Gulácsi Péter a nyári átigazolási időszakban 11 év után távozott Lipcséből, és a spanyol bronzérmes Villarreal csapatához igazolt. A 36 éves magyar kapus remekelt a felkészülési meccseken, azonban az első négy bajnoki mérkőzésén a brazil Luiz Júnior kapott lehetőséget, aki viszont borzalmasan teljesített.
A Villarreal pocsékul kezdte a szezont: négy meccsen két döntetlen, majd két vereség volt a csapat mérlege, mindezt úgy, hogy a csapatnak remek sorsolása volt, hiszen két újonccal is találkozott.
Luiz Júnior négy meccsen nyolc gólt kapott a Villarreal együttesében. A FotMob statisztikái szerint 42,9 százalékos volt a védési hatékonysága.
Az újonc Deportivo A Coruña ellen 3–2-re elveszített bajnokin a brazil kapus három kapura tartó lövésből három gólt kapott, négy forduló után pedig már közel négy góllal kapott többet annál, mint ami a kapujára érkező lövések minősége alapján várható lett volna.
Gulácsi Péterrel szárnyal a Villarreal
A brazil kapus folyamatos bakizásai miatt Gulácsi Péter a szeptember 8-án rendezett, Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccsen megkapta a lehetőséget a spanyol csapatban. A Villarreal ugyan 3–2-re elvesztette a meccset, azonban a szurkolók és a spanyol lapok is áradoztak Gulácsi teljesítményéről.
Ezt követően Gulácsi a La Ligában is megkapta a bizalmat a bombaformában futballozó Betis ellen. Azt a meccset ugyan még 2–1-re elveszítette a Villarreal, múlt héten viszont megtört a jég. A Sárga Tengeralattjáró hét közben 3–1-re nyert az újonc Málaga otthonában, vasárnap pedig a Levantét győzte le szintén 3–1-re, így megtört a csapat nyeretlenségi sorozata, méghozzá Gulácsival a kapuban.
Gulácsit kritizálta a spanyol újságíró
A mérkőzés után Iñigo Pérez, a Villarreal edzője dicsérte csapata játékát, és elmondta, hogy bízik a jó folytatásban.
„Büszke és elégedett vagyok azzal, amit véghez vittünk, ahogy a Málaga elleni mérkőzés után is az voltam. Sok pozitív dolgot csináltunk, és ez a győzelem jó lendületet adhat a szünetre” – mondta a találkozó után a Villarreal edzője, aki rámutatott egy területre, amelyben még fejlődhet a csapat.
Irányítjuk a mérkőzéseket, és sok mindent jól csinálunk. Ami hiányzik, az egy kis könyörtelenség a mérkőzések lezárásakor. Volt egy olyan időszakunk, amikor ehhez csapatszintű és egyéni hibák is társultak, amelyeket az ellenfeleink gólokkal büntettek”
– folytatta a 38 éves szakember, akinek a csapata ezzel a két győzelemmel feljött a tabella kilencedik helyére.
A Villarreal most jó sorozatba került, ennek ellenére a csapat edzője örül a válogatott szünetnek.
„Két olyan héten vagyunk túl, amely rengeteg érzelmi megterheléssel járt. A szünet alatt azt remélem, hogy elkerülnek minket a sérülések, és ezt az időszakot feltöltődésre tudjuk használni: szeretnénk lejjebb venni az érzelmi hőfokot, és megőrizni mindazokat a pozitívumokat, amelyeket az elmúlt időszakban átéltünk” – vélekedett a Villarreal edzője, aki a válogatott szünetben csapata védekezésének megszilárdításán szeretne dolgozni.
A kapott gól nélküli mérkőzések azt mutatják, hogy hatékonyak voltunk és jól védekeztünk. Jobban kell védenünk a kapunkat. A következő hetekben ezen fogunk dolgozni, hogy ez legyen az az alap, amelyre tovább építhetjük azt a támadófutballt, amelyet már mindenki láthat. Ezen szeretnénk javítani a szünet alatt”
– tette hozzá.
Gulácsi egyébként 6,4-es osztályzatot kapott a meccs után. Javier Mata, a spanyol AS újságírója azt írta róla, hogy kevés dolga akadt, ugyanakkor néhány kijövetelénél bizonytalanságot látott.
A Villarreal a válogatott szünet után a Real Madrid otthonába látogat, utána pedig az olasz Napolit fogadja a Bajnokok Ligája-alapszakasz második fordulójában.
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