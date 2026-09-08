A nyáron kinevezett José Mourinho irányításával a Real Madrid két győzelemmel kezdte a spanyol bajnokságot, múlt hétvégén azonban a Betis otthonában elszenvedte szezonbeli első vereségét a Királyi Gárda. Ezzel szemben az Internazionale a Serie A hétvégi fordulójában a hajrában fordította meg a Napoli elleni rangadót, így Cristian Chivu együttese bizakodva érkezhetett a Santiago Bernabéu Stadionba.

José Mourinho 13 év után tért vissza a Real Madrid kispadjára

Fotó: Thomas Coex / AFP

A mérkőzésnek több pikantériája is volt: José Mourinho 2008 és 2010 között irányította az Internazionale csapatát, amellyel 2010-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Ráadásul abban a csapatban alapember volt a román Chivu, aki most az Inter edzője.

A Real Madrid kihasználta az Inter kapitális hibáit

A Real Madrid–Internazionale mérkőzés rangadónak indult, azonban a spanyol sztárcsapat gyorsan lerendezte az érdemi kérdéseket. A találkozó 14. percében egy olasz labdavesztést követően Kylian Mbappé értékesített egy ziccert, majd a 23. percben az Inter kapusa, Josep Martinez hazaadást kapott, azonban a spanyol hálóőr ahelyett, hogy elrúgta volna a labdát, megpróbálkozott egy csellel Federico Valverdével szemben. Az uruguayi középpályás azonban elpöckölte a labdát a lábáról, ami így a kapuban kötött ki.

Federico Valvedre góljával a Real Madrid nagy lépést tett a győzelem felé

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A fordulás után az Inter játéka feljavult, és az olasz csapatnak volt is néhány ígéretes helyzete, de a szépítés nem jött össze. Az 57. percben Brahim Díaz szólója végén Jude Bellingham eldönthette volna a mérkőzést, ám az angol támadó közeli lövésénél a második gólnál hatalmasat hibázó Josep Martínez földöntúli bravúrt mutatott be.

A folytatásban a Real Madrid folyamatosan szórakozta el a helyzeteket, az Inter pedig a 76. percben visszajött a mérkőzésbe. Az argentin Lautaro Martínez szélről belőtt labdájára Carlos Augusto érkezett, aki hat méterről könnyű gólt lőtt Thibaut Courtois kapujába.

A szépítő góltól az Inter vérszemet kapott, és az utolsó szűk húsz percben ment is előre az egyenlítésért, de újabb gólt már nem tudott lőni az olasz csapat, így a Real Madrid szűk győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája-szezont.