Bradley Barcola a nyári átigazolási időszak végén 106 millió fontért érkezett a Paris Saint-Germain csapatától. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szélső az Ipswich-Liverpool meccsen be is mutatkozott, Andoni Iraola vezetőedző a 64. percben küldte pályára a francia válogatott klasszist a kétgólos Alexander Isak helyére.

Bradley Barcola az Ipswich-Liverpool meccsen debütált

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ipswich-Liverpool: Bradley Barcola szezonrekorddal debütált

A Liverpool sztárigazolását az edzője is megdicsérte, mondván az Ipswich ellen 2-0-ra megnyert meccsen remekül mozgott és labdával felettébb magabiztosnak tűnt.

Barcola csupán 30 percet töltött a pályán, de máris szezonrekordott döntött:

a franciának volt egy 35,9 km/órás sprintje, aminél gyorsabbat a jelenlegi idényben még senki sem produkált a Premier League-ben.

Liverpool star Bradley Barcola already sets Premier League record after 30 minutes vs Ipswich https://t.co/tgWa083Yaa pic.twitter.com/5oEm3yOfIJ — SPORTbible (@sportbible) September 5, 2026

Barcola kapcsán a brit sajtóban és a liverpooli kötődésű portálokon azt írták, hogy biztatóan debütált. A 10-es skálán a francia többnyire 6-os osztályzatot kapott. Bemutatkozását teljesen korrektnek jellemezték, különösen annak fényében, hogy a PSG-től való átigazolása után alig néhány napot edzett új csapattársaival, ráadásul július 18. óta nem játszott mérkőzést.

„A francia támadó megmutatta, hogy milyen gyors és technikás, „felvillantott” néhányat a képességeiből. Egy ízben remekül centerezett Cody Gakpónak a tizenhatoson belül. A teljesítménye meggyőző volt, de nyilvánvalóan még nem volt ideje komolyabb hatást gyakorolni a mérkőzésre” – jellemezte Barcolát a Rousing The Kop portál.

Bradley Barcolának Cody Gakpo lesz a posztriválisa?

A Liverpool korábbi védője, a mindig kritikus Jamie Carragher Barcola bemutatkozása után a franciára váró konkurenciára hívta fel a figyelmet. A Sky Sports szakértője az Ipswich elleni meccs után azt írta, hogy

Barcolának nehéz dolga lesz a kezdőcsapatba kerüléssel, ha Gakpo ilyen formában futballozik.

A holland válogatott játékos sorsa sokáig bizonytalan volt, de végül maradt a csapatnál, és az Ipswich ellen két remek gólpasszt adott Alexander Isaknak.

Cody Gakpo remekelt az Ipswich elleni bajnokin

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Barcola mindkét szélen tud játszani, de a bal oldal ideálisabb lenne számára, mivel onnan befelé, az erősebbik jobb lábára cselezhetne. Gakpo is itt érzi jól magát, ezért egymás posztriválisai lehetnek majd. Ezen a mérkőzésen Barcola a jobb szélen játszott, amikor beállt, akkor Isak és Victor Muñoz is lejött a pályáról, így átrendeződött a Liverpool támadósora.

Iraola korábban leszögezte, hogy a csapat sztárigazolása mindkét szélen tud játszani,

így érdekes lesz, miként formálódik majd a Vörösök támadógépezete a szezonban.