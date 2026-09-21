Gulácsi Péter a nyári átigazolási időszakban 11 év után távozott Lipcséből, és a spanyol bronzérmes Villarreal csapatához igazolt. A 36 éves magyar kapus remekelt a felkészülési meccseken, azonban az első négy bajnoki mérkőzésén a brazil Luiz Júnior kapott lehetőséget, aki viszont borzalmasan teljesített.

Gulácsi Péterrel sorozatban a második meccsét nyerte meg a Villarreal

Fotó: Ralf Ibing / dpa Picture-Alliance via AFP

A Villarreal pocsékul kezdte a szezont: négy meccsen két döntetlen, majd két vereség volt a csapat mérlege, mindezt úgy, hogy a csapatnak remek sorsolása volt, hiszen két újonccal is találkozott.

Luiz Júnior négy meccsen nyolc gólt kapott a Villarreal együttesében. A FotMob statisztikái szerint 42,9 százalékos volt a védési hatékonysága.

Az újonc Deportivo A Coruña ellen 3–2-re elveszített bajnokin a brazil kapus három kapura tartó lövésből három gólt kapott, négy forduló után pedig már közel négy góllal kapott többet annál, mint ami a kapujára érkező lövések minősége alapján várható lett volna.

Gulácsi Péterrel szárnyal a Villarreal

A brazil kapus folyamatos bakizásai miatt Gulácsi Péter a szeptember 8-án rendezett, Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccsen megkapta a lehetőséget a spanyol csapatban. A Villarreal ugyan 3–2-re elvesztette a meccset, azonban a szurkolók és a spanyol lapok is áradoztak Gulácsi teljesítményéről.

Ezt követően Gulácsi a La Ligában is megkapta a bizalmat a bombaformában futballozó Betis ellen. Azt a meccset ugyan még 2–1-re elveszítette a Villarreal, múlt héten viszont megtört a jég. A Sárga Tengeralattjáró hét közben 3–1-re nyert az újonc Málaga otthonában, vasárnap pedig a Levantét győzte le szintén 3–1-re, így megtört a csapat nyeretlenségi sorozata, méghozzá Gulácsival a kapuban.

Gulácsit kritizálta a spanyol újságíró

A mérkőzés után Iñigo Pérez, a Villarreal edzője dicsérte csapata játékát, és elmondta, hogy bízik a jó folytatásban.

„Büszke és elégedett vagyok azzal, amit véghez vittünk, ahogy a Málaga elleni mérkőzés után is az voltam. Sok pozitív dolgot csináltunk, és ez a győzelem jó lendületet adhat a szünetre” – mondta a találkozó után a Villarreal edzője, aki rámutatott egy területre, amelyben még fejlődhet a csapat.

Irányítjuk a mérkőzéseket, és sok mindent jól csinálunk. Ami hiányzik, az egy kis könyörtelenség a mérkőzések lezárásakor. Volt egy olyan időszakunk, amikor ehhez csapatszintű és egyéni hibák is társultak, amelyeket az ellenfeleink gólokkal büntettek”

– folytatta a 38 éves szakember, akinek a csapata ezzel a két győzelemmel feljött a tabella kilencedik helyére.