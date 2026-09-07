Hiába vezetett kétszer is a Villarreal a Deportivo ellen, hatalmas egyéni hibáknak köszönhetően végül 3-2-es vereséget szenvedett a spanyol bajnokság negyedik fordulójában. A második vendég találatnál Luiz Júnior kapus, míg a győztes gólnál Sergi Cardona hibázott hatalmasat. Előbbi miatt Gulácsi Péter – aki ezúttal is a kispadról nézte végig a találkozót – akár már a csapat keddi, Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccsén bekerülhet a kezdőcsapatba.
Gulácsi Péter posztriválisa nagyot hibázott
A Villarreal első számú kapusát, Luiz Júniort eddig nem lehet okolni azért, hogy a csapat nyeretlen maradt a La Ligában, most viszont szerepe volt abban, hogy a Deportivo másodszor is egyenlíteni tudott. Zakaria Eddahchouri olyan éles szögből lőtt a rövid alsóba, hogy oda finoman szólva sem illik gólt kapni egy kapusnak. De nem a brazil volt az egyetlen, aki hibázott. A 88. percben Sergi Cardona nem figyelt, az eladott labdával pedig Pierre-Emerick Aubameyang egészen a kapuig futott, megszerezve a győztes találatot a Deportivónak.
Egy-egy hiba önmagában nem jelenti azt, hogy egy játékost kiraknak a csapatból, viszont a gyenge eredmények változtatásra kényszeríthetik Inigo Pérez vezetőedzőt. A Villarreal ugyanis már kedden újra pályára lép, méghozza a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund ellen.
A Villarreal eredményei a La Ligában:
- Racing Santander-Villarreal 2-2
- Atlético Madrid-Villarreal 2-2
- Alavés-Villarreal 1-0
- Villarreal-Deportivo 2-3
A magyar kapus javíthat a helyzeten
A Villarrel négy bajnoki mérkőzésen nyolc gólt kapott már, ami nem varrható egyedül Luiz Júnior nyakába, mégis ő kapta a leggyengébb osztályzatot három találkozón is. Nem véletlenül vetődött fel, hogy Gulácsi Péter válthatja a kezdőcsapatban.
A Villarreal tapasztalt kapust keresett Luiz Júnior mellé. Ő tehetséges, már bizonyított, de még képes a továbbfejlődésre és mellé szerettek volna valakit hozni, aki felveszi vele a versenyt, tapasztalt, és biztonságot ad a csapatnak minden helyzetben
– fogalmazott a Spanyolországba érkezésekor a magyar kapus, aki ha megkapja az esélyt Inigo Pérez vezetőedző, akkor két év után védhet újra a Bajnokok Ligájában, és 36 évesen a Bundesliga után újabb topbajnokságban, a La Ligában is bemutatkozhat.