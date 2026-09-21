A Hivatásos Labdarúgók Szervezete idén is megtartotta díjátadó ünnepségét. Ezúttal is a játékosok és az edzők szavazatai döntöttek a győztesekről, akik így nemcsak egy rangos trófeát, hanem a szakma elismerését is átvehették a HLSZ díjátadó gálán.

Borbély Balázs az év legjobb edzőjének járó díjat vehette át a HLSZ díjátadó gáláján

Fotó: Origo

Az őszi válogatott szünetben nemcsak a Nemzetek Ligájára készülő nemzeti csapatra irányul a figyelem, hanem a hazai labdarúgás legjobbjaira is – akiket az Etyeki Haraszthy Birtokon ünnepeltek meg a HLSZ idei díjátadó ünnepségének keretein belül. A díjazottakról idén is a játékosok és az edzők – akik a pályán és az öltözőben élik meg a magyar labdarúgás mindennapjait – szavazatai döntöttek.

A eseményen részt vett a pénteki, Ukrajna elleni találkozóra készülő válogatott keretében szereplő Bárány Donát, Szűcs Tamás, Osváth Attila, Csinger Márk, Lukács Dániel és Szalai József is.

Bárány Donát és Szűcs Tamás is részt vett az eseményen

Fotó: Origo

A HLSZ díjátadó gála idei győztesei: