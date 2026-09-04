Vitára okot adó döntés született Liverpoolban azzal, hogy a klub nem erősített új jobbhátvéddel az átigazolási időszakban. Andoni Iraola vezetőedző a péntek esti Ipswich-Liverpool Premier League-mérkőzés előtt arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik számára a csapat érdeke az első, attól függetlenül, hogy a középpályán vagy a védelem jobb oldalán küldi a pályára. A klub korábbi labdarúgója, Jamie Redknapp szerint a Vörösök igenis jól gondolkodtak, amikor nem igazoltak új jobbhátvédet. A szurkolók egy része viszont nem igazán osztja ezt a véleményt.
- Ipswich-Liverpool (Premier League)
- 21.00, tv: Match 4
A Liverpool jobbhátvéd pozíciója azután lett ismét téma, hogy Jeremie Frimpong gyenge teljesítménnyel kezdte a szezont, Conor Bradley továbbra is sérült, Szoboszlai Dominik pedig először játszott a védelemben Andoni Iraola irányítása alatt a Nottingham Forest ellen.
Szoboszlai Dominik első alkalommal Arne Slot irányítása alatt szerepelt a védelemben, és olyan jó teljesítményt nyújtott azon a poszton, hogy a holland szakember végül tíz mérkőzésen nevezte a védelembe a 25 éves labdarúgót az előző szezonban. A magyar válogatott csapatkapitánya egy interjúban úgy fogalmazott, jobbhátvédként még könnyebb is játszani, mint a középpályán.
Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Előtted van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit
– fogalmazott korábban Szoboszlai.
Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lesz az Ipswich-Liverpool meccsen?
Andoni Iraola a Nottingham Forest ellen csak a hajrára tette jobbhátvéd pozícióba Szoboszlai Dominikot, de előbb vagy utóbb újra kezdőként kaphat helyet a védelemben. Legalábbis erre engednek következtetni a baszk vezetőedző szavai.
Még nem találkoztam olyan helyzettel, amikor egy játékos azt mondta volna, hogy egy bizonyos poszton nem akar játszani. Természetesen beszélünk ezekről a dolgokról, de mindenki azon van, hogy segítsen a csapatnak. Ha Dominiknak jobbszélsőként, jobbhátvédként vagy középpályásként kell pályára lépnie, számára akkor is a csapat érdeke az első. Jelenleg több sérültünk is van, ezért nagy szükségünk van az olyan sokoldalú játékosokra, mint Dom. Ráadásul előfordul, hogy még mérkőzés közben is posztot kell váltaniuk
– fogalmazott az Ipswich elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Iraola.
Az utolsó pillanatban próbáltak igazolni
A Liverpool az idei átigazolási időszakban sem vásárolt jobbhátvédet, pedig végül akart, csak már túl késő volt. Kétségbeesett próbálkozásnak tűnt, hogy órákkal a piac zárása előtt a Vörösök szerették volna kölcsönvenni a Chelsea játékosát, Malo Gustót. Az üzlet azonban meghiúsult, és nem azért, mert annyira ragaszkodnak a 23 éves francia labdarúgóhoz, csak kizárólag végleges eladásban gondolkodtak. Ez viszont azért nem volt opció Andoni Iraola csapatának, mert Bradley Barcola érkezésével kimerítették a pénzügyi keretet.
Megosztó döntés született
A Liverpool korábbi labdarúgója, Jamie Redknapp szerint helyes döntés született azzal, hogy a klub végül nem költött pénzt egy új jobbhátvédre.
Figyelni kell a sérült játékosokra is. Conor Bradley remélhetőleg hamarosan felépül, és ha hozol egy másik hátvédet, az gátat szabhat a fejlődésének. Észszerűen kell kezelni ezeket a dolgokat
– idézi az Empire of the Kop az egykori játékos véleményét.
A szurkolók egy része viszont nem ért egyet Jamie Redknapp szavaival, elsősorban nem Conor Bradley, hanem Szoboszlai Dominik miatt. Ők ugyanis nem akarják, hogy a 25 éves labdarúgó ismét elkerüljön a középpályáról, és Arne Slot után Andoni Iraola is jobbhátvédként számítson rá. Véleményük szerint ugyanis a magyar játékos az eredeti posztján sokkal hasznosabb a csapat számára.