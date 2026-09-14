Az eddigi négy forduló során Luiz Junior védte a Villarreal kapuját a La Liga meccsein. Hétfőn este ez megváltozik, Inigo Perez vezetőedző fontos döntést hozott, Gulácsi Pétert jelölte a kezdőcsapatba a Betis elleni hazai meccsen.

Gulácsi Péter rendkívül balszerencsés gólt kapott a Dortmund elleni BL-meccsen

Fotó: Bernd Thiessen / dpa Picture-Alliance via AFP

A Villarreal tavaly a harmadik helyen végzett a spanyol bajnokságban, ám idén beragadt a rajtnál. Az első négy forduló során kétszer kikapott, kétszer döntetlenre végzett, vagyis nyeretlenül szerénykedik. Ezeken a meccseken Luiz Junior védte a csapat kapuját, és a brazil kapus átlagos teljesítményt nyújtott.

Gulácsi Péter a La Ligában is szerepet kap

Gulácsi Péter valamennyi találkozón a kispadról figyelte az eseményeket, majd a múlt heti, Dortmund elleni németországi Bajnokok Ligája-meccsen Inigo Perez a kezdőcsapatba jeölte. Ez annak ellenére jó döntés volt, hogy a Villarral 3-2-re kikapott, mert a magyar kapus kiváló teljesítményt nyújtott, a spanyol sajtó szerint csapata egyik legjobbja volt.

Talán ennek köszönhetően Gulácsi hétfőn este a spanyol bajnokságban is bemutatkozik, a Villarreal vele a kapuban próbálja megszerezni az első győzelmét.