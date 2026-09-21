A Miskolcon született Hős Zsombor kalandos pályafutást járt be, amíg meg nem szerezte második NB I-es gólját a Fradi ellen. A fiatal középpályás Sopronban kezdett futballozni, 2019 telén került a győri utánpótlásba, egy évvel később pedig Ausztriába, az Admira Wacker utánpótláscsapatába került.
Hős Zsombor két évet töltött az osztrák csapat utánpótlásában. Ez idő alatt megjárta az U15-ös, az U16-os és az U18-as gárdát is, majd 2023 nyarán hazatért, és a Vasas játékosa lett.
Angyalföldről indulta a Fradi ellen csodagólt szerző Hős Zsombor
A fiatal játékos kezdetben az angyalföldi csapat utánpótlásában kapott lehetőséget, az áttörés az előző szezonban jött el számára, amikor Erős Gábor irányítása alatt bemutatkozhatott az NB II-ben a Vasas felnőttcsapatában.
Az U19-es magyar válogatott középpályás a 2025/26-os szezonban 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, így tevékeny részt vállalt abban, hogy az angyalföldi csapat három év után visszajutott az élvonalba.
A siker ellenére azonban Hős Zsombor a váltás mellett döntött, így nyáron 2030-ig szóló szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus csapatával.
„Zsombor szerződtetésénél fontos szempont volt, hogy maximálisan beleillik klubunk filozófiájába. Fiatal kora ellenére már komoly felnőtt tapasztalattal rendelkezik, a korosztályos válogatott meghatározó tagja, játszott a válogatott elitkörös mérkőzésein is. Nagy munkabírással rendelkezik, a középpálya több posztján bevethető” – mondta a játékos szerződtetése után Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.
16 évesen fizikálisan és mentálisan is gyerek voltam még. Itt nőttem fel. A Vasastól kaptam meg azokat az alapokat, amelyek a profi labdarúgáshoz kellenek, és amelyeket később is tudok majd kamatoztatni. Minden segítséget megkaptam ahhoz, hogy a gyerekfociból átlépjek a felnőttfutballba, és ezért nagyon hálás vagyok”
– mondta Hős Zsombor a Piros-kék pulzus című Vasas-szurkolói blognak a távozása után.
„A fiatal középpályás kiemelte, hogy komoly tervei vannak Nyíregyházán. Szeretne ott olyanná válni, mint a Vasas-szurkolók legnagyobb kedvence, a válogatottba is bekövetelt Urblík József.
Taktikailag mindig van hova fejlődni. A helyezkedés terén mindenképp szeretnék előrébb lépni, és agilisabban is kellene játszanom. Szeretnék egyszer olyan meghatározó játékosa lenni a csapatomnak, mint amilyen Urblík Józsi volt a Vasasban az előző szezonban”
– mondta a középpályás, aki az előző szezont három gólpasszal zárta a Vasasban.
Hős Zsombor nyáron érzelmes búcsút vett a Vasas-szurkolóktól, és új kalandba vágott Nyíregyházán.
„Nagy megtiszteltetés volt a Vasasban játszani. A szurkolóknak hálás vagyok az állandó és rendületlen támogatásért, nagyon sokat jelent ez egy fiatal játékos számára. Csak hogy egy példát mondjak: hiányozni fog Böczkös István „Én Hősöm!” bekiabálása, amit minden alkalommal megkaptam tőle, amikor csak meglátott” – mesélte.
Hős Zsombor a korábbi klubját mattolta először az NB I-ben
Hős Zsombor a szezon első három NB I-es meccsén csereként lépett pályára, utána aztán három találkozót a kispadon töltött. Szeptember elején korábbi klubja, a Vasas otthonában 3–2-re elveszített mérkőzésen kapott ismét lehetőséget. Hős kezdőként lépett pályára az Illovszky Rudolf Stadionban, a nyolcadik percben pedig ő szerzett vezetést a Szparinak egy megpattanó lövéssel.
Nem ünnepeltem, hiszen tavaly bajnokok lettünk, szerettek engem, én is szerettem itt lenni. Örülök, hogy megszereztem az első gólomat, de az eredményt nagyon sajnálom”
– nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Hős Zsombor, aki a Vasas ellen kezdett először az élvonalban.
Hős első NB I-es gólja nem ért győzelmet, se pontot, a sors azonban két héttel később kárpótolta a fiatal középpályást, aki a Fradi elleni bajnokin káprázatos góllal szerzett vezetést csapatának.
Nagyon intenzív meccset játszottunk, örülünk az egy pontnak, de úgy érzem, lehetett volna több is. Nyilván, ha az első negyedórában megszerezzük a vezetést, az önbizalmat ad a csapatnak, amit végig tudunk vinni”
– mondta Hős Zsombor, aki elárulta, hogy a Nyíregyháza agresszív taktikájában az is szerepet játszott, hogy a Fradinak hét közben komoly meccse volt az Európa-ligában.
A 19 éves Hős Zsombor végezetül elmondta, bízik benne, hogy a Nyíregyháza következő meccsén is gólt szerez majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy sikerülni fog-e neki, azt viszont biztos, hogy jó úton jár afelé, hogy a Szpari-szurkolók annyira megszeressék, mint a Vasas-drukkerek Urblík Józsefet.
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