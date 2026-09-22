Ahogy azt az Origo is megírta, Gulácsi Péter bevetésével a Villarreal elindult felfelé. A 36 éves magyar kapus remekelt a felkészülési meccseken, azonban az első négy bajnoki mérkőzésén a brazil Luiz Júnior kapott lehetőséget, aki viszont borzalmasan teljesített a Villarreal kapujában.

Gulácsi Péter bevetése után elkezdett meccseket nyerni a Villarreal

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Luiz Júnior négy meccsen nyolc gólt kapott a Villarreal együttesében. A FotMob statisztikái szerint 42,9 százalékos volt a védési hatékonysága, és négy góllal kapott többet annál, mint ami a kapujára érkező lövések minősége alapján várható lett volna.

Gulácsi Pétert imádják a Villarreal-szurkolók

A brazil kapus folyamatos bakijai miatt az 58-szoros magyar válogatott kapus a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccsen megkapta a lehetőséget, azóta pedig folyamatosan véd a Villarrealban, mert a 3–2-es vereség ellenére is elkápráztatta a szurkolókat.

A Villarreal múlt héten 3–1-re nyert a Málaga otthonában, ezzel megszerezte első győzelmét a spanyol bajnokságban, hétvégén pedig a Levantét győzte le hazai pályán, szintén 3–1-re. A találkozón Gulácsi Péternek nem sok dolga volt, de árasztotta magából a magabiztosságot, a csapat szurkolói pedig odavannak a magyar kapusért, akinek a bevetésével szárnyalni kezdett a csapat.

A Levante elleni találkozó után néhány gyerek ott maradt a lelátón, és elkérték Gulácsi Péter mezét, valamint a kapuskesztyűit. A 36 éves magyar kapus – aki egyébként hamarosan háromgyerekes édesapa lesz – eleget tett a gyerekek kérésének, és nekik ajándékozta a felszereléseit.

Az ajándékozásról készült videó mellé a Villarreal adminja a következő szöveget írta: „Gulácsi Péter, egy közülünk.”