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Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a Manchester City több mint egy órát emberhátrányban futballozva 1–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az Old Traffordon. A találkozó hőse a győztes gólt szerző Erling Haaland volt, akinek a lesgyanús helyzetből született találatáról még sokat fognak beszélni Angliában.

A Manchester City remekül kezdte a szezont: a Pep Guardiola helyére érkezett Enzo Maresca irányításával a csapat mindhárom bajnoki mérkőzését megnyerte, hét közben pedig a norvég Erling Haaland duplájával a Porto elleni BL-meccset is megnyerte.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on September 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A norvég Erling Haaland lett a manchesteri derbik királya
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Vörös Ördögök az azeri Sabah csapatát győzték le a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben azonban három meccsből csak egyet nyertek meg, így a manchesteri városi rangadón égető szükségük lett volna a győzelemre.

Haaland gólja döntötte el a manchesteri rangadót

A találkozó remekül alakult a Manchester United számára, ugyanis a 23. percben Michael Oliver játékvezető kiállította Phil Fodent, a City angol válogatott játékosát, aki egy párharc végén a földön fekve odarúgott egyet Bruno Fernandesnek. A United ezt követően valamivel többet birtokolta a labdát, de komoly ziccert nem tudott kialakítani a meccsen. 

Ezzel szemben a City a 60. percben megszerezte a vezetést egy olyan góllal, amelyről még nagyon sokat fognak beszélni.

Egy balról belőtt labdára Erling Haaland érkezett a hosszú oldalon, aki közelről a léc alá belsőzött. 

VAR check for Haaland goal
by u/eliseihado in soccer

A játékvezető elsőre érvénytelenítette a norvég támadó gólját, aki ránézésre legalább félméteres lesen volt, aztán a félautomata lesrendszernek köszönhetően kiderült, hogy a dán válogatott Patrick Dorgu lába belógott a beadás pillanatában, így Haaland gólját végül megadták.

A norvég támadónak ez volt pályafutása 9. gólja a United ellen, így Wayne Rooney rekordját megdöntve a manchesteri derbik történetének legeredményesebb játékosa lett.

A folytatásban növelhette volna előnyét a City, de Enzo Fernández távoli lövését Senne Lammens a bal kapufára ütötte.

A hajrában a United ment előre az egyenlítésért, ami a 95. percben össze is jöhetett volna, de a kameruni Bryan Mbeumo ziccerét Gianluigi Donnarumma óriási bravúrral védeni tudta, így a Manchester City a negyedik meccsét is megnyerte a bajnokságban, és az Arsenal mellett szintén százszázalékos a Premier League-ben.

 

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