A nyáron kinevezett José Mourinho irányításával a Real Madrid két győzelemmel kezdte a spanyol bajnokságot, múlt hétvégén azonban a Betis otthonában elszenvedte szezonbeli első vereségét a Királyi Gárda. Ezzel szemben az Internazionale a Serie A hétvégi fordulójában a hajrában fordította meg a Napoli elleni rangadót, így Cristian Chivu együttese bizakodva érkezhetett a Santiago Bernabéu Stadionba.
A mérkőzésnek több pikantériája is volt: José Mourinho 2008 és 2010 között irányította az Internazionale csapatát, amellyel 2010-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Ráadásul abban a csapatban alapember volt a román Chivu, aki most az Inter edzője.
A Real Madrid kihasználta az Inter kapitális hibáit
A Real Madrid–Internazionale mérkőzés rangadónak indult, azonban a spanyol sztárcsapat gyorsan lerendezte az érdemi kérdéseket. A találkozó 14. percében egy olasz labdavesztést követően Kylian Mbappé értékesített egy ziccert, majd a 23. percben az Inter kapusa, Josep Martinez hazaadást kapott, azonban a spanyol hálóőr ahelyett, hogy elrúgta volna a labdát, megpróbálkozott egy csellel Federico Valverdével szemben. Az uruguayi középpályás azonban elpöckölte a labdát a lábáról, ami így a kapuban kötött ki.
A fordulás után az Inter játéka feljavult, és az olasz csapatnak volt is néhány ígéretes helyzete, de a szépítés nem jött össze. Az 57. percben Brahim Díaz szólója végén Jude Bellingham eldönthette volna a mérkőzést, ám az angol támadó közeli lövésénél a második gólnál hatalmasat hibázó Josep Martínez földöntúli bravúrt mutatott be.
A folytatásban a Real Madrid folyamatosan szórakozta el a helyzeteket, az Inter pedig a 76. percben visszajött a mérkőzésbe. Az argentin Lautaro Martínez szélről belőtt labdájára Carlos Augusto érkezett, aki hat méterről könnyű gólt lőtt Thibaut Courtois kapujába.
A szépítő góltól az Inter vérszemet kapott, és az utolsó szűk húsz percben ment is előre az egyenlítésért, de újabb gólt már nem tudott lőni az olasz csapat, így a Real Madrid szűk győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája-szezont.
Gulácsi Péter balszerencsés gólt kapott a Villarrealban
A játéknap másik magyar érdekeltségű mérkőzésén a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal a német Borussia Dortmund otthonában lépett pályára. A 36 éves magyar kapus nyáron igazolt a spanyol csapathoz, azonban mindeddig nem kapott lehetőséget Inigo Pérez vezetőedzőtől. A Villarreal négy forduló után még nyeretlen a spanyol bajnokságban, ráadásul a csapat első számú kapusa, a brazil Luiz Júnior is folyamatosan bakizik, így a 38 éves vezetőedző bizalmat szavazott Gulácsinak.
Az 58-szoros magyar válogatott kapus magabiztos teljesítményt nyújtott az első félidőben, azonban a fordulás után egy rendkívül peches gólt kapott. Maximilian Beier balról betört a tizenhatoson belülre, az erőből középre lőtt labdájába Gulácsi vetődve bele tudott kapni, ám balszerencséjére a labda pont a saját védőjére, Renátó Veigára pattant, róla pedig egyenesen a kapuba.
A Villarreal a 66. percben ugyan egyenlíteni tudott Santiago Mourinho szöglet után szerzett fejesgóljával, azonban a 80. percben ismét előnybe került a német csapat, miután egy remek centerezés után a guineai Serhou Guirassynak csak az üres kapuba kellett belsőznie. A Dortmund végül 3–2-es győzelmet aratott, ugyanis a 85. percben Guirassy még értékesített egy jogosan megítélt tizenegyest is, majd a 94. percben egy öngólt is vétett, miután Gregor Kobel a hátára öklözött egy szabadrúgást.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, első forduló:
Real Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-1 (2-0)
Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 3-2 (0-0)
FC Porto (portugál)-Manchester City (angol) 0-2 (0-0)
Lille (francia)-Real Betis (spanyol) 2-3 (2-1)
Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 2-3 (1-3)
AEK Athén (görög)-LASK (osztrák) 1-0 (1-0)
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