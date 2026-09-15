A Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után a spanyol bajnokságban is megtarthatta helyét a Villarreal kapujában Gulácsi Péter, aki ezúttal sem okozott csalódást. Noha a Sárga Tengeralattjáró 2–1-re kikapott hazai pályán a Real Betistől, az 58-szoros magyar válogatott kapus tíz védéssel akadályozta meg, hogy a vereség nagyobb különbségű legyen.

Gulácsi Péter ismét remekelt, ez azonban kevésnek bizonyult a pontszerzéshez

Fotó: Villarreal/X

A Villarreal–Real Betis mérkőzés után az AS külön játékosértékelésében egyenesen azt írta: Gulácsi mentette meg a Villarrealt a kiütéstől.

A spanyol lap szerint, ha nincs a 36 éves magyar kapus, „botrányos” méretű vereséget szenvedhetett volna a hazai csapat. Az AS Gulácsit a Villarreal azon kevés játékosa közé sorolta, akiket fel lehet menteni a gyenge teljesítmény alól.

A statisztikák is alátámasztják a dicséretet: a Betis 26 alkalommal próbálkozott kapura lövéssel, ebből 12 találta el Gulácsi kapuját, a magyar pedig tízszer hárított. A Sofascore 9,5-ös osztályzatot adott neki, számításai szerint védéseivel 1,66 gólt akadályozott meg az elvárhatóhoz képest.

Az El País szintén kiemelte Gulácsi teljesítményét: a lap szerint a Betis a második félidőben valósággal elsöpörte ellenfelét, hét nagy helyzetet alakított ki, és kizárólag a magyar kapus védéseinek köszönhető, hogy nem lett a találkozóból kiütés.

Gulácsi Pétert is kritizálták a két kapott gól miatt

A magyar kapus estéje ugyanakkor nem volt teljesen makulátlan. A Betis mindkét találata egy-egy Gulácsi által kivédett labda után született: előbb Cucho Hernández reagált a leggyorsabban egy kipattanóra, majd Natan talált be közelről.

Az El País az első találatnál azt rótta fel a kapusnak, hogy nem tudta megtartani a labdát, a másodiknál pedig a szöglet utáni reakcióját kritizálta. Összességében azonban még ugyanaz a lap is azt emelte ki, hogy a második félidőben Gulácsi sorozatos bravúrjai akadályozták meg a Betis fölényes győzelmét.

A magyar kapus így néhány nap alatt másodszor is csapata egyik legjobbja lett. A Dortmund elleni 3–2-es BL-vereség után is dicséreteket kapott, most pedig bajnoki bemutatkozásán rögtön tíz védéssel igazolta, hogy igazi konkurenciát jelent Luiz Júnior számára.