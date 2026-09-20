Gulácsi Péter végleg csatát nyert a Villarreal kapujában, a magyar hálóőrt sorrendben a negyedik meccsén jelölték a kezdőcsapata. Úgy tűnik, kiszorította Luíz Juniort, hiszen a Dortmund elleni szeptember 8-i Bajnokok Ligája-mérkőzés után 14-én a Betis, és 17-én a Málaga ellen is ő védett. Vasárnap a Levantét fogadta a Villarreal - természetesen a magyar kapussal a háló előtt. Vele zsinórban másodszor nyert a csapata!

Gulácsi Péterel a kapuban sorrendben másodszor nyert a Villarreal Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Gulácsi Péter egy gólt kapott

A Villarreal a 41. percben szerezte meg a vezetést, Perez 12 méterről ballal a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. Egy perccel később csodálatos góllal egyenlített a Levante, Toljan jobbról küldte be a labdát, Romero pedig 15 méterről, félfordulattal a levegőből a bal felsőbe ollózott. Gulácsi Péter kapta a gólt, de alighanem erre még ő is csettintett.

🚨🇪🇸 | GOAL: WHAT A WONDERFUL GOLAZO BY IVAN ROMERO! YES, A BYCICLE GOAL! FANTASTIC!



Villarreal 1-1 Levante. pic.twitter.com/2T1K1oAsKl — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 20, 2026

Az 54. percben ismét a Villarreal vezetett, labdát szereztek a hazaiak a vendégek 16-osonál, Akhomach sarokkal passzolt a védelem mögé, Moleiro pedig értékesítette a látványos átadást. A 86. percben lezárta a meccset a Villarreal, a csereként beállt Mikautadze lépett ki egy az egyben, és rövid vágta után a kapus mellett a hálóba lőtt.