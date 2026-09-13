A Manchester City remekül kezdte a szezont: a Pep Guardiola helyére érkezett Enzo Maresca irányításával a csapat mindhárom bajnoki mérkőzését megnyerte, hét közben pedig a norvég Erling Haaland duplájával a Porto elleni BL-meccset is megnyerte.
A Vörös Ördögök az azeri Sabah csapatát győzték le a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben azonban három meccsből csak egyet nyertek meg, így a manchesteri városi rangadón égető szükségük lett volna a győzelemre.
Haaland gólja döntötte el a manchesteri rangadót
A találkozó remekül alakult a Manchester United számára, ugyanis a 23. percben Michael Oliver játékvezető kiállította Phil Fodent, a City angol válogatott játékosát, aki egy párharc végén a földön fekve odarúgott egyet Bruno Fernandesnek. A United ezt követően valamivel többet birtokolta a labdát, de komoly ziccert nem tudott kialakítani a meccsen.
Ezzel szemben a City a 60. percben megszerezte a vezetést egy olyan góllal, amelyről még nagyon sokat fognak beszélni.
Egy balról belőtt labdára Erling Haaland érkezett a hosszú oldalon, aki közelről a léc alá belsőzött.
A játékvezető elsőre érvénytelenítette a norvég támadó gólját, aki ránézésre legalább félméteres lesen volt, aztán a félautomata lesrendszernek köszönhetően kiderült, hogy a dán válogatott Patrick Dorgu lába belógott a beadás pillanatában, így Haaland gólját végül megadták.
A norvég támadónak ez volt pályafutása 9. gólja a United ellen, így Wayne Rooney rekordját megdöntve a manchesteri derbik történetének legeredményesebb játékosa lett.
A folytatásban növelhette volna előnyét a City, de Enzo Fernández távoli lövését Senne Lammens a bal kapufára ütötte.
A hajrában a United ment előre az egyenlítésért, ami a 95. percben össze is jöhetett volna, de a kameruni Bryan Mbeumo ziccerét Gianluigi Donnarumma óriási bravúrral védeni tudta, így a Manchester City a negyedik meccsét is megnyerte a bajnokságban, és az Arsenal mellett szintén százszázalékos a Premier League-ben.