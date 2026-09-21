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A spanyol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában a Villarreal hazai pályán 3–1-re legyőzte a Levante csapatát, ezzel Gulácsi Péter együttese sorozatban második meccsét nyerte meg a La Ligában. A Villarreal valósággal szárnyal, amióta Gulácsi bekerült a kapuba, azonban a vasárnapi győzelem után mégis volt, aki támadta a 36 éves magyar kapust.

Gulácsi Péter a nyári átigazolási időszakban 11 év után távozott Lipcséből, és a spanyol bronzérmes Villarreal csapatához igazolt. A 36 éves magyar kapus remekelt a felkészülési meccseken, azonban az első négy bajnoki mérkőzésén a brazil Luiz Júnior kapott lehetőséget, aki viszont borzalmasan teljesített.

Gulácsi Péterrel sorozatban a második meccsét nyerte meg a Villarreal
Gulácsi Péterrel sorozatban a második meccsét nyerte meg a Villarreal
Fotó: Ralf Ibing /  dpa Picture-Alliance via AFP

A Villarreal pocsékul kezdte a szezont: négy meccsen két döntetlen, majd két vereség volt a csapat mérlege, mindezt úgy, hogy a csapatnak remek sorsolása volt, hiszen két újonccal is találkozott.

Luiz Júnior négy meccsen nyolc gólt kapott a Villarreal együttesében. A FotMob statisztikái szerint 42,9 százalékos volt a védési hatékonysága.

Az újonc Deportivo A Coruña ellen 3–2-re elveszített bajnokin a brazil kapus három kapura tartó lövésből három gólt kapott, négy forduló után pedig már közel négy góllal kapott többet annál, mint ami a kapujára érkező lövések minősége alapján várható lett volna.

Gulácsi Péterrel szárnyal a Villarreal

A brazil kapus folyamatos bakizásai miatt Gulácsi Péter a szeptember 8-án rendezett, Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccsen megkapta a lehetőséget a spanyol csapatban. A Villarreal ugyan 3–2-re elvesztette a meccset, azonban a szurkolók és a spanyol lapok is áradoztak Gulácsi teljesítményéről.

Ezt követően Gulácsi a La Ligában is megkapta a bizalmat a bombaformában futballozó Betis ellen. Azt a meccset ugyan még 2–1-re elveszítette a Villarreal, múlt héten viszont megtört a jég. A Sárga Tengeralattjáró hét közben 3–1-re nyert az újonc Málaga otthonában, vasárnap pedig a Levantét győzte le szintén 3–1-re, így megtört a csapat nyeretlenségi sorozata, méghozzá Gulácsival a kapuban.

Gulácsit kritizálta a spanyol újságíró

A mérkőzés után Iñigo Pérez, a Villarreal edzője dicsérte csapata játékát, és elmondta, hogy bízik a jó folytatásban.

„Büszke és elégedett vagyok azzal, amit véghez vittünk, ahogy a Málaga elleni mérkőzés után is az voltam. Sok pozitív dolgot csináltunk, és ez a győzelem jó lendületet adhat a szünetre” mondta a találkozó után a Villarreal edzője, aki rámutatott egy területre, amelyben még fejlődhet a csapat.

Irányítjuk a mérkőzéseket, és sok mindent jól csinálunk. Ami hiányzik, az egy kis könyörtelenség a mérkőzések lezárásakor. Volt egy olyan időszakunk, amikor ehhez csapatszintű és egyéni hibák is társultak, amelyeket az ellenfeleink gólokkal büntettek” 

– folytatta a 38 éves szakember, akinek a csapata ezzel a két győzelemmel feljött a tabella kilencedik helyére.

Villarreal's Spanish coach Inigo Perez shouts to players during the Spanish league football match between Villarreal CF and Levante UD at La Ceramica Stadium in Vila-real on September 20, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
A Villarreal a hét közben lezárta a nyeretlenségi sorozatát
Fotó: Jose Jordan / AFP

A Villarreal most jó sorozatba került, ennek ellenére a csapat edzője örül a válogatott szünetnek.

„Két olyan héten vagyunk túl, amely rengeteg érzelmi megterheléssel járt. A szünet alatt azt remélem, hogy elkerülnek minket a sérülések, és ezt az időszakot feltöltődésre tudjuk használni: szeretnénk lejjebb venni az érzelmi hőfokot, és megőrizni mindazokat a pozitívumokat, amelyeket az elmúlt időszakban átéltünk” – vélekedett a Villarreal edzője, aki a válogatott szünetben csapata védekezésének megszilárdításán szeretne dolgozni.

A kapott gól nélküli mérkőzések azt mutatják, hogy hatékonyak voltunk és jól védekeztünk. Jobban kell védenünk a kapunkat. A következő hetekben ezen fogunk dolgozni, hogy ez legyen az az alap, amelyre tovább építhetjük azt a támadófutballt, amelyet már mindenki láthat. Ezen szeretnénk javítani a szünet alatt” 

– tette hozzá.

Gulácsi egyébként 6,4-es osztályzatot kapott a meccs után. Javier Mata, a spanyol AS újságírója azt írta róla, hogy kevés dolga akadt, ugyanakkor néhány kijövetelénél bizonytalanságot látott.

A Villarreal a válogatott szünet után a Real Madrid otthonába látogat, utána pedig az olasz Napolit fogadja a Bajnokok Ligája-alapszakasz második fordulójában.

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