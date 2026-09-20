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A Villarreal a Levantét fogadta a spanyol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának vasárnapi meccsén. Gulácsi Péter csapata megszerezte a második győzelmét, és a magyar kapus olyan gólt kapott, hogy talán még ő is csettintett rá.

Gulácsi Péter végleg csatát nyert a Villarreal kapujában, a magyar hálóőrt sorrendben a negyedik meccsén jelölték a kezdőcsapata. Úgy tűnik, kiszorította Luíz Juniort, hiszen a Dortmund elleni szeptember 8-i Bajnokok Ligája-mérkőzés után 14-én a Betis, és 17-én a Málaga ellen is ő védett. Vasárnap a Levantét fogadta a Villarreal - természetesen a magyar kapussal a háló előtt. Vele zsinórban másodszor nyert a csapata!

Gulácsi Péterel a kapuban sorrendben másodszor nyert a Villarreal
Gulácsi Péterel a kapuban sorrendben másodszor nyert a Villarreal Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Gulácsi Péter egy gólt kapott

A Villarreal a 41. percben szerezte meg a vezetést, Perez 12 méterről ballal a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. Egy perccel később csodálatos góllal egyenlített a Levante, Toljan jobbról küldte be a labdát, Romero pedig 15 méterről, félfordulattal a levegőből a bal felsőbe ollózott. Gulácsi Péter kapta a gólt, de alighanem erre még ő is csettintett.

Az 54. percben ismét a Villarreal vezetett, labdát szereztek a hazaiak a vendégek 16-osonál, Akhomach sarokkal passzolt a védelem mögé, Moleiro pedig értékesítette a látványos átadást. A 86. percben lezárta a meccset a Villarreal, a csereként beállt Mikautadze lépett ki egy az egyben, és rövid vágta után a kapus mellett a hálóba lőtt. 

A Villarreal-Levante meccset végül a hazaiak 3-1-re megnyerték, és a kilencedik helyre jöttek fel a tabellán.

 

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