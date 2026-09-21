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Borbély Balázst az év edzőjének, Szoboszlai Dominikot pedig a legjobb légiósnak választották. A HLSZ díjátadó gáláján a győztesek nemcsak egy rangos trófeát, hanem a szakma elismerését vehették át.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete idén is megtartotta díjátadó ünnepségét. Ezúttal is a játékosok és az edzők szavazatai döntöttek a győztesekről, akik így nemcsak egy rangos trófeát, hanem a szakma elismerését is átvehették a HLSZ díjátadó gálán.

Borbély Balázs a HLSZ díjátadó gáláján
Borbély Balázs az év legjobb edzőjének járó díjat vehette át a HLSZ díjátadó gáláján
Fotó: Origo

Az őszi válogatott szünetben nemcsak a Nemzetek Ligájára készülő nemzeti csapatra irányul a figyelem, hanem a hazai labdarúgás legjobbjaira is – akiket az Etyeki Haraszthy Birtokon ünnepeltek meg a HLSZ idei díjátadó ünnepségének keretein belül. A díjazottakról idén is a játékosok és az edzők – akik a pályán és az öltözőben élik meg a magyar labdarúgás mindennapjait – szavazatai döntöttek.

A eseményen részt vett a pénteki, Ukrajna elleni találkozóra készülő válogatott keretében szereplő Bárány Donát, Szűcs Tamás, Osváth Attila, Csinger Márk, Lukács Dániel és Szalai József is.

HLSZ Díjátadó Gála, magyar focigála
Bárány Donát és Szűcs Tamás is részt vett az eseményen
Fotó: Origo

A HLSZ díjátadó gála idei győztesei:

  • Az év legjobb edzője: Borbély Balázs
  • Az év legjobb női kapusa: Milica Kosztics
  • Az év legjobb férfi kapusa: Samuel Petrás
  • Fülöp Márton-díj a legszebb védésért: Gundel-Takács Bence
  • Az év legjobb 21 éven aluli játékosa: Tóth Alex
  • Az év legjobb női mezőnyjátékosa: Nagy Viktória
  • Az év legjobb férfi mezőnyjátékosa: Vitális Milán
  • Az év legjobb női légiósa: Pusztai Sára
  • Az év legjobb férfi légiósa: Szoboszlai Dominik
  • A 2025/26-os idény álomcsapata: Samuel Petrás - Osváth Attila, Toon Raemaekers, Csinger Márk, Daniel Stefulj - Vitális Milán, Szűcs Kornél, Szendrei Norbert - Lukács Dániel, Bárány Donát, Nadir Benbuali

 

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