A Hivatásos Labdarúgók Szervezete idén is megtartotta díjátadó ünnepségét. Ezúttal is a játékosok és az edzők szavazatai döntöttek a győztesekről, akik így nemcsak egy rangos trófeát, hanem a szakma elismerését is átvehették a HLSZ díjátadó gálán.
Az őszi válogatott szünetben nemcsak a Nemzetek Ligájára készülő nemzeti csapatra irányul a figyelem, hanem a hazai labdarúgás legjobbjaira is – akiket az Etyeki Haraszthy Birtokon ünnepeltek meg a HLSZ idei díjátadó ünnepségének keretein belül. A díjazottakról idén is a játékosok és az edzők – akik a pályán és az öltözőben élik meg a magyar labdarúgás mindennapjait – szavazatai döntöttek.
A eseményen részt vett a pénteki, Ukrajna elleni találkozóra készülő válogatott keretében szereplő Bárány Donát, Szűcs Tamás, Osváth Attila, Csinger Márk, Lukács Dániel és Szalai József is.
A HLSZ díjátadó gála idei győztesei:
- Az év legjobb edzője: Borbély Balázs
- Az év legjobb női kapusa: Milica Kosztics
- Az év legjobb férfi kapusa: Samuel Petrás
- Fülöp Márton-díj a legszebb védésért: Gundel-Takács Bence
- Az év legjobb 21 éven aluli játékosa: Tóth Alex
- Az év legjobb női mezőnyjátékosa: Nagy Viktória
- Az év legjobb férfi mezőnyjátékosa: Vitális Milán
- Az év legjobb női légiósa: Pusztai Sára
- Az év legjobb férfi légiósa: Szoboszlai Dominik
- A 2025/26-os idény álomcsapata: Samuel Petrás - Osváth Attila, Toon Raemaekers, Csinger Márk, Daniel Stefulj - Vitális Milán, Szűcs Kornél, Szendrei Norbert - Lukács Dániel, Bárány Donát, Nadir Benbuali