaput eltaláló lövéséből négyet hárított, a hajrában pedig több nagy védése is volt. A Dortmund saját meccsbeszámolója külön kiemelte, hogy Fábio Silva akár több gólt is szerezhetett volna, ha Gulácsi nem védi három próbálkozását is.
A három kapott gól ellenére Spanyolországban is a magyar kapus teljesítménye lett az egyik téma. A Cadena SER két nappal később már arról írt, hogy Gulácsi gyakorlatilag „lezárta a Villarreal kapuskérdését”. A lap szerint biztonságot, személyiséget és tapasztalatot sugárzott, és egyetlen mérkőzés alatt megváltoztatta a kapusposztról kialakult képet.
Tíz védés mutatott be Gulácsi Péter a Betis ellen
A dortmundi teljesítménynek gyorsan lett következménye: hat nappal később a Real Betis ellen már a spanyol bajnokságban is Gulácsi kezdett.
Bár a Villarreal 2–1-re kikapott, a magyar kapus 12 kaput eltaláló lövésből tízet hárított, ami 83,3 százalékos védési hatékonyságot jelentett.
A számok alapján még ennél is értékesebb volt a teljesítménye: a Sofascore szerint Gulácsi 1,66 gólt akadályozott meg a várhatóhoz képest. A Betis 26 lövésig jutott, így komoly szerepe volt abban, hogy végül csak két gólt kapott a Villarreal.
Az első két mérkőzésén összesen 19 kaput eltaláló lövésből 14-et védett, vagyis 73,7 százalékos védési mutatót hozott. Ráadásul mindezt két vereség alkalmával, ami jól mutatja, hogy az egyéni teljesítménye jóval erősebb volt annál, amit az eredmények önmagukban sugallnak.
Három meccs alatt fordult a helyzet
A Málaga ellen már önmagában az volt beszédes, hogy ismét Gulácsi nevével kezdődött a Villarreal összeállítása. Sorozatban harmadszor kapott lehetőséget, csapata pedig 3–1-re győzött, így megszületett a magyar kapus első sikere új klubjában.
Három mérkőzésből még korai végleges kapushierarchiát felállítani, az viszont már látszik, hogy Gulácsi rövid idő alatt komolyan átrendezte az erőviszonyokat. Négy meccsen keresztül egyetlen percet sem kapott, most pedig sorozatban háromszor ő állt a Villarreal kapujában.