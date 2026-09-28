Nemcsak a pályán történtek miatt került a figyelem középpontjába az Írország–Izrael Nemzetek Ligája-mérkőzés. A Debrecenben rendezett találkozót komoly feszültség és tiltakozások előzték meg, az ír válogatott játékosai pedig már a kezdés előtt több látványos gesztussal jelezték álláspontjukat. A találkozót végül Írország fölényesen, 3–0-ra nyerte meg.

Troy Parrott (középen) is gólt szerzett az Írország–Izrael meccsen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Írország–Izrael: tiltakozások előzték meg a debreceni mérkőzést

Komoly tiltakozás előzte meg Írországban az Izrael elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést. A felháborodás hátterében a gázai háború és Izrael katonai fellépése állt, emiatt sokan már azt is ellenezték, hogy az ír válogatott pályára lépjen az izraeliek ellen. A Debrecenben megrendezett találkozó bojkottjához ír vendéglátóhelyek is csatlakoztak: a beszámolók szerint mintegy 140 kocsma és sportbár nem közvetítette a mérkőzést.

A feszült előzmények a Nagyerdei Stadionban is éreztették hatásukat. Az ír játékosok az izraeli himnusz alatt lehajtott fejjel, hátuk mögött összekulcsolt kézzel álltak, majd fekete karszalagban léptek pályára. Gavin Bazunu pedig személyes meggyőződésére hivatkozva nem vállalta a szereplést.

🇮🇪🇮🇱🇵🇸 Ireland’s players LOWERED their heads during Israel’s national anthem.



They also wore black armbands in recognition of all lives lost in Gaza.



The silent protest was clear, deliberate, and immediately noticed.



Writer: Samuelpic.twitter.com/9obVS5jbHK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a lefújás után arról beszélt, tisztában voltak azzal, milyen indulatok övezik a találkozót.

Azzal, hogy játszunk, egyeseket boldogtalanná teszünk, másokat pedig boldoggá. Továbbra is lesznek olyanok, akik dühösek amiatt, hogy lejátszottuk a mérkőzést. A játékosok üzenetet szerettek volna küldeni a pályán. Ők futballisták, azt akarták, hogy a lábukkal „beszéljenek”

– fogalmazott Hallgrímsson.

Az izraeli kapitány, Ran Ben-Shimon a vereség után elismerte, hogy csapata mentálisan és taktikailag is kudarcot vallott, és bocsánatot kért a szurkolóktól, ugyanakkor közölte, hogy nem mond le.