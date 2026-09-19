A Hull City csupán a hatodik helyen végzett a másodosztályban, de ezzel is odaért a rájátszást jelentő utolsó helyre. Az elődöntős párharcban a Tigrisek 2–0-s összesítéssel búcsúztatták a Millwall együttesét, a Wembley Stadionban rendezett finálét pedig drámai körülmények között, hosszabbításban nyerték meg a Middlesbrough ellen.
A Hull City ezzel kilenc év után tért vissza a Premier League-be, azonban a szakértők a szezon előtt nem sok jót jósoltak a csapatnak.
Mit keres a Hull City a Premier League-ben?
A 2025/26-os szezon előtt ugyanis a másodosztályból való kiesés egyik fő esélyesének számítottak, ráadásul az egész idényt átigazolási embargó alatt töltötték.
Ingyen azonban meg tudták szerezni a skót Olie McBurnie-t a La Ligából kiesett Las Palmas együttesétől. A leedsi születésű skót támadó 18 góllal vette ki a részét a Hull City csodával határos feljutásából, ami elsőre szinte felfoghatatlan.
Ha elég győztes típusú emberrel veszed magad körbe, akkor nyerni fogsz. A csapat feljutása a játékoskaraktereknek köszönhető”
– nyilatkozta a Championship döntője után a győztes gólt szerző Olie McBurnie, aki a 96. percben szerzett góljával juttatta fel a Hull Cityt a Premier League-be.
A Championship playoffjának talán nem is a Southampton kémbotránya volt a legfurcsább története. A Hull a várható pontok alapján 53,1-gyel a második legrosszabb helyen állt volna, és kiesik, ha a mérkőzések eredményei helyett a teljesítményt meghatározó mögöttes mutatók döntenek. Valami megmagyarázhatatlan csoda folytán azonban feljutottak, és még meglepőbb lenne, ha komoly esélyt teremtenének maguknak a bennmaradásra.
Egy xG-alapú összehasonlítás alapján a Hull City olyannyira felülteljesített a Championship előző szezonjában, hogy kilenc hellyel végzett előrébb a tabellán, mint ahol a várható gólok alapján zárnia kellett volna. Ráadásul 66 gólt kaptak, ami a negyedik legtöbb volt a Championshipben.
Az EFL statisztikája szerint a Hull City 80,62 xGA-t (várható kapott gólt) engedett, ami csak az utolsó helyen végző Sheffield Wednesday 92,73-as értékénél volt jobb. Tehát statisztikailag a Hull Citynek nem a Premier League-be kellett volna feljutnia, hanem ki kellett volna esnie a harmadosztályba.
„Gondoljanak ránk úgy, mint egy vulkánra. Most forr odabent minden, és ki fog törni” – idézi a The Guardian Acun Ilicalit, a klub török tulajdonosát.
Ilicali, a török sportújságíróból lett médiamogul – aki a 2022 eleji tulajdonosváltása óta már az ötödik vezetőedzőjét alkalmazza –, kezdetben szinte egyöntetűen pozitív fogadtatásban részesült, amikor átvette a klubot a népszerűtlen Allam családtól. Azóta azonban sokkal megosztóbb szereplővé vált a szurkolók körében.
2022 novemberében imádták a török tulajdonost, amikor 320 szurkolónak finanszírozott egy egyhetes antalyai luxusnyaralást.
Akkor viszont korántsem voltak oda érte, amikor kifizetések késedelme miatt a Hullt az előző szezonban átigazolási embargóval sújtották. A playoff megnyerése azonban azt eredményezte, hogy sokan továbbra is hajlandók bizalmat szavazni az 57 éves üzletembernek.
Meddig tarthat a Hull City tündérmeséje?
A szakértők által előzetesen pofozógépnek titulált Hull City remekül kezdett a Premier League-ben: a Tigrisek a nyitófordulóban 2–0-ra megverték a Manchester Unitedet, majd 1–0-ra nyertek a szintén újonc Coventry City otthonában. Ezt követően 0–0-s döntetlent játszottak az Európa-liga-győztes Aston Villa ellen, az előző fordulóban pedig a Chelsea otthonában értek el 2–2-es döntetlent.
Négy forduló után a Hull City úgy áll a negyedik helyen a Premier League-ben, hogy a mutatók alapján a tabella 16. helyén kellene állnia, a kapujukra érkező lövések minősége alapján pedig –2-es gólkülönbséggel.
Halmosi Péter 2007 januárjában Debrecenből igazolt az angol másodosztályban szereplő Plymouth csapatához, remek játékának köszönhetően pedig másfél évvel később a Premier League-be feljutott Hull City klubrekordnak megfelelő 2,5 millió euróért szerződtette.
A 36-szoros magyar válogatott játékos másfél évet töltött a Hull Citynél, mielőtt visszatért volna a Szombathelyi Haladáshoz.
„Én akkor rekordigazolásként érkeztem, bár nem sokáig volt az, mert a Hull City korábban másodosztályú klubként nem igazolt ennyiért játékost. A klub akkor először jutott fel a Premier League-be. Utána viszont horrorösszegeket költöttek új játékosokra, úgyhogy csak pár napig voltam rekordigazolás. Az első szezonban sikerült is bent maradnunk, ami annak volt köszönhető, hogy jól kezdtük a szezont” – mondta az Origónak Halmosi Péter, aki 27 mérkőzésen lépett pályára a Hull City szerelésében.
A korábbi magyar válogatott futballista felelevenítette, hogy a 2008/09-es szezon tavaszán a Hull City már nem brillírozott a Premier League-ben, azonban a feljutás után olyan lendülettel kezdték az őszt, hogy az megalapozta a csapat bennmaradását.
Az első szezonomban 18 bajnokin pályára léptem, sikerült egy gólt is szereznem. A bajnokságban sajnos nem tudtam betalálni, de többnyire csak csereként léptem pályára. De a Premier League-ben nem egyszerű
– mondta a szombathelyi születésű Halmosi, aki a Debrecen csapatával 2005 és 2007 között három bajnoki címet nyert az NB I-ben.
A Hull Citynél a Sunderland tavaly nyári stratégiáját követték, és 14 új játékost szerződtettek, köztük olyan futballistákat, mint a Rayo Vallecanótól érkezett Nobel Mendy, aki 20 millió fontos vételárával a klub történetének legdrágább játékosa lett.
Az én időmben ez hasonlóan működött, mint most. Érdekesség, hogy a Hull City akkor is hatodikként jutott fel a playoffból. A feljutó csapatnál normális, ha ennyit igazolnak, mert óriási különbség van a Premier League és a Championship között. Nem is fizikálisan, sokkal inkább játéktudásban
– folytatta a 36-szoros magyar válogatott játékos, aki hangsúlyozta, hogy a Hull City szereplése is mutatja, hogy a statisztikák nem számítanak a futballban.
„A számok csak számok. Az számít, ami a pályán történik. Tök mindegy, mit mutatnak a statisztikák, csak az eredmény a fontos. Hetente láthatjuk a futballban, hogy nem mindig azok a csapatok nyernek, akik statisztikailag jobbak voltak” – vélekedett a balszélső, aki úgy érzi, minél tovább kitart a Hull City lendülete, annál nagyobb esélye lesz a bennmaradásra.
„Valami most nagyon jól működik, ezt a hullámot pedig meg kell lovagolni, mert a Premier League-ben nem könnyű bennmaradni. Magam is tapasztaltam.”
Halmosi Péter tervezi is, hogy a közeljövőben kilátogat a Hull City egyik mérkőzésére.
„Amióta hazajöttem, talán Angliában sem voltam. Jó lenne, ha összejönne, mert nagyon jó atmoszférája van a stadionnak. Az MKM Stadion csupán 25 ezer férőhelyes, de ha megtelik, akkor ugyanolyan hangos tud lenni, mint egy 90 ezres stadion” – mondta a Haladás és a Debrecen legendás játékosa, aki közel 47 évesen is aktívan futballozik.
„Jelenleg a Király SE játékosa vagyok NB III-ban. Tavaly történelmi sikert értünk el azzal, hogy feljutottunk a harmadosztályba, most megpróbálunk bennmaradni.
Jövő hétvégén leszek 47 éves, de még bírom. A pályafutásom során megismertem a testemet, tudom, mire van szüksége ahhoz, hogy tudjak focizni. Hetente négyszer edzek, szerencsére a sérülések is elkerültek”
– tette hozzá Halmosi Péter, aki hangsúlyozta, hogy minden fejben dől el, ez pedig nemcsak rá, hanem a Premier League-ben szereplő Hull City menetelésére is igaz lehet.
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