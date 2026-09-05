Bradley Barcola a nyári átigazolási időszak végén 106 millió fontért érkezett a Paris Saint-Germain csapatától. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szélső az Ipswich-Liverpool meccsen be is mutatkozott, Andoni Iraola vezetőedző a 64. percben küldte pályára a francia válogatott klasszist a kétgólos Alexander Isak helyére.
Ipswich-Liverpool: Bradley Barcola szezonrekorddal debütált
A Liverpool sztárigazolását az edzője is megdicsérte, mondván az Ipswich ellen 2-0-ra megnyert meccsen remekül mozgott és labdával felettébb magabiztosnak tűnt.
Barcola csupán 30 percet töltött a pályán, de máris szezonrekordott döntött:
a franciának volt egy 35,9 km/órás sprintje, aminél gyorsabbat a jelenlegi idényben még senki sem produkált a Premier League-ben.
Barcola kapcsán a brit sajtóban és a liverpooli kötődésű portálokon azt írták, hogy biztatóan debütált. A 10-es skálán a francia többnyire 6-os osztályzatot kapott. Bemutatkozását teljesen korrektnek jellemezték, különösen annak fényében, hogy a PSG-től való átigazolása után alig néhány napot edzett új csapattársaival, ráadásul július 18. óta nem játszott mérkőzést.
„A francia támadó megmutatta, hogy milyen gyors és technikás, „felvillantott” néhányat a képességeiből. Egy ízben remekül centerezett Cody Gakpónak a tizenhatoson belül. A teljesítménye meggyőző volt, de nyilvánvalóan még nem volt ideje komolyabb hatást gyakorolni a mérkőzésre” – jellemezte Barcolát a Rousing The Kop portál.
Bradley Barcolának Cody Gakpo lesz a posztriválisa?
A Liverpool korábbi védője, a mindig kritikus Jamie Carragher Barcola bemutatkozása után a franciára váró konkurenciára hívta fel a figyelmet. A Sky Sports szakértője az Ipswich elleni meccs után azt írta, hogy
Barcolának nehéz dolga lesz a kezdőcsapatba kerüléssel, ha Gakpo ilyen formában futballozik.
A holland válogatott játékos sorsa sokáig bizonytalan volt, de végül maradt a csapatnál, és az Ipswich ellen két remek gólpasszt adott Alexander Isaknak.
Barcola mindkét szélen tud játszani, de a bal oldal ideálisabb lenne számára, mivel onnan befelé, az erősebbik jobb lábára cselezhetne. Gakpo is itt érzi jól magát, ezért egymás posztriválisai lehetnek majd. Ezen a mérkőzésen Barcola a jobb szélen játszott, amikor beállt, akkor Isak és Victor Muñoz is lejött a pályáról, így átrendeződött a Liverpool támadósora.
Iraola korábban leszögezte, hogy a csapat sztárigazolása mindkét szélen tud játszani,
így érdekes lesz, miként formálódik majd a Vörösök támadógépezete a szezonban.
Barcola mindenesetre biztatóan debütált, a folytatásban pedig minden bizonnyal kezdőjátékosként számol majd vele az edzője, de a franciának érdemes lesz felkészülnie a konkurenciaharcra.
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