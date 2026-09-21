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A labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának zárómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Ferencváros csapatával. A találkozó egyik legjobbja a 19 éves Hős Zsombor volt, aki a hetedik percben káprázatos gólt lőtt a Fradi-védelem asszisztálása mellett. Ki ez a srác, aki egyedül megverte a Fradi védelmét?

A Miskolcon született Hős Zsombor kalandos pályafutást járt be, amíg meg nem szerezte második NB I-es gólját a Fradi ellen. A fiatal középpályás Sopronban kezdett futballozni, 2019 telén került a győri utánpótlásba, egy évvel később pedig Ausztriába, az Admira Wacker utánpótláscsapatába került.

Hős Szabolcs (balra) káprázatos gólt lőtt a Fradi ellen
Hős Szabolcs (balra) káprázatos gólt lőtt a Fradi ellen
Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook

Hős Zsombor két évet töltött az osztrák csapat utánpótlásában. Ez idő alatt megjárta az U15-ös, az U16-os és az U18-as gárdát is, majd 2023 nyarán hazatért, és a Vasas játékosa lett.

Angyalföldről indulta a Fradi ellen csodagólt szerző Hős Zsombor

A fiatal játékos kezdetben az angyalföldi csapat utánpótlásában kapott lehetőséget, az áttörés az előző szezonban jött el számára, amikor Erős Gábor irányítása alatt bemutatkozhatott az NB II-ben a Vasas felnőttcsapatában.

Az U19-es magyar válogatott középpályás a 2025/26-os szezonban 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, így tevékeny részt vállalt abban, hogy az angyalföldi csapat három év után visszajutott az élvonalba.

A siker ellenére azonban Hős Zsombor a váltás mellett döntött, így nyáron 2030-ig szóló szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus csapatával.

„Zsombor szerződtetésénél fontos szempont volt, hogy maximálisan beleillik klubunk filozófiájába. Fiatal kora ellenére már komoly felnőtt tapasztalattal rendelkezik, a korosztályos válogatott meghatározó tagja, játszott a válogatott elitkörös mérkőzésein is. Nagy munkabírással rendelkezik, a középpálya több posztján bevethető” mondta a játékos szerződtetése után Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

16 évesen fizikálisan és mentálisan is gyerek voltam még. Itt nőttem fel. A Vasastól kaptam meg azokat az alapokat, amelyek a profi labdarúgáshoz kellenek, és amelyeket később is tudok majd kamatoztatni. Minden segítséget megkaptam ahhoz, hogy a gyerekfociból átlépjek a felnőttfutballba, és ezért nagyon hálás vagyok” 

– mondta Hős Zsombor a Piros-kék pulzus című Vasas-szurkolói blognak a távozása után.

„A fiatal középpályás kiemelte, hogy komoly tervei vannak Nyíregyházán. Szeretne ott olyanná válni, mint a Vasas-szurkolók legnagyobb kedvence, a válogatottba is bekövetelt Urblík József.

Taktikailag mindig van hova fejlődni. A helyezkedés terén mindenképp szeretnék előrébb lépni, és agilisabban is kellene játszanom. Szeretnék egyszer olyan meghatározó játékosa lenni a csapatomnak, mint amilyen Urblík Józsi volt a Vasasban az előző szezonban” 

– mondta a középpályás, aki az előző szezont három gólpasszal zárta a Vasasban.

Hős Zsombor rengeteget köszönhet a Vasasnak
Fotó: vasasfc.hu

Hős Zsombor nyáron érzelmes búcsút vett a Vasas-szurkolóktól, és új kalandba vágott Nyíregyházán.

„Nagy megtiszteltetés volt a Vasasban játszani. A szurkolóknak hálás vagyok az állandó és rendületlen támogatásért, nagyon sokat jelent ez egy fiatal játékos számára. Csak hogy egy példát mondjak: hiányozni fog Böczkös István „Én Hősöm!” bekiabálása, amit minden alkalommal megkaptam tőle, amikor csak meglátott” – mesélte.

Hős Zsombor a korábbi klubját mattolta először az NB I-ben

Hős Zsombor a szezon első három NB I-es meccsén csereként lépett pályára, utána aztán három találkozót a kispadon töltött. Szeptember elején korábbi klubja, a Vasas otthonában 3–2-re elveszített mérkőzésen kapott ismét lehetőséget. Hős kezdőként lépett pályára az Illovszky Rudolf Stadionban, a nyolcadik percben pedig ő szerzett vezetést a Szparinak egy megpattanó lövéssel.

Nem ünnepeltem, hiszen tavaly bajnokok lettünk, szerettek engem, én is szerettem itt lenni. Örülök, hogy megszereztem az első gólomat, de az eredményt nagyon sajnálom” 

– nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Hős Zsombor, aki a Vasas ellen kezdett először az élvonalban.

Hős első NB I-es gólja nem ért győzelmet, se pontot, a sors azonban két héttel később kárpótolta a fiatal középpályást, aki a Fradi elleni bajnokin káprázatos góllal szerzett vezetést csapatának.

Nagyon intenzív meccset játszottunk, örülünk az egy pontnak, de úgy érzem, lehetett volna több is. Nyilván, ha az első negyedórában megszerezzük a vezetést, az önbizalmat ad a csapatnak, amit végig tudunk vinni” 

mondta Hős Zsombor, aki elárulta, hogy a Nyíregyháza agresszív taktikájában az is szerepet játszott, hogy a Fradinak hét közben komoly meccse volt az Európa-ligában.

A 19 éves Hős Zsombor végezetül elmondta, bízik benne, hogy a Nyíregyháza következő meccsén is gólt szerez majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy sikerülni fog-e neki, azt viszont biztos, hogy jó úton jár afelé, hogy a Szpari-szurkolók annyira megszeressék, mint a Vasas-drukkerek Urblík Józsefet.

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