A Hull City csupán a hatodik helyen végzett a másodosztályban, de ezzel is odaért a rájátszást jelentő utolsó helyre. Az elődöntős párharcban a Tigrisek 2–0-s összesítéssel búcsúztatták a Millwall együttesét, a Wembley Stadionban rendezett finálét pedig drámai körülmények között, hosszabbításban nyerték meg a Middlesbrough ellen.

A Hull Citynek már a feljutása is egy statisztikai anomália volt

Fotó: Harvey Murphy / News Images/NurPhoto via AFP

A Hull City ezzel kilenc év után tért vissza a Premier League-be, azonban a szakértők a szezon előtt nem sok jót jósoltak a csapatnak.

Mit keres a Hull City a Premier League-ben?

A 2025/26-os szezon előtt ugyanis a másodosztályból való kiesés egyik fő esélyesének számítottak, ráadásul az egész idényt átigazolási embargó alatt töltötték.

Ingyen azonban meg tudták szerezni a skót Olie McBurnie-t a La Ligából kiesett Las Palmas együttesétől. A leedsi születésű skót támadó 18 góllal vette ki a részét a Hull City csodával határos feljutásából, ami elsőre szinte felfoghatatlan.

Ha elég győztes típusú emberrel veszed magad körbe, akkor nyerni fogsz. A csapat feljutása a játékoskaraktereknek köszönhető”

– nyilatkozta a Championship döntője után a győztes gólt szerző Olie McBurnie, aki a 96. percben szerzett góljával juttatta fel a Hull Cityt a Premier League-be.

Oli McBurnie megszerzésével kincset talált a Hull City

Fotó: Paul Ellis / AFP

A Championship playoffjának talán nem is a Southampton kémbotránya volt a legfurcsább története. A Hull a várható pontok alapján 53,1-gyel a második legrosszabb helyen állt volna, és kiesik, ha a mérkőzések eredményei helyett a teljesítményt meghatározó mögöttes mutatók döntenek. Valami megmagyarázhatatlan csoda folytán azonban feljutottak, és még meglepőbb lenne, ha komoly esélyt teremtenének maguknak a bennmaradásra.

Egy xG-alapú összehasonlítás alapján a Hull City olyannyira felülteljesített a Championship előző szezonjában, hogy kilenc hellyel végzett előrébb a tabellán, mint ahol a várható gólok alapján zárnia kellett volna. Ráadásul 66 gólt kaptak, ami a negyedik legtöbb volt a Championshipben.

Az EFL statisztikája szerint a Hull City 80,62 xGA-t (várható kapott gólt) engedett, ami csak az utolsó helyen végző Sheffield Wednesday 92,73-as értékénél volt jobb. Tehát statisztikailag a Hull Citynek nem a Premier League-be kellett volna feljutnia, hanem ki kellett volna esnie a harmadosztályba.

„Gondoljanak ránk úgy, mint egy vulkánra. Most forr odabent minden, és ki fog törni” – idézi a The Guardian Acun Ilicalit, a klub török tulajdonosát.