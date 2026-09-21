A Miskolcon született Hős Zsombor kalandos pályafutást járt be, amíg meg nem szerezte második NB I-es gólját a Fradi ellen. A fiatal középpályás Sopronban kezdett futballozni, 2019 telén került a győri utánpótlásba, egy évvel később pedig Ausztriába, az Admira Wacker utánpótláscsapatába került.

Hős Szabolcs (balra) káprázatos gólt lőtt a Fradi ellen

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook

Hős Zsombor két évet töltött az osztrák csapat utánpótlásában. Ez idő alatt megjárta az U15-ös, az U16-os és az U18-as gárdát is, majd 2023 nyarán hazatért, és a Vasas játékosa lett.

Angyalföldről indulta a Fradi ellen csodagólt szerző Hős Zsombor

A fiatal játékos kezdetben az angyalföldi csapat utánpótlásában kapott lehetőséget, az áttörés az előző szezonban jött el számára, amikor Erős Gábor irányítása alatt bemutatkozhatott az NB II-ben a Vasas felnőttcsapatában.

Az U19-es magyar válogatott középpályás a 2025/26-os szezonban 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, így tevékeny részt vállalt abban, hogy az angyalföldi csapat három év után visszajutott az élvonalba.

A siker ellenére azonban Hős Zsombor a váltás mellett döntött, így nyáron 2030-ig szóló szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus csapatával.

„Zsombor szerződtetésénél fontos szempont volt, hogy maximálisan beleillik klubunk filozófiájába. Fiatal kora ellenére már komoly felnőtt tapasztalattal rendelkezik, a korosztályos válogatott meghatározó tagja, játszott a válogatott elitkörös mérkőzésein is. Nagy munkabírással rendelkezik, a középpálya több posztján bevethető” – mondta a játékos szerződtetése után Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

16 évesen fizikálisan és mentálisan is gyerek voltam még. Itt nőttem fel. A Vasastól kaptam meg azokat az alapokat, amelyek a profi labdarúgáshoz kellenek, és amelyeket később is tudok majd kamatoztatni. Minden segítséget megkaptam ahhoz, hogy a gyerekfociból átlépjek a felnőttfutballba, és ezért nagyon hálás vagyok”

– mondta Hős Zsombor a Piros-kék pulzus című Vasas-szurkolói blognak a távozása után.

„A fiatal középpályás kiemelte, hogy komoly tervei vannak Nyíregyházán. Szeretne ott olyanná válni, mint a Vasas-szurkolók legnagyobb kedvence, a válogatottba is bekövetelt Urblík József.

Taktikailag mindig van hova fejlődni. A helyezkedés terén mindenképp szeretnék előrébb lépni, és agilisabban is kellene játszanom. Szeretnék egyszer olyan meghatározó játékosa lenni a csapatomnak, mint amilyen Urblík Józsi volt a Vasasban az előző szezonban”

– mondta a középpályás, aki az előző szezont három gólpasszal zárta a Vasasban.