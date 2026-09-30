Nagy változás állt be Gulácsi Péter életében két hónapja, amikor hosszú évek után elhagyta Németországot és Spanyolországba költözött a családjával. A 36 éves kapus viszont gyorsan új csapata, a Villarreal kezdőjében találta magát, sőt, legutóbb már két mérkőzést nyertek egymás után. Egyedül még az fáj neki, hogy nincs kapott gól nélküli találkozójuk.

Gulácsi Péter a Villarreal első számú kapusa lett

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter célja a kapott gól nélküli mérkőzés

Gulácsi Péter több mint 10 év után hagyta el nyáron a német RB Leipziget és igazolt a LaLigában szereplő Villarrealhoz, ahol először úgy tűnt, második számú kapusként számolnak vele. A 36 éves hálóőr viszont gyorsan a kezdőcsapatban találta magát, és ott is ragadt. A spanyol Marca szerint a magyar játékos tapasztalatával és higgadtságával szilárdabbá tette a csapat védekezését.

Két hónapja vagyok itt, és minden másodpercét élvezem. Ez hatalmas változás az életemben, de most játszom, és minden pozitív. Két egymást követő mérkőzésen arattunk győzelmet, viszont még sok munkánk van, sok pontot kell gyűjtenünk

– nyilatkozta a lapnak Gulácsi Péter, akinek következő célja az, hogy kapott gól nélkül fejezzen be egy mérkőzést a Villarreal színeiben. Ilyen ugyanis még egy sem volt ebben a szezonban a csapatnak.

Kapusként ez fáj. Szervezettebbnek kell lennünk védekezésben

– jelentette ki a 36 éves magyar kapus.

A Villarreal a válogatott szünetet követően rögtön a Real Madrid otthonában lép majd pályára a bajnokságban. Gulácsi az RB Leipzig színeiben kétszer már védett a Santiago Bernabéu stadionban – ahol egy döntetlen és egy vereség a mérlege.

Remélem, megszerzem az első győzelmemet. Meglátjuk, hogyan érkeznek vissza a játékosok egy ilyen hosszú válogatott szünet után, de készen állunk

– fogalmazott Gulácsi Péter.