Vitára okot adó döntés született Liverpoolban azzal, hogy a klub nem erősített új jobbhátvéddel az átigazolási időszakban. Andoni Iraola vezetőedző a péntek esti Ipswich-Liverpool Premier League-mérkőzés előtt arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik számára a csapat érdeke az első, attól függetlenül, hogy a középpályán vagy a védelem jobb oldalán küldi a pályára. A klub korábbi labdarúgója, Jamie Redknapp szerint a Vörösök igenis jól gondolkodtak, amikor nem igazoltak új jobbhátvédet. A szurkolók egy része viszont nem igazán osztja ezt a véleményt.

Szoboszlai Dominik már az Ipswich-Liverpool meccsen újra jobbhátvéd lesz?

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Ipswich-Liverpool (Premier League)

(Premier League) 21.00, tv: Match 4

A Liverpool jobbhátvéd pozíciója azután lett ismét téma, hogy Jeremie Frimpong gyenge teljesítménnyel kezdte a szezont, Conor Bradley továbbra is sérült, Szoboszlai Dominik pedig először játszott a védelemben Andoni Iraola irányítása alatt a Nottingham Forest ellen.

Szoboszlai Dominik első alkalommal Arne Slot irányítása alatt szerepelt a védelemben, és olyan jó teljesítményt nyújtott azon a poszton, hogy a holland szakember végül tíz mérkőzésen nevezte a védelembe a 25 éves labdarúgót az előző szezonban. A magyar válogatott csapatkapitánya egy interjúban úgy fogalmazott, jobbhátvédként még könnyebb is játszani, mint a középpályán.

Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Előtted van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit

– fogalmazott korábban Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lesz az Ipswich-Liverpool meccsen?

Andoni Iraola a Nottingham Forest ellen csak a hajrára tette jobbhátvéd pozícióba Szoboszlai Dominikot, de előbb vagy utóbb újra kezdőként kaphat helyet a védelemben. Legalábbis erre engednek következtetni a baszk vezetőedző szavai.

Még nem találkoztam olyan helyzettel, amikor egy játékos azt mondta volna, hogy egy bizonyos poszton nem akar játszani. Természetesen beszélünk ezekről a dolgokról, de mindenki azon van, hogy segítsen a csapatnak. Ha Dominiknak jobbszélsőként, jobbhátvédként vagy középpályásként kell pályára lépnie, számára akkor is a csapat érdeke az első. Jelenleg több sérültünk is van, ezért nagy szükségünk van az olyan sokoldalú játékosokra, mint Dom. Ráadásul előfordul, hogy még mérkőzés közben is posztot kell váltaniuk

– fogalmazott az Ipswich elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Iraola.