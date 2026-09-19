Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság gyanúsítottját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kiesésre ítélték őket, most mégis a Premier League élmezőnyében menetelnek. A Hull City a statisztikák dacára jutott fel az angol élvonalba, majd négy forduló alatt legyőzte a Manchester Unitedet, pontot szerzett az Aston Villa és a Chelsea ellen. A csapat korábbi magyar rekordigazolása, Halmosi Péter úgy gondolja, hogy fölösleges a statisztikákból kiindulni.

A Hull City csupán a hatodik helyen végzett a másodosztályban, de ezzel is odaért a rájátszást jelentő utolsó helyre. Az elődöntős párharcban a Tigrisek 2–0-s összesítéssel búcsúztatták a Millwall együttesét, a Wembley Stadionban rendezett finálét pedig drámai körülmények között, hosszabbításban nyerték meg a Middlesbrough ellen.

Hull City players celebrate their playoff win during the Sky Bet Championship Playoffs Final match against Middlesbrough at Wembley Stadium in London, United Kingdom, on May 23, 2026. (Photo by Harvey Murphy/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
A Hull Citynek már a feljutása is egy statisztikai anomália volt
Fotó: Harvey Murphy / News Images/NurPhoto via AFP

A Hull City ezzel kilenc év után tért vissza a Premier League-be, azonban a szakértők a szezon előtt nem sok jót jósoltak a csapatnak.

Mit keres a Hull City a Premier League-ben?

A 2025/26-os szezon előtt ugyanis a másodosztályból való kiesés egyik fő esélyesének számítottak, ráadásul az egész idényt átigazolási embargó alatt töltötték.

Ingyen azonban meg tudták szerezni a skót Olie McBurnie-t a La Ligából kiesett Las Palmas együttesétől. A leedsi születésű skót támadó 18 góllal vette ki a részét a Hull City csodával határos feljutásából, ami elsőre szinte felfoghatatlan.

Ha elég győztes típusú emberrel veszed magad körbe, akkor nyerni fogsz. A csapat feljutása a játékoskaraktereknek köszönhető”

– nyilatkozta a Championship döntője után a győztes gólt szerző Olie McBurnie, aki a 96. percben szerzett góljával juttatta fel a Hull Cityt a Premier League-be.

Hull City's Scottish striker #09 Oli McBurnie runs with the ball during the English Premier League football match between Hull City and Manchester United at the MKM Stadium in Kingston upon Hull, eastern England on August 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Oli McBurnie megszerzésével kincset talált a Hull City
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Championship playoffjának talán nem is a Southampton kémbotránya volt a legfurcsább története. A Hull a várható pontok alapján 53,1-gyel a második legrosszabb helyen állt volna, és kiesik, ha a mérkőzések eredményei helyett a teljesítményt meghatározó mögöttes mutatók döntenek. Valami megmagyarázhatatlan csoda folytán azonban feljutottak, és még meglepőbb lenne, ha komoly esélyt teremtenének maguknak a bennmaradásra.

Egy xG-alapú összehasonlítás alapján a Hull City olyannyira felülteljesített a Championship előző szezonjában, hogy kilenc hellyel végzett előrébb a tabellán, mint ahol a várható gólok alapján zárnia kellett volna. Ráadásul 66 gólt kaptak, ami a negyedik legtöbb volt a Championshipben.

Az EFL statisztikája szerint a Hull City 80,62 xGA-t (várható kapott gólt) engedett, ami csak az utolsó helyen végző Sheffield Wednesday 92,73-as értékénél volt jobb. Tehát statisztikailag a Hull Citynek nem a Premier League-be kellett volna feljutnia, hanem ki kellett volna esnie a harmadosztályba.

„Gondoljanak ránk úgy, mint egy vulkánra. Most forr odabent minden, és ki fog törni” – idézi a The Guardian Acun Ilicalit, a klub török tulajdonosát.

Hull City's Turkish owner Acun Ilicali celebrates during the English Premier League football match between Hull City and Manchester United at the MKM Stadium in Kingston upon Hull, eastern England on August 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A török tulajdonos irányításával a Hull City visszatért a PL-be
Fotó: Paul Ellis / AFP

Ilicali, a török sportújságíróból lett médiamogul – aki a 2022 eleji tulajdonosváltása óta már az ötödik vezetőedzőjét alkalmazza –, kezdetben szinte egyöntetűen pozitív fogadtatásban részesült, amikor átvette a klubot a népszerűtlen Allam családtól. Azóta azonban sokkal megosztóbb szereplővé vált a szurkolók körében.

2022 novemberében imádták a török tulajdonost, amikor 320 szurkolónak finanszírozott egy egyhetes antalyai luxusnyaralást. 

Akkor viszont korántsem voltak oda érte, amikor kifizetések késedelme miatt a Hullt az előző szezonban átigazolási embargóval sújtották. A playoff megnyerése azonban azt eredményezte, hogy sokan továbbra is hajlandók bizalmat szavazni az 57 éves üzletembernek.

Meddig tarthat a Hull City tündérmeséje?

A szakértők által előzetesen pofozógépnek titulált Hull City remekül kezdett a Premier League-ben: a Tigrisek a nyitófordulóban 2–0-ra megverték a Manchester Unitedet, majd 1–0-ra nyertek a szintén újonc Coventry City otthonában. Ezt követően 0–0-s döntetlent játszottak az Európa-liga-győztes Aston Villa ellen, az előző fordulóban pedig a Chelsea otthonában értek el 2–2-es döntetlent.

Négy forduló után a Hull City úgy áll a negyedik helyen a Premier League-ben, hogy a mutatók alapján a tabella 16. helyén kellene állnia, a kapujukra érkező lövések minősége alapján pedig –2-es gólkülönbséggel.

Halmosi Péter 2007 januárjában Debrecenből igazolt az angol másodosztályban szereplő Plymouth csapatához, remek játékának köszönhetően pedig másfél évvel később a Premier League-be feljutott Hull City klubrekordnak megfelelő 2,5 millió euróért szerződtette.

Halmosi Péter rekordigazolásként érkezett a Hull City csapatához
Halmosi Péter rekordigazolásként érkezett a Hull City csapatához
Fotó: Andrew Yates / AFP

A 36-szoros magyar válogatott játékos másfél évet töltött a Hull Citynél, mielőtt visszatért volna a Szombathelyi Haladáshoz.

„Én akkor rekordigazolásként érkeztem, bár nem sokáig volt az, mert a Hull City korábban másodosztályú klubként nem igazolt ennyiért játékost. A klub akkor először jutott fel a Premier League-be. Utána viszont horrorösszegeket költöttek új játékosokra, úgyhogy csak pár napig voltam rekordigazolás. Az első szezonban sikerült is bent maradnunk, ami annak volt köszönhető, hogy jól kezdtük a szezont” – mondta az Origónak Halmosi Péter, aki 27 mérkőzésen lépett pályára a Hull City szerelésében.

A korábbi magyar válogatott futballista felelevenítette, hogy a 2008/09-es szezon tavaszán a Hull City már nem brillírozott a Premier League-ben, azonban a feljutás után olyan lendülettel kezdték az őszt, hogy az megalapozta a csapat bennmaradását.

Az első szezonomban 18 bajnokin pályára léptem, sikerült egy gólt is szereznem. A bajnokságban sajnos nem tudtam betalálni, de többnyire csak csereként léptem pályára. De a Premier League-ben nem egyszerű

– mondta a szombathelyi születésű Halmosi, aki a Debrecen csapatával 2005 és 2007 között három bajnoki címet nyert az NB I-ben.

Hull City's Hungarian midfielder Péter Halmosi (L) and Millwall's Alan Dunne compete for the ball during their English FA Cup football match at The Kingston Communications Stadium in Hull, north east England on January 24, 2009. AFP PHOTO/PAUL ELLIS - FOR EDITORIAL USE ONLY Additional licence required for any commercial/promotional use or use on TV or internet (except identical online version of newspaper) of Premier League/Football League photos. Tel DataCo +44 207 2981656. Do not alter/modify photo. (Photo by PAUL ELLIS / AFP)
Halmosi Péter 27 mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Hull Citynél a Sunderland tavaly nyári stratégiáját követték, és 14 új játékost szerződtettek, köztük olyan futballistákat, mint a Rayo Vallecanótól érkezett Nobel Mendy, aki 20 millió fontos vételárával a klub történetének legdrágább játékosa lett.

Az én időmben ez hasonlóan működött, mint most. Érdekesség, hogy a Hull City akkor is hatodikként jutott fel a playoffból. A feljutó csapatnál normális, ha ennyit igazolnak, mert óriási különbség van a Premier League és a Championship között. Nem is fizikálisan, sokkal inkább játéktudásban

– folytatta a 36-szoros magyar válogatott játékos, aki hangsúlyozta, hogy a Hull City szereplése is mutatja, hogy a statisztikák nem számítanak a futballban.

„A számok csak számok. Az számít, ami a pályán történik. Tök mindegy, mit mutatnak a statisztikák, csak az eredmény a fontos. Hetente láthatjuk a futballban, hogy nem mindig azok a csapatok nyernek, akik statisztikailag jobbak voltak” – vélekedett a balszélső, aki úgy érzi, minél tovább kitart a Hull City lendülete, annál nagyobb esélye lesz a bennmaradásra.

„Valami most nagyon jól működik, ezt a hullámot pedig meg kell lovagolni, mert a Premier League-ben nem könnyű bennmaradni. Magam is tapasztaltam.”

Aston Villa's English midfielder Nigel Reo-Coker (L) closes down Hull City's Hungarian midfielder Peter Halmosi during their English Premier League football match at The Kingston Communications Stadium in Hull, north east England on December 30, 2008. AFP PHOTO/PAUL ELLIS - FOR EDITORIAL USE ONLY Additional licence required for any commercial/promotional use or use on TV or internet (except identical online version of newspaper) of Premier League/Football League photos. Tel DataCo +44 207 2981656. Do not alter/modify photo. (Photo by PAUL ELLIS / AFP)
Halmosi Péter három évig légióskodott Angliában
Fotó: Paul Ellis / AFP

Halmosi Péter tervezi is, hogy a közeljövőben kilátogat a Hull City egyik mérkőzésére.

„Amióta hazajöttem, talán Angliában sem voltam. Jó lenne, ha összejönne, mert nagyon jó atmoszférája van a stadionnak. Az MKM Stadion csupán 25 ezer férőhelyes, de ha megtelik, akkor ugyanolyan hangos tud lenni, mint egy 90 ezres stadion” – mondta a Haladás és a Debrecen legendás játékosa, aki közel 47 évesen is aktívan futballozik.

„Jelenleg a Király SE játékosa vagyok NB III-ban. Tavaly történelmi sikert értünk el azzal, hogy feljutottunk a harmadosztályba, most megpróbálunk bennmaradni. 

Jövő hétvégén leszek 47 éves, de még bírom. A pályafutásom során megismertem a testemet, tudom, mire van szüksége ahhoz, hogy tudjak focizni. Hetente négyszer edzek, szerencsére a sérülések is elkerültek”

– tette hozzá Halmosi Péter, aki hangsúlyozta, hogy minden fejben dől el, ez pedig nemcsak rá, hanem a Premier League-ben szereplő Hull City menetelésére is igaz lehet.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!