Németországban már évekkel ezelőtt elkezdték alábecsülni Gulácsi Pétert, aki viszont rendre bizonyította, hogy igenis helye van az RB Leipzig kezdőcsapatában. Az 58-szoros válogatott kapust idén írták le végleg Lipcsében, amikor előbb a kispadra tették, majd eladták őt a Villarrealnak. Ennek ellenére 36 évesen élete egyik legszebb időszaka vár rá: új csapatának színeiben még egy topbajnokságban mutatkozhat be, visszatérhet a Bajnokok Ligájába – a pályán kívül pedig háromszoros édesapa lesz.

Gulácsi Péter hosszú éveken keresztül szolgálta a Bundesligában szereplő RB Leipziget

Fotó: Jan Woitas / dpa

Villarreal-Deportivo (La Liga)

(La Liga) szombat, 21.00

Gulácsi Péter hosszú éveken keresztül kirobbanthatatlan volt a Bundesligában szereplő RB Leipzigből. A magyar válogatott kapus 2015-ben igazolt Lipcsébe, és az évek alatt 269 élvonalbeli mérkőzésen védte a csapat kapuját, 41 találkozón pedig a legrangosabb európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában is pályára lépett. A hálóőr legnagyobb sikere Németországban a 2022-es Német Kupa-győzelem volt, már csapatkapitányként. Megpróbáltatásai éppen ezután kezdődtek el.

Sérüléssel kezdődtek Gulácsi Péter nehézségei

Gulácsi 2022 őszén került ki először hosszabb időre az RB Leipzig kapujából, miután egy Celtic elleni BL-mérkőzésen hordágyon kellett levinni a pályáról. A kapus elülső keresztszalagja elszakadt a jobb térdében, meg is kellett operálni. A felépülése közel egy évet vett igénybe, de hiába tért vissza, posztriválisa még hónapokra a kispadra szorította őt. Bár 2024 elején visszaszerezte helyét a lipcseiek kezdőjében, a csapatkapitányi karszalagot elvették tőle – azt Orbán Willi kapta meg –, és a klub még abban az évben 10 millió eurót áldozott Maarten Vandevoordt leigazolására, akiben a magyar hálóőr utódját látták.

A magyar kapus nem adta könnyen a helyét

A fiatal belga már akkor kijelentette, hogy ki akarja szorítani a kezdőcsapatból Gulácsit, azonban ahogy korábban Yvon Mvogónak, Josep Martíneznek és Janis Blaswich-nek sem sikerült, úgy Vandevoordtnak sem. A kora miatt – ekkor már 34 éves is elmúlt – sokan már leírták a magyar hálóőrt, mint az RB Leipzig első számú kapusát, de teljesítményével bizonyította, hogy továbbra is helye van a kezdőben.

Semmiképp sem akarok belemenni ebbe a témába, Pete őrzi majd a kaput. Sokat köszönhetünk a klubnál Pete-nek az elmúlt években, és láthatjuk, hogy ebben az idényben is fantasztikus mérkőzéseket tudhat maga mögött. Maarten kiváló fiatal kapus, aki egyértelműen a klub jövőjét jelenti

– fogalmazott még 2025-ben, az egyik Bundesliga-meccs előtt a sokat vitatott kapuskérdésről Marco Rose vezetőedző. Nem sokkal később erősödtek fel Gulácsi Péter jövőjét firtató hangok, miután a lejáró szerződése miatt a távozásáról kezdtel el beszélni Lipcsében. Ahol aztán mégis hosszabbítottak vele.

Ez a klub és a város nekem és a családomnak is a második otthona, így szemernyi kétségem sem volt afelől, hogy meg akarom hosszabbítani a szerződésemet. A közös utunk során számos szép sikert ünnepelhettünk együtt, és pontosan ugyanezt remélem a következő másfél évre is

– fogalmazott Gulácsi Péter, aki a bejelentés után napokkal újabb sérülést szenvedett, és innen már nem volt számára visszaút, a szerződéshosszabbítás ellenére megváltak tőle.