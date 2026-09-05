Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Turistabusz-baleset Magyarországon: nagy erővel csapódott egy kamion az 53 embert szállító buszba

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bradley Barcola bemutatkozott a Premier League-ben. Az Ipswich-Liverpool bajnokin a Vörösök sztárigazolása csereként lépett pályára, és máris szezonrekordot döntött, ám Cody Gakpo teljesítményét nem tudta elhomályosítani.

Bradley Barcola a nyári átigazolási időszak végén 106 millió fontért érkezett a Paris Saint-Germain csapatától. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szélső az Ipswich-Liverpool meccsen be is mutatkozott, Andoni Iraola vezetőedző a 64. percben küldte pályára a francia válogatott klasszist a kétgólos Alexander Isak helyére.

Bradley Barcola az Ipswich-Liverpool meccsen debütált
Bradley Barcola az Ipswich-Liverpool meccsen debütált
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ipswich-Liverpool: Bradley Barcola szezonrekorddal debütált 

A Liverpool sztárigazolását az edzője is megdicsérte, mondván az Ipswich ellen 2-0-ra megnyert meccsen remekül mozgott és labdával felettébb magabiztosnak tűnt. 

Barcola csupán 30 percet töltött a pályán, de máris szezonrekordott döntött: 

a franciának volt egy 35,9 km/órás sprintje, aminél gyorsabbat a jelenlegi idényben még senki sem produkált a Premier League-ben.

Barcola kapcsán a brit sajtóban és a liverpooli kötődésű portálokon azt írták, hogy biztatóan debütált. A 10-es skálán a francia többnyire 6-os osztályzatot kapott. Bemutatkozását teljesen korrektnek jellemezték, különösen annak fényében, hogy a PSG-től való átigazolása után alig néhány napot edzett új csapattársaival, ráadásul július 18. óta nem játszott mérkőzést.

„A francia támadó megmutatta, hogy milyen gyors és technikás, „felvillantott” néhányat a képességeiből. Egy ízben remekül centerezett Cody Gakpónak a tizenhatoson belül. A teljesítménye meggyőző volt, de nyilvánvalóan még nem volt ideje komolyabb hatást gyakorolni a mérkőzésre” – jellemezte Barcolát a Rousing The Kop portál.

Bradley Barcolának Cody Gakpo lesz a posztriválisa?

A Liverpool korábbi védője, a mindig kritikus Jamie Carragher Barcola bemutatkozása után a franciára váró konkurenciára hívta fel a figyelmet. A Sky Sports szakértője az Ipswich elleni meccs után azt írta, hogy 

Barcolának nehéz dolga lesz a kezdőcsapatba kerüléssel, ha Gakpo ilyen formában futballozik. 

A holland válogatott játékos sorsa sokáig bizonytalan volt, de végül maradt a csapatnál, és az Ipswich ellen két remek gólpasszt adott Alexander Isaknak.

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo runs with the ball during the English Premier League football match between Ipswich Town and Liverpool at Portman Road in Ipswich, eastern England on September 4, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Cody Gakpo remekelt az Ipswich elleni bajnokin
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Barcola mindkét szélen tud játszani, de a bal oldal ideálisabb lenne számára, mivel onnan befelé, az erősebbik jobb lábára cselezhetne. Gakpo is itt érzi jól magát, ezért egymás posztriválisai lehetnek majd. Ezen a mérkőzésen Barcola a jobb szélen játszott, amikor beállt, akkor Isak és Victor Muñoz is lejött a pályáról, így átrendeződött a Liverpool támadósora. 

Iraola korábban leszögezte, hogy a csapat sztárigazolása mindkét szélen tud játszani, 

így érdekes lesz, miként formálódik majd a Vörösök támadógépezete a szezonban.

Barcola mindenesetre biztatóan debütált, a folytatásban pedig minden bizonnyal kezdőjátékosként számol majd vele az edzője, de a franciának érdemes lesz felkészülnie a konkurenciaharcra.

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlait megdicsérték, Kerkez agresszivitását megelégelték Liverpoolban
Megtört a Liverpool pocsék sorozata, Szoboszlai ismét a figyelem középpontjába került
Óriási felháborodás tört ki a Liverpool új igazolása miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!