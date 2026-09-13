A Manchester City remekül kezdte a szezont: a Pep Guardiola helyére érkezett Enzo Maresca irányításával a csapat mindhárom bajnoki mérkőzését megnyerte, hét közben pedig a norvég Erling Haaland duplájával a Porto elleni BL-meccset is megnyerte.

A norvég Erling Haaland lett a manchesteri derbik királya

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Vörös Ördögök az azeri Sabah csapatát győzték le a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben azonban három meccsből csak egyet nyertek meg, így a manchesteri városi rangadón égető szükségük lett volna a győzelemre.

Haaland gólja döntötte el a manchesteri rangadót

A találkozó remekül alakult a Manchester United számára, ugyanis a 23. percben Michael Oliver játékvezető kiállította Phil Fodent, a City angol válogatott játékosát, aki egy párharc végén a földön fekve odarúgott egyet Bruno Fernandesnek. A United ezt követően valamivel többet birtokolta a labdát, de komoly ziccert nem tudott kialakítani a meccsen.

Ezzel szemben a City a 60. percben megszerezte a vezetést egy olyan góllal, amelyről még nagyon sokat fognak beszélni.

Egy balról belőtt labdára Erling Haaland érkezett a hosszú oldalon, aki közelről a léc alá belsőzött.

A játékvezető elsőre érvénytelenítette a norvég támadó gólját, aki ránézésre legalább félméteres lesen volt, aztán a félautomata lesrendszernek köszönhetően kiderült, hogy a dán válogatott Patrick Dorgu lába belógott a beadás pillanatában, így Haaland gólját végül megadták.

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

A norvég támadónak ez volt pályafutása 9. gólja a United ellen, így Wayne Rooney rekordját megdöntve a manchesteri derbik történetének legeredményesebb játékosa lett.

A folytatásban növelhette volna előnyét a City, de Enzo Fernández távoli lövését Senne Lammens a bal kapufára ütötte.

A hajrában a United ment előre az egyenlítésért, ami a 95. percben össze is jöhetett volna, de a kameruni Bryan Mbeumo ziccerét Gianluigi Donnarumma óriási bravúrral védeni tudta, így a Manchester City a negyedik meccsét is megnyerte a bajnokságban, és az Arsenal mellett szintén százszázalékos a Premier League-ben.