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A Villarreal a Betist fogadja hétfőn este a spanyol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában. Gulácsi Péter először kap lehetőséget bajnoki meccsen a Villarrealban.

Az eddigi négy forduló során Luiz Junior védte a Villarreal kapuját a La Liga meccsein. Hétfőn este ez megváltozik, Inigo Perez vezetőedző fontos döntést hozott, Gulácsi Pétert jelölte a kezdőcsapatba a Betis elleni hazai meccsen. 

Gulácsi Péter rendkívül balszerencsés gólt kapott a Dortmund elleni BL-meccsen
Gulácsi Péter rendkívül balszerencsés gólt kapott a Dortmund elleni BL-meccsen
Fotó: Bernd Thiessen / dpa Picture-Alliance via AFP

A Villarreal tavaly a harmadik helyen végzett a spanyol bajnokságban, ám idén beragadt a rajtnál. Az első négy forduló során kétszer kikapott, kétszer döntetlenre végzett, vagyis nyeretlenül szerénykedik. Ezeken a meccseken Luiz Junior védte a csapat kapuját, és a brazil kapus átlagos teljesítményt nyújtott.

Gulácsi Péter a La Ligában is szerepet kap

Gulácsi Péter valamennyi találkozón a kispadról figyelte az eseményeket, majd a múlt heti, Dortmund elleni németországi Bajnokok Ligája-meccsen Inigo Perez a kezdőcsapatba jeölte. Ez annak ellenére jó döntés volt, hogy a Villarral 3-2-re kikapott, mert a magyar kapus kiváló teljesítményt nyújtott, a spanyol sajtó szerint csapata egyik legjobbja volt

Talán ennek köszönhetően Gulácsi hétfőn este a spanyol bajnokságban is bemutatkozik, a Villarreal vele a kapuban próbálja megszerezni az első győzelmét.

 

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